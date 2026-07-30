Ocarina of Time Remake für Switch 2 – amiibo-Listing deutet Termin an

Nintendo hat den Veröffentlichungstermin von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 bislang nicht konkretisiert. Eine neue Produktangabe zu zwei kommenden amiibo könnte nun allerdings einen entscheidenden Hinweis liefern. Demnach rückt der 11. November 2026 als möglicher Release-Termin des Remakes in den Fokus.

Offiziell steht bisher lediglich fest, dass der Nintendo 64-Klassiker im Laufe des Jahres 2026 für Nintendo Switch 2 neu aufgelegt wird. Seit der Ankündigung im Juni 2026 hält sich Nintendo mit weiteren Details zurück, weshalb Fans den Veröffentlichungsplan des Unternehmens besonders genau beobachten.

Neue amiibo liefern den entscheidenden Hinweis

Welche Nintendo-Produkte erscheinen am 11. November 2026? Im britischen Nintendo Store wurden zwei weitere amiibo aus der Reihe zu Kirby Air Riders mit diesem Datum gelistet. Dabei handelt es sich um Schwert-Kirby mit Dragoon sowie Noir-König Dedede mit Hydra.

Die Figuren haben auf den ersten Blick keine Verbindung zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Entscheidend ist jedoch ein bekanntes Muster im Veröffentlichungsplan von Nintendo. Neue amiibo erscheinen häufig am selben Tag wie ein vom Unternehmen veröffentlichtes Spiel, selbst wenn die Figuren nicht direkt zum jeweiligen Titel gehören.

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Ein aktuelles Beispiel dafür ist das amiibo von Minerus Konstrukt aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die Figur erscheint am 17. September 2026 und damit zeitgleich mit Fire Emblem: Fortune’s Weave für Nintendo Switch 2. Da Nintendo bislang kein eigenes Spiel für den 11. November 2026 angekündigt hat, vermuten Fans hinter dem freien Termin den Start des Ocarina of Time-Remakes.

Der Mittwoch spricht gegen einen sicheren Termin

Warum bleibt der mögliche Release am 11. November 2026 fraglich? Das Datum fällt auf einen Mittwoch und passt damit nicht perfekt zu Nintendos jüngster Veröffentlichungspraxis. Das Unternehmen bringt seine großen Spiele und Produkte aktuell überwiegend donnerstags auf den Markt.

Diese Abweichung könnte bedeuten, dass der Termin der amiibo noch angepasst wird oder die Figuren unabhängig von einem neuen Spiel erscheinen. Ebenso ist denkbar, dass Nintendo für das Remake bewusst einen ungewöhnlichen Wochentag gewählt hat. Eine offizielle Bestätigung für den 11. November 2026 gibt es derzeit nicht.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Theorie trotzdem nicht. Ocarina of Time soll noch vor dem Ende des Jahres 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein Termin im November würde das Abenteuer außerdem passend im wichtigen Weihnachtsgeschäft positionieren und Nintendo einen großen Exklusivtitel für die letzten Wochen des Jahres sichern.

Weitere Details zum Remake stehen aus

Welche Informationen fehlen noch zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Nintendo hat bisher nur wenige Einzelheiten zur Neuauflage genannt. Offen bleiben unter anderem der genaue Umfang der technischen und spielerischen Überarbeitung, der Preis sowie mögliche Sondereditionen oder zusätzliche amiibo.

Damit bleibt der 11. November 2026 vorerst eine plausible Fan-Theorie. Sollte Nintendo seinem bekannten amiibo-Muster erneut folgen, könnte die Produktlistung den Release-Termin tatsächlich früher als geplant verraten haben.

Haltet ihr den 11. November 2026 für realistisch oder rechnet ihr mit einem späteren Termin? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.