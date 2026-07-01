Ocarina of Time Remake für Switch 2 – Händler-Listing nennt 59,99 Dollar

Ein möglicher Vorbestellerpreis für das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sorgt gerade für Diskussionen. Nachdem Nintendo das Projekt am Ende der letzten allgemeinen Nintendo Direct als großes Holiday-Spiel für die Switch 2 positioniert hat, tauchte nun in einem Händler-Eintrag eine konkrete Summe auf, obwohl Nintendo selbst den Preis bislang nicht genannt hat.

Parallel dazu bleibt das Remake offiziell weiter ein Mysterium: Der Reveal-Trailer zeigte nur einen kurzen, stimmungsvollen Moment mit Link zu Beginn des Abenteuers und deutete vor allem visuelle Verbesserungen an. Gameplay-Material gibt es weiterhin nicht, und auch ein fester Releasetermin für 2026 steht noch aus.

Der geleakte Vorbestellerpreis im Überblick

Wie hoch soll der Vorbestellerpreis für Ocarina of Time Remake sein? In einem Händler-Listing wurde das Remake mit 59,99 Dollar geführt. Diese Summe wird aktuell als möglicher Richtwert gehandelt, ist aber nicht von Nintendo bestätigt.

Spannend ist der Preis vor allem im Kontext der Switch-2-Preisstrategie: Nintendo hat inzwischen gezeigt, dass große First-Party-Titel auch deutlich höher angesetzt werden können. Wenn Ocarina of Time als Holiday-Headliner 2026 tatsächlich in dieser Region bleibt, wäre das zumindest ein Signal, dass Nintendo das Remake eher klassisch kalkuliert und nicht als Premium-Neustart bepreist.

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Damit du die Einordnung auf einen Blick hast, hier die wichtigsten Punkte aus der aktuellen Lage:

Remake ist für Switch 2 angekündigt und als Holiday-Titel 2026 eingeordnet.

Ein konkretes Release-Datum wurde bisher nicht kommuniziert.

Ein Händler-Listing nennt einen Vorbestellerpreis von 59,99 Dollar.

Nintendo hat den Preis offiziell noch nicht bestätigt.

Was der Preis über Umfang und Ambitionen verraten könnte

Was könnte der Preis über den Umfang des Remakes aussagen? In der Community wird der Betrag vor allem so gelesen, dass es sich eher um ein Remake mit starkem Fokus auf Grafik und Präsentation handeln könnte, statt um eine radikale Neuinterpretation mit vielen neuen Inhalten. Ein niedrigerer Einstiegspreis würde zu einem Projekt passen, das die Struktur des Originals weitgehend beibehält und vor allem technisch modernisiert.

Umgekehrt gilt: Sollte Nintendo später doch einen deutlich höheren Preis ansetzen, würde das eher Erwartungen an größere Anpassungen schüren, etwa neue Inhalte, spürbar erweiterte Systeme oder ein insgesamt ambitionierteres Paket. Offiziell ist dazu bislang nichts bekannt, Nintendo hält sich bei den Details auffällig bedeckt.

Einen zusätzlichen Gesprächspunkt liefern dabei fehlende Informationen im offiziellen Auftritt: Bis heute ist unklar, wie weit die grafischen Verbesserungen tatsächlich gehen, ob es Quality-of-Life-Änderungen gibt und ob das Remake über reine Optik hinaus modernisiert wird.

Wann mit neuen Infos zu rechnen ist

Wann könnte Nintendo mehr zu Release, Gameplay und Preis zeigen? Da das Spiel für die zweite Jahreshälfte 2026 eingeplant ist, rechnen viele mit einer größeren Präsentation in den kommenden Monaten. Besonders naheliegend wäre ein Termin rund um den frühen Herbst, wenn Nintendo traditionell wichtige Holiday-Titel genauer vorstellt.

Ob das Remake dabei Teil einer großen Nintendo Direct ist oder ein eigenes Format bekommt, bleibt offen. Klar ist nur: Sobald Nintendo Gameplay zeigt und den finalen Preis nennt, wird sich auch die Debatte um Umfang und Ambitionen schnell konkretisieren.

Was glaubt ihr: Sollte das Ocarina of Time Remake eher ein grafisch modernisiertes Original bleiben oder wünscht ihr euch eine deutlich erweiterte Neuauflage? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.