Die Albträume gehen weiter: Bandai Namco Entertainment Europe hat Little Nightmares 3 – The Backstage angekündigt. Die Erweiterung führt Spielerinnen und Spieler in einen besonders düsteren Bereich des Carnevale und liefert neue Rätsel, Herausforderungen und Bedrohungen.

Der Zusatzinhalt erscheint am 12. Juni 2026 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Im Mittelpunkt steht erneut Low, die sich diesmal mit einem neuen Charakter zusammenschließt. Gemeinsam müssen die beiden Kinder hinter die Kulissen des Carnevale vordringen, um Alone aus den Händen des Puppenspielers zu retten.

The Backstage führt in den dunkelsten Bereich des Carnevale

Schon das Hauptspiel setzte stark auf beklemmende Schauplätze, groteske Figuren und eine Atmosphäre, in der selbst scheinbar harmlose Umgebungen schnell unangenehm werden können. Mit The Backstage erweitert Bandai Namco nun ausgerechnet den Carnevale — also einen Ort, der ohnehin schon nach kaputter Jahrmarkt-Nostalgie, Schatten und sehr schlechten Entscheidungen riecht.

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Der DLC soll zusätzliche Rätsel und Herausforderungen bieten. Spielerinnen und Spieler erkunden dabei den Bereich hinter den Kulissen, wo offenbar neue Gefahren warten. Im Zentrum steht nicht nur das Vorankommen durch die finsteren Umgebungen, sondern auch der Einsatz von Licht.

Neuer Charakter Dime bringt Licht ins Dunkel

In The Backstage trifft Low auf Dime, ein Kind mit einem Hut, in den eine Lampe integriert ist. Dieses Hilfsmittel ist mehr als nur ein nettes Design-Detail: Das Licht soll eine wichtige Rolle spielen, um sich in den dunklen Bereichen hinter den Kulissen zurechtzufinden.

Gemeinsam müssen Low und Dime neue Bedrohungen überwinden und ihr Licht einsetzen, um Alone zu retten. Damit scheint die Erweiterung stärker mit Dunkelheit, Sicht und Orientierung zu spielen — klassische Little-Nightmares-Zutaten also, nur diesmal mit noch mehr „Bitte nicht hinter den Vorhang schauen“-Energie.

Der Puppenspieler wird zur neuen Bedrohung

Ein wichtiger Teil der Erweiterung ist der sogenannte Puppenspieler. Dieser hält Alone offenbar gefangen und dürfte zu den zentralen Gefahren von The Backstage gehören.

Der Name allein passt bereits perfekt in die Welt von Little Nightmares: Figuren, die Kontrolle ausüben, Kinder verfolgen oder groteske Rollen in einer verzerrten Umgebung einnehmen, gehören seit jeher zum Kern der Reihe. Dass The Backstage ausgerechnet hinter die Kulissen eines Carnevale führt, könnte dem DLC eine besonders unheimliche Theater- und Marionetten-Atmosphäre geben.

Deluxe Edition enthält The Backstage

Wer die Deluxe Edition von Little Nightmares 3 besitzt, erhält Zugang zu The Backstage. Außerdem ist in der Deluxe Edition ein weiterer Zusatzinhalt enthalten, der später im Jahr veröffentlicht werden soll.

Damit ist The Backstage nicht der einzige geplante Nachschub für Little Nightmares 3. Bandai Namco scheint das Hauptspiel also noch weiter ausbauen zu wollen.

Little Nightmares 3: The Backstage erscheint am 12. Juni

Lange müssen Fans nicht warten: Little Nightmares 3 – The Backstage erscheint am 12. Juni 2026.

Bestätigt sind folgende Plattformen:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Für Fans der Reihe dürfte The Backstage vor allem deshalb spannend sein, weil die Erweiterung genau dort ansetzt, wo Little Nightmares traditionell besonders stark ist: bei dunklen Orten, verletzlichen Figuren, eigenartigen Begleitern und dem sehr sicheren Gefühl, dass hinter jeder Ecke etwas wartet, das man lieber nicht persönlich kennenlernen möchte.