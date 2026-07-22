Sony und Guerrilla Games haben Horizon 3 zwar noch nicht offiziell angekündigt, doch hinter den Kulissen scheint das nächste große Abenteuer von Aloy weiter Form anzunehmen. Laut neuen Aussagen aus dem Umfeld von Last Stand Media soll sich der dritte Hauptteil der Reihe bereits in internen Testphasen befinden.

Das klingt für Fans zunächst nach einer guten Nachricht. Gleichzeitig sorgen die ersten angeblichen Eindrücke aber auch für Diskussionen: Das Spiel soll zwar sehr hochwertig und sauber umgesetzt sein, beim Gameplay aber wohl eher auf bekannte Stärken setzen, statt die Formel radikal umzubauen.

Horizon 3 soll sich in internen Tests befinden

Auslöser der aktuellen Gerüchte sind Aussagen von Colin Moriarty und David Jaffe. Moriarty erklärte in einem Podcast, er habe mit Personen gesprochen, die das neue Horizon bereits gespielt hätten. Demnach sei das Spiel gut und erfülle offenbar Sonys gewohnt hohe Standards für große, cineastische Singleplayer-Produktionen.

Auch Jaffe soll ähnliche Eindrücke geschildert haben. Die grobe Richtung: Horizon 3 sei sehr gut ausgeführt, wirke spielerisch aber nach „more of the same“. Also: mehr von dem, was Fans aus Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West kennen.

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Wichtig ist dabei: Sony und Guerrilla Games haben diese Angaben bislang nicht bestätigt. Es handelt sich also weiterhin um Insider-Aussagen und nicht um offizielle Informationen.

Stark umgesetzt, aber wohl ohne große Gameplay-Revolution

Genau dieser Punkt dürfte die Community spalten. Für viele Fans ist „mehr Horizon“ erst einmal keine schlechte Nachricht. Die Reihe steht für riesige Open Worlds, spektakuläre Maschinenkämpfe, starke Technik, viele Werkzeuge und eine Mischung aus Erkundung, Story und taktischem Kampf.

Wer aber nach Horizon Forbidden West auf einen besonders großen Sprung gehofft hat, könnte laut den aktuellen Aussagen enttäuscht werden. Das Gameplay soll zwar solide und hochwertig sein, aber offenbar keine radikal neuen Systeme oder überraschenden Mechaniken bieten.

Das würde gut zu Sonys aktueller Strategie passen. Große PlayStation-Marken sind teuer, aufwendig und müssen international funktionieren. Gerade bei einem dritten Teil einer erfolgreichen Trilogie dürfte Sony kaum Interesse daran haben, das Grundgerüst komplett umzubauen und damit unnötige Risiken einzugehen.

Sony dürfte bei Horizon kein unnötiges Risiko eingehen

Aus Business-Sicht wäre ein vorsichtiger Ansatz nachvollziehbar. Horizon gehört zu den wichtigsten PlayStation-Marken der vergangenen Jahre. Horizon Forbidden West erschien ursprünglich im Februar 2022 für PS4 und PS5, später folgte die Complete Edition auch für PC. Sony beschreibt die Reihe offiziell als zentrale PlayStation-Marke rund um Aloy und die postapokalyptische Welt voller Maschinen.

Ein dritter Teil dürfte entsprechend ein sehr großes Budget haben. Bei solchen Produktionen geht es nicht nur darum, Fans zu überraschen, sondern auch darum, zuverlässig zu liefern. Wenn die ersten beiden Teile gut funktioniert haben, liegt es nahe, Systeme zu verfeinern, statt alles neu zu denken.

Genau diese Sicherheit kann schnell als Stillstand wahrgenommen werden. Viele Spieler diskutieren ohnehin seit Jahren darüber, ob Sonys große Singleplayer-Blockbuster zu stark auf bewährte Strukturen setzen.

Mehr vom Gleichen muss nicht automatisch schlecht sein

Trotzdem sollte man „more of the same“ nicht automatisch negativ lesen. Bei Horizon gibt es genug Bereiche, in denen eine Verfeinerung viel bringen könnte: bessere Nahkämpfe, spannendere Nebenquests, stärkere Interaktion mit der Welt, weniger Checklisten-Struktur, mehr Freiheit bei Maschinenkämpfen oder eine stärkere Einbindung der offenen Welt in die Story.

Wenn Horizon 3 also vor allem auf Feinschliff setzt, könnte das durchaus funktionieren. Die wichtigste Frage wird sein, ob Guerrilla die bekannten Stärken nur wiederholt oder wirklich spürbar verbessert.

Gerade die Maschinenkämpfe sind weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal der Reihe. Wenn Teil 3 dort neue Gegner, bessere KI, mehr taktische Möglichkeiten und stärkere Bossmomente liefert, muss das Spiel nicht zwingend die komplette Formel umwerfen.

Horizon bleibt für Sony eine große Zukunftsmarke

Neben dem nächsten Hauptteil arbeitet Sony weiterhin daran, die Marke größer zu machen. Im Raum stehen beziehungsweise standen verschiedene Horizon-Projekte, darunter Multiplayer- und Online-Ableger. Tech4Gamers verweist ebenfalls darauf, dass neben dem dritten Hauptteil weitere Horizon-Projekte geplant beziehungsweise in Arbeit sein sollen.

Horizon ist für PlayStation längst mehr als nur eine einzelne Singleplayer-Reihe. Die Marke soll offenbar breiter aufgestellt werden. Genau deshalb ist der dritte Hauptteil so wichtig. Er muss nicht nur Aloys Geschichte fortsetzen, sondern auch beweisen, dass Horizon weiterhin als großes Prestige-Franchise funktioniert.

Wann könnte Horizon 3 offiziell vorgestellt werden?

Einen offiziellen Termin gibt es weiterhin nicht. Sollte sich das Spiel tatsächlich bereits in internen Tests befinden, könnte eine Ankündigung aber näher rücken, als viele gedacht haben. Gleichzeitig bedeuten Playtests nicht automatisch, dass ein Release kurz bevorsteht. Große AAA-Spiele werden über lange Zeit intern getestet, angepasst und überarbeitet.

Realistisch wäre, dass Sony Horizon 3 in einer größeren PlayStation-Show präsentiert, sobald Trailer, Gameplay und Releasefenster sauber sitzen. Gerade weil das Spiel vermutlich eines der wichtigsten kommenden PS5-Projekte ist, dürfte Sony den Reveal genau planen.

Gute Nachricht mit kleinem Fragezeichen

Die aktuellen Insider-Aussagen zu Horizon 3 klingen grundsätzlich positiv. Das Spiel soll bereits intern spielbar sein, technisch und spielerisch hochwertig wirken und Sonys gewohnte Blockbuster-Qualität erreichen.

Das kleine Fragezeichen bleibt aber: Wie viel Neues steckt wirklich drin? Wenn Horizon 3 nur eine hübschere und größere Version der bekannten Formel wird, könnten manche Fans enttäuscht reagieren. Wenn Guerrilla die bekannten Stärken dagegen clever verfeinert und Aloys Geschichte würdig abschließt, könnte genau das reichen.

Bis Sony selbst spricht, bleibt das Ganze aber ein Gerücht. Sicher ist nur: Die Erwartungen an Horizon 3 sind hoch, und PlayStation-Fans werden sehr genau hinschauen, ob Guerrilla mehr liefert als nur das nächste schöne Open-World-Abenteuer.