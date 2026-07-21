CD Projekt Red bringt The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past zur gamescom 2026 nach Köln. Während der Opening Night Live sollen neue Informationen zur großen Erweiterung enthüllt werden.

Besucher der Messe erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, eine geführte Demo zu sehen. Selbst spielen dürfen sie nach aktuellem Stand allerdings nicht.

Neue Enthüllung bei der Opening Night Live

Die gamescom Opening Night Live findet am 25. August 2026 um 20 Uhr statt. Die von Geoff Keighley moderierte Show eröffnet die Messe traditionell mit neuen Trailern, Premieren und Ankündigungen.

CD Projekt Red hat nun bestätigt, dass Songs of the Past Teil der Präsentation sein wird. Welche Informationen konkret gezeigt werden, verrät das Studio noch nicht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Denkbar sind ein erster längerer Trailer, Gameplay-Szenen sowie neue Angaben zu Schauplatz, Handlung und Veröffentlichungszeitraum. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Erweiterung 2027 erscheinen soll.

Geführte Demo auf der gamescom

Auch auf dem Messegelände wird Songs of the Past vertreten sein.

Die Präsentationen finden in folgenden Bereichen statt:

Business Area: 26. bis 28. August, Halle 4.2, Stand B065

26. bis 28. August, Halle 4.2, Stand B065 Entertainment Area: 26. bis 30. August, Halle 8.1, Stände B030 und A031

Für die Vorführungen im Business-Bereich ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Im Entertainment-Bereich richtet sich die Präsentation dagegen an reguläre gamescom-Besucher.

CD Projekt hatte bereits zuvor angedeutet, dass eher eine klassische geführte Gameplay-Demo als eine frei spielbare Hands-on-Version geplant ist. Bei einem großen Rollenspiel lasse sich in einer kurzen eigenen Sitzung nur schwer ein sinnvoller Eindruck vermitteln.

Songs of the Past ist eine große Erweiterung

Songs of the Past ist nicht nur ein kleiner DLC, sondern die dritte vollwertige Erweiterung für The Witcher 3.

CD Projekt beschreibt das Projekt ausdrücklich als großes Add-on, dessen Umfang eher mit Blood and Wine als mit einem kleineren Zusatzinhalt vergleichbar sein soll. Rund 190 Entwickler arbeiten derzeit daran, die meisten davon beim Partnerstudio Fool’s Theory. CD Projekt Red übernimmt die kreative Leitung.

Das Projekt befindet sich laut Unternehmensangaben bereits in einer fortgeschrittenen Produktionsphase.

Geralt kehrt 2027 zurück

In Songs of the Past schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Geralt von Riva. Zur Handlung hält sich CD Projekt bislang noch weitgehend bedeckt.

Die Erweiterung erscheint 2027 für:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC

PS4 und Xbox One werden nicht unterstützt.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Ursprünglich hatte CD Projekt intern sogar einen Release im Jahr 2026 erwogen, sich später aber für mehr Entwicklungszeit entschieden.

The Witcher 3 bleibt ein Verkaufsschlager

Dass CD Projekt mehr als ein Jahrzehnt nach dem Hauptspiel noch einmal eine große Erweiterung produziert, dürfte auch mit dessen anhaltendem Erfolg zusammenhängen.

The Witcher 3 hat sich inzwischen mehr als 65 Millionen Mal verkauft. Laut CD Projekt zählt das Rollenspiel damit weiterhin zu den erfolgreichsten Titeln der Branche.

Songs of the Past soll bestehende Fans noch einmal in Geralts Welt zurückholen und gleichzeitig als eine Art Brücke dienen, bevor die Reihe mit The Witcher 4 fortgesetzt wird.