Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben ein neues Entwicklervideo zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht Laras überarbeitetes Bewegungssystem, das die akrobatische Identität der klassischen Spiele mit einer moderneren und direkteren Steuerung verbinden soll.

Dabei geht es nicht nur um Sprünge, Klettern und spektakuläre Ausweichmanöver. Die Entwickler erklären außerdem, wie Lara und die Umgebung selbst den Spieler durch die erweiterten Level führen sollen – ohne auffällige Farbmarkierungen auf jeder erreichbaren Kante.

Und sogar ein kleiner Fan-Liebling kehrt zurück: Charlie der Fisch.

Lara weicht nicht einfach aus – sie macht ein Rad

Game Director Raul Siqueira bringt die gewünschte Ausrichtung im Video ziemlich deutlich auf den Punkt: Lara Croft soll sich nicht wie eine gewöhnliche Actionheldin bewegen.

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Statt bei einem Angriff lediglich zur Seite zu treten, vollführt sie beispielsweise ein Rad. Ihre Bewegungen sollen schnell, elegant und bewusst etwas spektakulärer ausfallen.

Das passt zur klassischen Darstellung der Figur. Gerade in den älteren Tomb-Raider-Spielen gehörten Handstände, Sprungrollen, Schwalbensprünge und weitere akrobatische Einlagen fest zu Laras Persönlichkeit.

Die Entwickler wollen diese körperliche Präsenz zurückbringen, ohne dabei die schwere und teilweise sperrige Steuerung des Originals von 1996 zu übernehmen. Das neue System soll unmittelbar reagieren, während die Animationen trotzdem flüssig und aufwendig wirken. Das offizielle Video trägt entsprechend den Titel „Traversal & Movement Reimagined“.

Zwischen klassischer Lara und moderner Steuerung

Legacy of Atlantis ist keine einfache grafische Neuauflage. Crystal Dynamics bezeichnet das Spiel als vollständige Neuinterpretation des ersten Tomb Raider.

Die ursprünglich weitgehend voneinander getrennten Räume werden zu größeren, teilweise verbundenen Umgebungen ausgebaut. Dadurch sollen sich neue Blickwinkel, Wege und Möglichkeiten zur Erkundung ergeben. Rätsel wie das bekannte Zahnrad-Puzzle aus Peru kehren zurück, werden aber vollständig neu aufgebaut und stärker in die Umgebung integriert.

Das Bewegungssystem muss deshalb mehr leisten als im Original. Lara soll sich präzise durch klassische Plattformpassagen bewegen können, gleichzeitig aber auch in größeren und weniger streng gerasterten Arealen funktionieren.

Lara trainierte auch außerhalb des Spiels

Die neue Lara-Darstellerin Alix Wilton Regan war nach Angaben der Entwickler eng in die Umsetzung eingebunden.

Für die Rolle bereitete sie sich nicht nur schauspielerisch vor. Sie absolvierte unter anderem Krafttraining, Lauftraining, Yoga und Klettereinheiten, um Laras Bewegungen und körperliche Haltung besser nachvollziehen zu können.

Regan hatte bereits zuvor erklärt, dass ihre Interpretation Elemente aus allen bisherigen Lara-Versionen vereinen soll. Die Entwickler sprechen dabei von dem Grundsatz „No Laras Left Behind“: Die klassische selbstbewusste Abenteurerin, spätere Versionen und die menschlichere Darstellung der Survivor-Trilogie sollen gemeinsam in die neue Figur einfließen.

Keine gelben Kanten als Wegweiser

Das Entwicklervideo geht außerdem auf die Orientierung in den Levels ein.

Legacy of Atlantis soll weitgehend auf die auffälligen gelben Markierungen verzichten, die in vielen modernen Actionspielen Kletterwege und interaktive Objekte kennzeichnen.

Stattdessen sollen natürlichere Hinweise zeigen, wo es weitergeht:

Licht und Schatten

Farben innerhalb der Umgebung

auffliegende Vögel

Bewegungen von Tieren

Laras Blickrichtung

ihre Körperhaltung

Nähert sich Lara einer interessanten Kante oder einem Geheimnis, soll sie ihren Kopf unauffällig in diese Richtung drehen. Bleibt der Spieler stehen, kann sich auch ihr Körper zum nächsten relevanten Ziel ausrichten.

Beim Schwingen am Greifhaken streckt Lara laut den Entwicklern zudem bereits die Hand nach erreichbaren Plattformen aus. Damit soll die Figur selbst zu einem dezenten Orientierungssystem werden.

Charlie der Fisch schwimmt wieder vor

Eine besonders charmante Form der Wegführung übernimmt Charlie der Fisch.

Das kleine Easter Egg war bereits in Tomb Raider: Anniversary zu sehen und schwamm dort in bestimmten Wasserbereichen in die Richtung, die Spieler einschlagen sollten. In Legacy of Atlantis soll Charlie erneut auftauchen und Lara unauffällig zu relevanten Stellen führen.

Dabei wird er offenbar nicht als auffälliger Questmarker inszeniert. Er soll sich gemeinsam mit weiteren Fischen natürlich in die Umgebung einfügen und lediglich durch seine Schwimmrichtung einen Hinweis liefern.

Die Community reagierte auf die Enthüllung bereits ziemlich begeistert. In der Diskussion zum offiziellen Video gehörte Charlies Rückkehr zu den am häufigsten hervorgehobenen Details.

Die Level werden größer und offener

Die subtilere Orientierung dürfte auch deshalb wichtig sein, weil die Neuinterpretation ihre Schauplätze deutlich erweitert.

Amazon Games und Crystal Dynamics beschreiben die Gebiete als halb verbundene Umgebungen, die aus verschiedenen Richtungen erkundet werden können. Räume, die im Original noch getrennt waren, sollen nun als zusammenhängende Orte erscheinen.

Dadurch entstehen mehr Geheimnisse, Ressourcen und alternative Wege. Gleichzeitig muss das Spiel verhindern, dass Spieler in den größeren Arealen ständig die Orientierung verlieren.

Bewegung soll Laras Persönlichkeit ausdrücken

Das neue Video macht deutlich, dass Akrobatik nicht nur eine Gameplay-Funktion ist.

Wie Lara läuft, springt, ausweicht oder sich an einer Kante abfängt, soll zeigen, wer sie ist: selbstbewusst, athletisch und immer bereit, noch ein Stück weiterzuklettern.

Schon in einem früheren Entwicklerbeitrag beschrieb Studio Creative Director Noah Hughes Lara als Figur, die perfekt für riskante Fortbewegung, Erkundung, taktische Kämpfe und komplexe Rätsel geeignet sei. Ihr Antrieb bestehe darin, keinen Gipfel und kein ungelöstes Rätsel einfach zurückzulassen.

Release im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC

Nintendo Switch 2

Das Spiel entsteht mit der Unreal Engine 5 bei Crystal Dynamics und Flying Wild Hog. Neben der Standardversion sind eine Deluxe Edition mit 48 Stunden Vorabzugang und einem späteren Story-DLC sowie eine Collector’s Edition geplant.

Mit weiteren Entwicklervideos will das Team in den kommenden Monaten zusätzliche Bereiche des Remakes vorstellen.