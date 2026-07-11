Game of Thrones – War for Westeros bringt Jon Schnee 2026 zurück

Jon Schnee kehrt offiziell zurück nach Westeros, allerdings nicht als neue TV-Serie, sondern in einem frischen Videospiel-Release. Für 2026 ist ein neues Game-of-Thrones-Spiel angekündigt, das den Fanliebling wieder in den Mittelpunkt rückt und dabei sogar ein Szenario aufgreift, das in dieser Form nicht aus der Serie stammt.

Passend zur aktuellen Franchise-Welle, in der sich Game of Thrones nach den umstrittenen letzten Staffeln der Hauptserie wieder spürbar erholt, soll das Projekt eine weitere Baustelle schließen: neue Geschichten mit bekannten Figuren, die viele zuletzt in den aktuellen Serienablegern vermisst haben.

Jon Schnee als Schlüsselrolle in einem neuen Strategiespiel

Welche neue Game-of-Thrones-Veröffentlichung bringt Jon Schnee zurück? Das kommende Spiel heißt Game of Thrones: War for Westeros und ist als Echtzeit-Strategiespiel für PC geplant. Der Release ist weiterhin für 2026 angesetzt, ein konkretes Datum wurde bislang nicht genannt.

Der erste Trailer setzt direkt auf eine große, vertraute Konfrontation: Jon Schnee tritt gegen den Nachtkönig an. In der gezeigten Sequenz wird Jon dabei getötet und anschließend als Wiedergänger zurückgebracht, was dem Spiel eine düstere Was-wäre-wenn-Richtung gibt und die Tür für alternative Verläufe öffnet.

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Gerade für ein RTS ist das ein spannender Ansatz, weil es nicht nur um Nachspielen bekannter Schlachten geht, sondern um das Umwerfen von Erwartungen. Wer will, kann den Spieß offenbar umdrehen und den Nachtkönig nicht nur aufhalten, sondern aktiv zurückdrängen.

Vier Fraktionen sollen den großen Krieg um Westeros abbilden

Welche Fraktionen sind in Game of Thrones: War for Westeros bestätigt? Zum aktuellen Stand sind vier spielbare Fraktionen offiziell bestätigt, die jeweils von einer bekannten Schlüsselfigur angeführt werden:

Haus Stark unter der Führung von Jon Schnee

Haus Lannister unter der Führung von Jaime Lennister

Haus Targaryen unter der Führung von Daenerys Targaryen

Die Weißen Wanderer unter der Führung des Nachtkönigs

Jede Fraktion soll einen eigenen Look und unterschiedliche Armeen mitbringen. Genau das ist für ein Echtzeit-Strategiespiel im Game-of-Thrones-Universum entscheidend, denn die Reihe lebt von klaren Machtblöcken, Symbolik und einem spürbaren Unterschied zwischen menschlichen Heeren und übernatürlichen Bedrohungen.

Der Trailer deutet außerdem an, dass große Schlachten eine zentrale Rolle spielen. Zu sehen sind unter anderem Massentruppenbewegungen und Drachen, die das Schlachtfeld aus der Luft dominieren. Wenn das Spiel dieses Spektakel spielerisch sauber umsetzt, könnte das RTS-Genre hier wirklich seinen natürlichen Platz in Westeros finden.

Release-Fenster 2026 und der Rückenwind der Marke

Wann erscheint Game of Thrones: War for Westeros? Offiziell bleibt es bei einem Release im Jahr 2026. Seit der Ankündigung sind weitere handfeste Details zwar rar, trotzdem dürfte das Release-Fenster für viele Fans schon jetzt ein Fixpunkt sein, weil es eine der wenigen kommenden Veröffentlichungen ist, in der Jon Schnee definitiv eine tragende Rolle spielt.

Parallel läuft die Marke insgesamt wieder heiß: Haus des Drachen hat mit Staffel 3 bislang viel Lob eingesammelt, und Ritter der Sieben Königslande wurde ebenfalls stark aufgenommen. Ein neues Game-of-Thrones-Spiel zur richtigen Zeit könnte diesen Schwung mitnehmen und das Franchise auch abseits von HBO weiter präsent halten.

Was wünscht ihr euch von Game of Thrones: War for Westeros am meisten, klassische Kampagnen, starke Multiplayer-Schlachten oder eher eine alternative Story rund um Jon Schnee und den Nachtkönig? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.