Game of Thrones-DNA-Enthüllung – Jon Schnee als rechtmäßiger Targaryen bestätigt

Am 27. August 2017 wurde eine der größten Fan-Theorien in der Geschichte von Game of Thrones bestätigt. Das Finale der siebten Staffel, „Der Drache und der Wolf“, markierte einen Wendepunkt für die Serie, als Jon Schnee und Cersei Lennister zusammentrafen, um die Bedrohung aus dem hohen Norden zu diskutieren. Gleichzeitig setzte der Nachtkönig mit seinem untoten Drachen Viserion die Mauer außer Gefecht, was der Armee der Toten den Weg freimachte.

Eine der bedeutendsten Enthüllungen der Episode war die Bestätigung der Theorie, dass Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark tatsächlich Jon Schnees Eltern sind, bekannt als R+L=J. Diese Theorie brodelte bereits seit den Anfängen der „Das Lied von Eis und Feuer“-Bücher von George R.R. Martin. In den Büchern wurde angedeutet, dass Jon nicht der Bastard von Ned Stark, sondern ein rechtmäßiger Targaryen ist.

Wie wurde die Theorie bestätigt?

Wie kam die Bestätigung der R+L=J-Theorie zustande? Die Bestätigung erfolgte durch eine Kombination aus Bran Starks Visionen und Samwell Tarlys Entdeckungen in alten Geschichtsbüchern. Sie enthüllten, dass Rhaegar und Lyanna heimlich verheiratet waren und Jon ihr legitimes Kind ist. Diese Enthüllung wurde in der Episode auf beeindruckende Weise unterstrichen, indem sie mit einer Szene geschnitten wurde, in der Jon mit seiner Tante Daenerys Targaryen das Bett teilt.

Diese Enthüllung hatte weitreichende Auswirkungen, da sie Jon als den rechtmäßigen Erben des Eisernen Throns etablierte. Doch obwohl er gerade Daenerys seine Treue geschworen hatte, zeigte dies auch seine Targaryen-Natur, die das gesamte Machtgefüge Westeros in Frage stellte.

Wurde das Potenzial der Enthüllung genutzt?

Warum wurde die Enthüllung nicht vollständig ausgeschöpft? Trotz der enormen Bedeutung der Enthüllung wurde das Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Staffel 8, die letzte der Serie, bestand aus nur sechs Episoden, was bedeutete, dass viele Handlungsstränge nicht ausreichend behandelt wurden. Die Auseinandersetzung mit Jons Targaryen-Abstammung blieb oberflächlich, wobei Daenerys ihre Besorgnis über Jons Anspruch auf den Thron äußerte, während Jon betonte, dass er keinen Thron will.

Obwohl Jons Abstammung ein Faktor in Daenerys Entscheidung war, Königsmund zu zerstören, war es nicht der Hauptgrund. Am Ende der Serie entschied sich Jon, nach jenseits der Mauer zurückzukehren, anstatt den Thron zu besteigen, und verließ das Festland von Westeros. So blieb seine Targaryen-Abstammung größtenteils unerschlossen.

Was bedeutet das für die Bücher von George R.R. Martin?

Wird die Buchreihe die Enthüllung anders behandeln? Es wird erwartet, dass die kommenden Bücher von George R.R. Martin, „The Winds of Winter“ und „A Dream of Spring“, die Enthüllung von Jons Abstammung tiefer erforschen. Die POV-Struktur der Bücher ermöglicht es, die inneren Gedanken und Gefühle von Jon, Daenerys und anderen Charakteren wie Arya Stark und Tyrion Lennister besser zu verstehen, was der Enthüllung mehr emotionale und narrative Tiefe verleihen könnte.

Die Möglichkeit, die Auswirkungen dieser Enthüllung umfassend zu untersuchen, könnte den Fans das Erlebnis bieten, das sie sich von der Serie erhofft hatten. Die Bücher könnten den Twist gerecht werden, der über so viele Jahre hinweg Theorie und Spekulation befeuerte.

