Die schlimmsten Eltern in Game of Thrones – Cersei, Craster & Co. im Fokus

Die Welt von Game of Thrones ist bekannt für ihre komplexen Charaktere und die düsteren Familienbeziehungen. Während der acht Staffeln der Serie wurden wir mit einer Vielzahl von Familien und berühmten Häusern konfrontiert, die von einigen der schlimmsten Eltern in der Geschichte des Fernsehens geführt wurden. Diese Elternfiguren waren oft so rücksichtslos und egoistisch, dass sie das Leben ihrer Kinder in Westeros auf tragische Weise beeinflussten.

Cersei Lannister

Warum gilt Cersei Lannister als schlechte Mutter? Cersei Lannister, gespielt von Lena Headey, war eine der prominentesten Figuren in Game of Thrones. Obwohl sie ihre Kinder liebte, war ihre Gier nach Macht stärker. Ihre manipulativen und kontrollierenden Entscheidungen führten dazu, dass ihre Kinder, insbesondere Joffrey und Tommen, in gefährliche Situationen gebracht wurden.

Cerseis Liebe zu ihren Kindern war oft von ihrem eigenen Egoismus überschattet, was sie zu einer der problematischsten Mütter in der Serie machte. Ihre Handlungen hatten langfristige Auswirkungen auf die Stabilität des Königreichs und das Leben ihrer Nachkommen.

Randyll Tarly

Wie beeinflusste Randyll Tarlys Verhalten seine Kinder? Randyll Tarly, dargestellt von James Faulkner, zeigte eine starke Präferenz für seinen Sohn Dickon, während er seinen erstgeborenen Sohn Samwell verachtete. Samwells Interesse an Büchern und Wissen wurde von seinem Vater nicht akzeptiert, was ihn dazu veranlasste, Samwell zur Nachtwache zu schicken.

Diese Entscheidung führte zu einem tiefen Riss in der Beziehung zwischen Randyll und Samwell und hinterließ in Samwell bleibende emotionale Narben. Trotz seiner Abneigung gegen Samwell, hatte Randylls Tod einen tiefgreifenden Einfluss auf ihn, was die komplexe Dynamik ihrer Beziehung verdeutlicht.

Lysa Arryn

Was machte Lysa Arryn zu einer fragwürdigen Mutter? Lysa Arryn, gespielt von Kate Dickie, zeigte eine übermäßige Fürsorge für ihren Sohn Robin. Diese übermäßige Fürsorge führte dazu, dass Robin zu einem verwöhnten und anspruchsvollen Jungen heranwuchs, der nicht auf die Herausforderungen von Westeros vorbereitet war.

Obwohl Lysa ihren Sohn liebte, schadete ihr Erziehungsstil mehr, als dass er nützte. Nach ihrem Tod begann Robin, sich von der von seiner Mutter geprägten Persönlichkeit zu lösen und seine eigene Identität zu entwickeln.

Jaime Lannister

Warum war Jaime Lannister eine fragwürdige Vaterfigur? Jaime Lannister, gespielt von Nikolai Coster-Waldau, war der geheime Vater von Cerseis Kindern. Um diesen Skandal zu verbergen, hatte Jaime keinen direkten Einfluss auf die Erziehung seiner Kinder.

Diese Abwesenheit machte ihn zu einem der schlechtesten Elternteile in Westeros, da er es versäumte, seine Kinder zu unterstützen und zu schützen. Erst spät in der Serie begann Jaime, seine Rolle als Vater zu erkennen, aber zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät.

Walder Frey

Wie zeigt sich die Vernachlässigung von Walder Freys Kindern? Walder Frey, gespielt von David Bradley, war das Oberhaupt des Hauses Frey und hatte unzählige Kinder aus verschiedenen Ehen. Seine Kinder waren für ihn hauptsächlich von politischem Wert, und er kümmerte sich wenig um ihre persönliche Entwicklung.

Trotz seines Mangels an elterlicher Fürsorge sorgte er dafür, dass seine Kinder versorgt wurden, was möglicherweise ein Segen für sie war, da es ihnen ersparte, seine tyrannische Natur direkt zu erleben.

Stannis Baratheon

Welche schreckliche Entscheidung traf Stannis Baratheon? Stannis Baratheon, gespielt von Stephen Dillane, war zunächst ein liebevoller Vater zu seiner Tochter Shireen. Doch in der fünften Staffel wurde er von Melisandre überzeugt, Shireen für den Herrn des Lichts zu opfern.

Diese grausame Tat machte Stannis zu einem der verabscheuungswürdigsten Elternteile der Serie. Trotz seines anfänglichen Widerwillens führte sein Handeln zu einer der verheerendsten Szenen in Game of Thrones.

Craster

Warum ist Craster der schlimmste Elternteil in Game of Thrones? Craster, dargestellt von Robert Pugh, übertraf alle anderen in seiner Grausamkeit. Er opferte seine Söhne den Weißen Wanderern und zwang seine Töchter, seine Kinder zu gebären.

Dieser Missbrauch und die Ausbeutung seiner eigenen Familie machen Craster zu einer der abscheulichsten Figuren in Westeros. Seine Taten sind so verwerflich, dass es schwer vorstellbar ist, dass jemand grausamer oder ausbeuterischer sein könnte.

Wer sind deine am wenigsten bevorzugten Eltern in Game of Thrones? Teile deine Meinung in den Kommentaren!