Jon Schnees wahrer Name enthüllt – wird es Jaehaerys oder Aemon?

In der Welt von Game of Thrones gab es kaum ein Thema, das so heiß diskutiert wurde wie die wahre Abstammung von Jon Schnee. Die Theorie, dass Jons wahre Eltern Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark sind, kursiert bereits seit den 1990er Jahren. Die Buchreihe hat diese Theorie bisher nicht bestätigt, doch die Fernsehserie machte Jon zu einem Targaryen, auch wenn sie diese Enthüllung nicht voll ausschöpfte.

Jons wahre Identität führte zu Spannungen mit Daenerys Targaryen, doch trotz der dramatischen Entwicklungen hatte seine Herkunft im Serienfinale keine große Bedeutung. In den kommenden Büchern von George R. R. Martin, „The Winds of Winter“ und „A Dream of Spring“, wird dies voraussichtlich anders sein. Martin hat viel darauf hingearbeitet, diese Enthüllung zu einem bedeutenden Moment zu machen, und die Perspektivenvielfalt der Bücher kann diesem Thema mehr Tiefe verleihen.

Der Name Aegon als Fehltritt

Warum war der Name Aegon für Jon Schnee problematisch? Als Game of Thrones die Wahrheit über Jon Schnee enthüllte, gab die Serie ihm auch einen Targaryen-Namen: Aegon. Dies ergab auf den ersten Blick Sinn, da Eddard Stark Jons Identität verbergen wollte und ihn nach seinem Mentor Jon Arryn benannte. Doch Rhaegar Targaryen hatte bereits einen legitimen Sohn namens Aegon mit Elia Martell, der während Roberts Rebellion getötet wurde. Die Serie lieferte keine Erklärung, warum Rhaegar seinem zweiten Sohn denselben Namen gab.

Der Name Aegon vertiefte Jons Targaryen-Identität nicht wirklich, sondern schien seine Bedeutung künstlich aufblähen zu wollen. Eine solche Namenswahl wirkte entweder unachtsam oder als Plotlücke, die in „The Winds of Winter“ wohl vermieden werden könnte.

Die Bedeutung von Namen in Martins Werken

Wie geht George R. R. Martin mit Namen um? George R. R. Martin legt großen Wert auf die Namen und Abstammungen seiner Figuren. Der Targaryen-Stammbaum ist gut dokumentiert, und Martin hat in Interviews betont, wie wichtig ihm die richtige Namenswahl ist. Er hat oft lange mit Namen gerungen, bis er das passende Gefühl für die Figur fand.

Sollte Jon in „The Winds of Winter“ tatsächlich Aegon heißen, wird es dafür eine fundierte Erklärung geben. Doch es ist wahrscheinlicher, dass dies nicht sein Name sein wird, da ein anderer Aegon (Young Griff) in der Geschichte bereits existiert und dies zu Verwirrung führen könnte.

Potenzielle Namen für Jon Schnee

Welche Namen wären passend für Jon Schnee? Zwei Namen stehen im Raum: Jaehaerys und Aemon. Jaehaerys Targaryen würde an Jaehaerys I., den Versöhner, erinnern, der für Einheit und Kompromiss steht – Eigenschaften, die gut zu Jon passen. Jon strebt nach Frieden und opfert persönlichen Ruhm für das Gemeinwohl, was durch den Namen des Versöhners widergespiegelt würde.

Ein weiterer möglicher Name ist Aemon Targaryen, benannt nach dem Maester der Nachtwache. Aemon und Jon haben eine tiefe Verbindung und ähnliche Lebenswege. Beide mussten zwischen Familie und Pflichten wählen und wogen Liebe gegen Pflicht ab. Diese Parallelen machen Aemon zu einer passenden Wahl für Jon.

Es gibt auch andere historische Aemons, die mit Jon Parallelen aufweisen, wie Aemon der Drachenschreiter, der als einer der edelsten Ritter von Westeros galt. Welchen Namen Martin Jon letztendlich gibt, wird sicherlich mehr Tiefe und Bedeutung in die Geschichte bringen.

