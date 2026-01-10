Project Rene wird Mobile-Game – Sims 5 in Planung: Das erwartet dich!

Das Jahr 2026 beginnt mit einer überraschenden Wendung für alle Fans der Lebenssimulation: Maxis hat bestätigt, dass das lang spekulierte Project Rene kein direkter Nachfolger wird, sondern ein eigenständiges Mobile-Game. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf ein echtes Die Sims 5, das sich offenbar bereits in Entwicklung befindet.

Schon seit seiner Ankündigung im Oktober 2022 galt Project Rene in der Community als möglicher Codename für Die Sims 5. Diese Theorie wurde nun offiziell entkräftet. Stattdessen handelt es sich um eine mobile, kollaborative Life-Sim mit Multiplayer-Funktionen, die sich stark von den klassischen Sims-Erlebnissen unterscheidet.

Project Rene wird ein Mobile-First-Spiel

Was steckt hinter dem Mobile-Fokus von Project Rene? Laut einem neuen Entwicklerblog von Maxis handelt es sich bei Project Rene um ein „soziales, gemeinschaftliches, mobile-first Life-Sim-Spiel“. Erste Konzeptbilder zeigen eine offene Umgebung, in der mehrere Charaktere interagieren – möglicherweise ein Hinweis auf eine Sandbox-Struktur mit Multiplayer-Schwerpunkt.

Wichtig: Project Rene soll nicht den Platz von Die Sims 4 einnehmen. Der Blogpost betont, dass man nie die Absicht hatte, den aktuellen Serientitel zu ersetzen. Vielmehr soll das neue Spiel eine völlig andere Spielerfahrung bieten – unabhängig von der Hauptreihe.

Entwicklung und Plattformen

Wird Project Rene auch für PC erscheinen? Obwohl von einem „mobile-first“-Ansatz die Rede ist, deutet die Formulierung darauf hin, dass das Spiel auch auf anderen Plattformen erscheinen könnte – allen voran dem PC. Eine reine Smartphone-Veröffentlichung erscheint also unwahrscheinlich.

Interessant ist, dass das Spiel laut Maxis während der Entwicklung eine deutliche Transformation durchlaufen hat. Der ursprüngliche Plan wurde offenbar stark angepasst, sodass sich Project Rene nun klar von dem unterscheidet, was viele ursprünglich erwartet haben.

Die Sims 5 ist nicht vom Tisch

Welche Hinweise gibt es auf Die Sims 5? Der vielleicht spannendste Aspekt des neuen Blogeintrags ist ein Abschnitt, in dem Maxis von einer „Familie neuer Sims-Erfahrungen“ spricht. Diese sollen auf PC und Konsolen erscheinen und sich weiterhin auf Singleplayer-Gameplay konzentrieren – ein starkes Indiz für einen vollwertigen Nachfolger zu Die Sims 4.

Zusätzlich wird erwähnt, dass mehr als die Hälfte des globalen Entwicklerteams an diesen neuen Erfahrungen arbeitet. Damit scheint klar: EA und Maxis planen mehr als nur ein Mobile-Spin-off. Eine neue Hauptversion der Serie – also Die Sims 5 – wird immer wahrscheinlicher.

Die Sims 4 bleibt weiterhin aktuell

Wie geht es mit Die Sims 4 weiter? Trotz aller Spekulationen über neue Projekte wird Die Sims 4 weiterhin mit Inhalten versorgt. Bereits Anfang Januar 2026 wurde das neue Erweiterungspaket Royalty & Legacy durch eine Alterseinstufung in Südkorea geleakt. Damit setzt Maxis seine Strategie fort, das Spiel auch im zwölften Jahr seines Bestehens mit neuen Inhalten frisch zu halten.

Die Entwickler betonen, dass kommende Inhalte, darunter auch Stuff Packs und Creator Kits, Teil der Vision für 2026 sind. Gleichzeitig werden erste Tests für neue Prototypen aus dem sogenannten Sims Labs angekündigt – darunter möglicherweise frühe Versionen von Project Rene oder anderen Projekten.

Ein neuer Abschnitt für das Sims-Franchise

Was bedeutet das alles für die Zukunft der Serie? Die aktuelle Kommunikation von Maxis ist eindeutig: Die Sims bleibt eine zentrale Marke für EA. Mit Project Rene wird ein neuer, experimenteller Weg eingeschlagen, ohne das klassische Spielgefühl der Hauptreihe aufzugeben. Die Hinweise auf einen echten Nachfolger – vermutlich Die Sims 5 – werden konkreter denn je.

Spätestens mit der Ankündigung, dass ein Großteil des Teams an neuen Plattformprojekten arbeitet, wird klar: Fans dürfen sich 2026 auf große Veränderungen und möglicherweise erste Enthüllungen zu Die Sims 5 freuen.

Was hältst du von der Mobile-Ausrichtung von Project Rene? Und wärst du bereit für Die Sims 5? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!