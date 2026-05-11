Sony bereitet offenbar große GTA-6-Offensive vor: PS4-Spieler erhalten plötzlich Werbung für die PS5

Rund sechs Monate vor dem Release von Grand Theft Auto VI verdichten sich die Hinweise auf eine bevorstehende Marketing-Offensive von Sony und Rockstar Games. Der Auslöser diesmal: ungewöhnlich direkte Werbemails an PS4-Spieler.

Mehrere Nutzer berichten aktuell davon, spezielle E-Mails von Sony erhalten zu haben, die ausdrücklich zum Kauf einer PlayStation 5 für GTA 6 auffordern. Auch über PlayStation-Benachrichtigungen sollen ähnliche Hinweise verschickt worden sein.

„Hol dir jetzt eine PS5 für GTA 6“

Aufmerksam machte darauf unter anderem der bekannte Rockstar-Reporter Videotech auf X. Besonders auffällig: Die Kampagne scheint sich gezielt an Spieler zu richten, die bislang noch auf der PlayStation 4 unterwegs sind.

In der E-Mail heißt es laut mehreren Screenshots:

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Grand Theft Auto VI ist auf deiner Wunschliste. Hol dir noch heute eine PlayStation 5, damit du bereit bist, wenn Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 erscheint.

According to reports, Sony is sending emails to some people who currently don’t own a PS5 and who have GTA VI wishlisted on the PlayStation Store to market them to buy a PS5 https://t.co/YgtmDaQxos — ben (@videotech) May 8, 2026

Zwar berichten einige Nutzer auch davon, die Nachricht trotz vorhandener PS5 erhalten zu haben, dennoch wirkt die Kampagne klar auf potenzielle Upgrader zugeschnitten.

Sony und Rockstar arbeiten schon länger zusammen

Dass Sony aktiv Werbung rund um Grand Theft Auto VI macht, kommt allerdings nicht völlig überraschend. Bereits seit dem zweiten Trailer im Mai 2025 gibt es deutliche Hinweise auf eine enge Marketing-Partnerschaft zwischen Sony und Rockstar beziehungsweise dem Mutterkonzern Take-Two Interactive.

Damals fiel vielen Fans bereits der Hinweis „Captured on PS5“ am Ende des Trailers auf. Zusätzlich bestätigte Bloomberg in einem aktuellen Interview mit Take-Two-CEO Strauss Zelnick indirekt die Zusammenarbeit mit Sony.

Interessant dabei: Laut Zelnick habe die fehlende PC-Version zum Launch nichts mit dem Marketing-Deal mit Sony zu tun.

GTA 6 taucht immer häufiger bei Sony auf

Auch abseits der aktuellen E-Mails scheint Sony GTA 6 immer stärker in den Fokus zu rücken. Erst kürzlich tauchte das Spiel überraschend in einer offiziellen Präsentation von Sony auf. Dort wurde GTA 6 gemeinsam mit First-Party-Titeln wie Marvel’s Wolverine oder Saros gezeigt.

Besonders auffällig: GTA 6 war das einzige Third-Party-Spiel innerhalb dieser Präsentationsfolie.

Viele Fans sehen darin ein weiteres Zeichen dafür, dass Sony und Rockstar die Werbemaschine langsam hochfahren.

Kommt schon nächste Woche die nächste große Enthüllung?

Zusätzlich sorgt aktuell auch die auffällige Medienpräsenz von Strauss Zelnick für Spekulationen. In den vergangenen Tagen gab der Take-Two-Chef gleich mehrere Interviews, unter anderem mit Bloomberg, Business Insider und Game File.

Parallel dazu heizte auch das Magazin Game Informer die Gerüchteküche an. In einem aktuellen Newsletter kündigte die Redaktion ein geheimnisvolles „[REDACTED]“-Cover für die kommende Woche an.

Das sorgt besonders deshalb für Aufmerksamkeit, weil Game Informer bereits 2012 als erstes Magazin ausführlich über Grand Theft Auto V berichten durfte.

Die nächsten Wochen könnten für GTA-6-Fans spannend werden

Ob tatsächlich unmittelbar neue Infos, Gameplay oder sogar Previews zu GTA 6 bevorstehen, bleibt zwar weiterhin offiziell unbestätigt. Trotzdem wirken die aktuellen Entwicklungen ungewöhnlich koordiniert.

Passend dazu rückt auch ein symbolträchtiger Zeitpunkt näher: Am 19. Mai 2026 wären es exakt noch sechs Monate bis zum geplanten Release von Grand Theft Auto VI.

Viele Fans rechnen deshalb damit, dass Rockstar und Sony die Marketingkampagne jetzt langsam auf die nächste Stufe bringen könnten.