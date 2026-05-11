Forza Horizon 6 offenbar komplett geleakt: Über 150 GB Dateien vor Release im Netz aufgetaucht

Nur wenige Tage vor dem offiziellen Release sorgt Forza Horizon 6 für Schlagzeilen der ganz anderen Art. Laut mehreren Berichten soll ein riesiges Datenpaket des Rennspiels versehentlich unverschlüsselt über Steam hochgeladen worden sein. Die Folge: Tausende Dateien, Assets und offenbar sogar spielbare Inhalte landeten schon vor dem Launch im Internet.

Besonders brisant ist dabei der Umfang des Leaks. Die Rede ist von rund 155 GB an Daten.

Unverschlüsselter Steam-Upload soll den Leak ausgelöst haben

Ausgelöst wurde das Ganze offenbar durch einen Fehler im Preload-Prozess. Statt eines verschlüsselten Pakets soll ein offenes Repository auf Steam-Servern gelandet sein. Kurz darauf verbreiteten sich Berichte in sozialen Netzwerken sowie auf Leak- und Datamining-Foren.

Einige Nutzer behaupten sogar bereits, das Spiel mit den geleakten Dateien gestartet zu haben. Zusätzlich tauchten erste Gameplay-Videos auf YouTube und anderen Plattformen auf, die Szenen außerhalb der offiziellen Trailer zeigen sollen.

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Besonders problematisch: Laut den bisherigen Informationen handelt es sich nicht nur um einzelne Assets oder frühe Testdateien. Der Leak soll große Teile des vollständigen Spiels umfassen, darunter Fahrzeuge, Umgebungen, Audio-Dateien und mögliche Story-Inhalte.

Playground Games schweigt bislang

Bislang haben sich weder Playground Games noch Xbox Game Studios offiziell zu den Berichten geäußert. Hinter den Kulissen dürfte aktuell allerdings intensiv daran gearbeitet werden, die Verbreitung der Daten einzudämmen.

Für das Studio kommt der Vorfall zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Forza Horizon 6 erscheint bereits am 19. Mai 2026 und die Marketingkampagne läuft aktuell auf Hochtouren. Durch den Leak könnten nun zahlreiche Überraschungen vorab im Netz landen.

Dazu zählen möglicherweise:

die komplette Fahrzeugliste

große Teile der Map

neue Spielmodi

unveröffentlichte Features

Story- oder Event-Inhalte

Gerade Fans, die möglichst spoilerfrei in das Spiel starten möchten, sollten in den kommenden Tagen bei Social Media, Reddit oder YouTube vorsichtig sein.

Solche Leaks passieren inzwischen häufiger

Interessant ist, dass dies nicht der erste große Steam-Leak dieser Art wäre. Erst vor wenigen Monaten gab es einen ähnlichen Vorfall rund um Death Stranding 2: On the Beach. Damals sollen ebenfalls über 100 GB an Dateien ungeschützt online gelandet sein.

Die Ursache liegt häufig in den komplexen Release- und Preload-Prozessen moderner Spieleplattformen. Schon kleine menschliche Fehler können dazu führen, dass Inhalte versehentlich ohne aktive Verschlüsselung hochgeladen werden.

Für Entwicklerstudios ist das ein Albtraum. Solche Leaks zerstören nicht nur geplante Überraschungen, sondern erschweren auch die Kontrolle über Marketing, Reviews und Community-Kommunikation kurz vor dem Launch.

Leak zeigt offenbar den enormen Umfang von Forza Horizon 6

Auch wenn der Leak für Playground Games extrem unangenehm ist, sorgt er gleichzeitig für neue Diskussionen über die Größe und den Umfang des Spiels. Bereits die reine Datenmenge von über 150 GB deutet darauf hin, dass Forza Horizon 6 erneut eines der größten Open-World-Rennspiele der Branche werden könnte.

Die Community reagiert bislang gemischt. Während einige Fans neugierig auf neue Inhalte sind, kritisieren andere die schnelle Verbreitung der Dateien und fordern mehr Respekt gegenüber den Entwicklern.

Fest steht: Die nächsten Tage dürften für Playground Games äußerst stressig werden. Sollte sich der Leak bestätigen, könnte das Studio gezwungen sein, schneller auf Spoiler, Datamining-Erkenntnisse und mögliche frühe Gameplay-Enthüllungen zu reagieren als geplant.