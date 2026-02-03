Crimson Desert – PS5 Pro bietet exklusive Grafik-Upgrades zum Spielstart 2026

Crimson Desert wird künftig die neuen technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 Pro vollständig nutzen. Wie Entwickler Pearl Abyss offiziell bestätigt hat, erhält das Spiel besondere Upgrades, die das Open-World-Abenteuer auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole noch eindrucksvoller präsentieren sollen.

Mit dem geplanten Release am 19. März 2026 rückt der Launch des ambitionierten Action-Rollenspiels immer näher. Bereits in der Vergangenheit sorgte Crimson Desert mit opulenter Grafik, monumentalen Bosskämpfen und einer riesigen Spielwelt für Aufsehen. Der jüngste Technik-Fokus legt nun nach und verspricht ein visuelles Erlebnis, das sich je nach Hardware deutlich unterscheiden wird.

Was macht die PS5 Pro-Version besonders?

Welche technischen Vorteile bringt Crimson Desert auf der PS5 Pro? Studio Director Will Powers bestätigte in einem Interview, dass die PS5 Pro-Fassung von Crimson Desert gezielt optimiert wird. Zwar sind noch nicht alle Details zu den spezifischen Verbesserungen bekannt, doch bereits jetzt steht fest, dass einige moderne Rendering-Techniken nur auf der leistungsfähigeren Konsole aktiviert sein werden.

Zu den geplanten Features zählen unter anderem:

Atmosphärische Streuung

Volumetrische Wolken

Ray Marching Illumination

Ray Regeneration

Diese Technologien wurden bisher in keinem veröffentlichten Gameplay-Material gezeigt, da sie laut Powers in den bisherigen Demoversionen deaktiviert waren. Mit der PS5 Pro sollen diese Effekte jedoch in vollem Umfang erlebbar sein.

Wie wirkt sich das auf die Spielerfahrung aus?

Ändert sich das Gameplay durch die PS5 Pro-Optimierungen? Nein – spielerisch bleibt Crimson Desert auf allen Plattformen identisch. Die Verbesserungen betreffen ausschließlich die grafische Darstellung und Performance. Gerade auf der PS5 Pro dürfen sich Nutzer aber auf mehr Einstellungsmöglichkeiten freuen, um das Erlebnis individuell anzupassen.

Wer möchte, kann sämtliche Grafikoptionen feinjustieren – laut Powers sei dies aber keine Pflicht. Das Spiel sei so konzipiert, dass es auch ohne tiefgreifende Einstellungen herausragend aussehe und performe. Dennoch ist es schön zu wissen, dass Technik-Enthusiasten auf der PS5 Pro mehr Spielraum haben.

Wie sieht es auf anderen Systemen aus?

Welche Plattformen erhalten welche Version? Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die PS5 Pro erhält zusätzliche visuelle Upgrades, während auf Standard-PS5 und Xbox Series X|S eine stabile, aber weniger spektakuläre Version angeboten wird.

Auch auf dem PC soll es zahlreiche Optionen geben – abhängig von der verbauten Hardware. Selbst das Steam Deck könnte das Spiel laut Entwickler theoretisch unterstützen, obwohl endgültige Aussagen hierzu erst nach Abschluss der Optimierungsphase getroffen werden.

Was erwartet dich im Spiel?

Welche Inhalte bietet Crimson Desert? Ursprünglich als Prequel zu Black Desert Online geplant, hat sich Crimson Desert zu einem eigenständigen Singleplayer-Actionspiel entwickelt. Die mittelalterlich inspirierte offene Welt bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten:

Strategisches, kombo-basiertes Nahkampfsystem

Reiten und Kämpfen vom Pferderücken

Riesige Bossgegner

Crafting, Kochen, Jagen und Angeln

Abwechslungsreiche Quests und Nebenaktivitäten

Die Welt von Crimson Desert soll laut Aussagen der Entwickler sogar doppelt so groß sein wie die von The Elder Scrolls V: Skyrim. Das verspricht lange Erkundungstouren und reichlich Content für Rollenspielfans.

Ein Schritt in Richtung Next-Gen-Standard

Warum ist die PS5 Pro-Unterstützung ein wichtiges Signal? Die Ankündigung zeigt deutlich, dass Entwickler Crimson Desert als eines der ersten Spiele sehen, das das Potenzial der PS5 Pro ausschöpfen will. Es ist ein frühes Beispiel für die neue Konsolengeneration, in der grafische Qualität und technische Vielfalt zunehmend individualisierbar werden.

Auch wenn noch nicht alle Details zu den PS5 Pro-Verbesserungen feststehen, ist klar: Crimson Desert wird visuell zu den anspruchsvollsten Titeln des Jahres 2026 zählen. Wer die maximale Grafikpracht erleben möchte, wird mit der PS5 Pro hervorragend bedient sein.

Wie stehst du zu den angekündigten technischen Features? Freust du dich auf Crimson Desert oder wartest du noch ab, wie sich das Spiel zum Release schlägt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!