Neue Tomb Raider Set Fotos – Sophie Turner als Lara Croft mit Action Look

Sophie Turner steht als Lara Croft weiter im Rampenlicht: Nur wenige Wochen nach den ersten Bildern zur neuen Tomb Raider Serie von Amazon MGM Studios sind jetzt erste On Set Fotos aufgetaucht, die deutlich weniger nach Studio Glanz und deutlich mehr nach Abenteuer aussehen. Gedreht wurde in regengetränkten Waldstücken in Surrey, UK und genau diese Kulisse passt wie die Faust aufs Auge zu einer Lara, die nicht geschniegelt, sondern gefährlich unterwegs ist.

Auf den Bildern trägt Turner die ikonischen Dual Pistols, die in schweren taktischen Holstern an den Oberschenkeln sitzen. Dazu kommen robuste Boots und Cargo Pants, also ein Look, der eher nach Special Ops als nach Laufsteg schreit und genau das macht ihn so Tomb Raider.

Der neue Look setzt auf dreckige Action statt Hochglanz

Wie sieht Sophie Turner als Lara Croft in den neuen Set Fotos aus? Im direkten Vergleich zu den ersten, sehr stark stilisierten Promo Bildern wirkt das aktuelle Material greifbarer und rauer. Neben den Pistolen stechen vor allem die fingerlosen Handschuhe ins Auge, die Lara sofort diesen praktischen, kampfbereiten Vibe geben.

Welche Details sind klare Fanservice Signale? Besonders auffällig ist der lange französische Zopf, der für viele direkt nach einer bewussten Referenz an die Angelina Jolie Ära aussieht. Es ist kein 1 zu 1 Replikat, aber ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl an alle, die Lara auch aus den früheren Filmadaptionen im Kopf haben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Unterm Strich wirkt der Style wie ein Kompromiss aus ikonischer Silhouette und moderner Einsatzkleidung. Und ja, genau so stellt man sich eine Croft vor, die nicht nur Rätsel löst, sondern auch durch Matsch, Regen und Chaos marschiert.

Turner soll viele Stunts selbst machen

Wie viel Action steckt schon jetzt in der Produktion? Das Spannendste an den aktuellen Drehs: Turner wurde dabei gesehen, wie sie Stunts selbst ausführt. Das ist nicht nur ein netter PR Satz, sondern auf den Aufnahmen offenbar Teil des echten Drehtages.

Welche Szene sorgt besonders für Aufsehen? Unter anderem geht es um eine Sequenz, in der sie über einem See an einem Fallschirm hängt. Das ist zwar nicht Mission Impossible Eskalationsstufe Burj Khalifa, aber für eine Serienproduktion trotzdem eine Ansage, weil es genau diese Art von körperlicher Gefahr und Abenteuergefühl transportiert, die Tomb Raider braucht.

Passend dazu heißt es, Turner trainiere für die Rolle bis zu acht Stunden am Tag. Wenn sich das am Ende in dynamischen Kämpfen, glaubwürdiger Bewegung und einer Lara zeigt, die nicht nach Stunt Double aussieht, sondern nach Croft, dürfte die Serie für Action Fans schnell zur Pflichtnummer werden.

Backlash nach den ersten Bildern und warum die neuen Fotos wichtig sind

Warum gab es Kritik an den ersten Lara Croft Bildern? Die ersten veröffentlichten Aufnahmen wurden von Teilen der Community als zu hyperstilisiert wahrgenommen. Einige fanden den Look zu geschniegelt oder zu sehr nach Hochglanz Inszenierung, statt nach Survival Abenteuer.

Was ändern die neuen On Set Fotos an diesem Eindruck? Die Surrey Bilder kontern diese Kritik ziemlich effektiv, weil sie weniger nach Poster und mehr nach Szene aussehen. Regen, Wald, Dreck, Holster, Handschuhe: Das liest sich nicht nur nach Tomb Raider, das fühlt sich auch so an. Für Fans der Spiele ist das ein wichtiges Signal, dass die Serie nicht nur optisch ikonische Versatzstücke nutzt, sondern auch das gritty Abenteuer Herz des Franchise treffen will.

Wenn Amazon hier wirklich auf eine härtere, kampfbetonte Interpretation setzt, könnte das genau die Richtung sein, die dem Stoff im Serienformat gut tut: Mehr Raum für gefährliche Expeditionen, körperliche Konsequenzen und längere Action Setpieces als in einem 2 Stunden Film.

Phoebe Waller Bridge und der mögliche Ton der Serie

Wer steckt kreativ hinter der Tomb Raider Serie? Als Creator, Autorin, Executive Producer und Co Showrunner ist Phoebe Waller Bridge an Bord. Viele kennen sie vor allem durch Fleabag, außerdem war sie unter anderem an Indiana Jones and the Dial of Destiny beteiligt und hat auch bei Killing Eve ihre Handschrift im Umfeld.

Wann könnte die Serie starten? Ein offizielles Release Fenster gibt es aktuell noch nicht. Da die Produktion am 19. Januar 2026 gestartet ist, wirkt ein Start Ende 2026 oder Anfang 2027 realistisch, auch wenn Amazon dazu noch nichts final bestätigt hat.

Für Tomb Raider Fans ist das Setup jedenfalls vielversprechend: Eine prominente Besetzung, ein kreatives Team mit starker Serienerfahrung und jetzt erste Set Eindrücke, die nach mehr Schweiß und weniger Filter aussehen. Klingt nach einer Lara Croft, die wieder richtig zupacken darf.

Wie gefällt dir Sophie Turner als Lara Croft bisher, und trifft der neue Look für dich eher den Ton der Games oder erwartest du etwas ganz anderes? Schreib es gerne in die Kommentare.