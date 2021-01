Die beliebte Videospielreihe Tom Raider erhielt nicht nur vor einigen Jahren ein Reboot des Action-Adventures, auch eine passende Neuverfilmung über die Abenteuer der jungen Abenteurerin entstand im Jahr 2018. Doch der Actionfilm mit Alicia Vikander als legendäre Lara Croft kam nicht bei allen Fans der Kultreihe gut an. Nach eher unterdurchschnittlichen Kritiken blieb dem Film ein Kinohit verwehrt.

Nichtsdestotrotz plant Warner Bros. weiterhin mit einem Sequel des Films. Regisseur Roar Uthaug, der den ersten Film in Szene setzte, wird jedoch nicht auf den Regiestuhl zurückkehren.

Nun steht fest, wer stattdessen die Fortsetzung Tomb Raider 2 drehen wird: Misha Green, die die viel gelobte HBO-Serie „Lovecraft Country“ entwickelte, soll das nächste Abenteuer der jungen Lara Croft in Szene setzen. Neben der Regie ist sie auch für das Drehbuch des Films verantwortlich. Wann die Produktion an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch steht noch kein Release-Termin fest.

„Tomb Raider“-Filmposter mit Alicia Vikander als Lara Croft © Warner Bros. Pictures

Erste Story-Details: Wird Rise of the Tomb Raider verfilmt?

Über die Handlung von Tomb Raider 2 wird bislang noch nichts verraten. Da sich jedoch der erste Film mit einigen Elementen recht detailgetreu an das Reboot des Action-Adventures aus dem Jahr 2013 orientierte, dürften wohl auch die nachfolgenden Spielen Rise of the Tomb Raider (2016) und Shadow of the Tomb Raider (2018) als Vorlage für den Film dienen – und vielleicht auch darüber hinaus.

Eine Rückkehr von Alicia Vikander als Lara Croft stand von Anfang an fest und hat sich seitdem nicht geändert. Auch ihre große Gegenspielerin Ana Miller (gespielt von Kristin Scott Thomas) ist wieder mit von der Partie. Die neue Geschäftsführerin von Croft Holding, die Firma ihres Vaters, steckt als Drahtzieherin hinter seinem Verschwinden, der Expedition sowie der mysteriösen Organisation Trinity. Am Ende des ersten Films wurde ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden angedeutet, nachdem Lara Croft die dramatischen Zusammenhänge enthüllt hatte.

Wer sonst noch alles mitspielen wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich über die Entwicklung der Produktion weiterhin auf dem Laufenden.

Shadow of the Tomb Raider: Das beste Tomb Raider aller Zeiten – Lara Croft in absoluter Topform!

Tomb Raider: Erfolg der Kultspielreihe nimmt kein Ende

Das kultige Action-Adventure Tomb Raider von Eidos und Square Enix erschien mit dem ersten Titel im Jahr 1996 und wurde von Toby Gard als eine Art weiblicher Indiana Jones entworfen. Die Spielreihe wurde recht bald zum Verkaufshit und machte die Abenteurerin Lara Croft weltberühmt.

So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Spielreihe erstmals fürs Kino verfilmt wurde: Im Jahr 2001 schlüpfte Hollywoodstar Angelina Jolie erstmals in ihre ikonische Rolle als Lara Croft, die sie weltberühmt machte. Zwei Jahre später folgte ein zweites Kinoabenteuer ebenfalls mit Angelina Jolie.

Inzwischen gibt es eine eigene Comicreihe mit Lara Croft sowie ein Brettspiel zu den jüngsten Games. Zudem sind weitere Titel der Kultreihe geplant:

Shadow of the Tomb Raider: Produzent deutet weitere Spiele an