Red Dead Redemption erscheint auf Netflix: Rockstar bringt den Western-Klassiker erstmals auf moderne Konsolen und Smartphones

Eines der bedeutendsten Westernspiele aller Zeiten kehrt zurück: Red Dead Redemption erscheint am 2. Dezember 2025 für die aktuellen Konsolen und am 4. Dezember erstmals für iOS- und Android-Geräte.

Möglich wird die Mobile-Version durch eine erneute Zusammenarbeit zwischen Rockstar Games und Netflix, das den Titel im Rahmen seines Gaming-Angebots ohne zusätzliche Kosten für alle Abonnenten zugänglich macht. Damit erreicht der Klassiker aus dem Jahr 2010 nicht nur technisch ein neues Niveau, sondern auch eine Zielgruppe, die das Spiel bisher vielleicht nie erleben konnte.

Ein Klassiker kehrt zurück – jetzt erstmals für Netflix-Abonnenten

Red Dead Redemption ist nicht irgendein Port, sondern eine vollwertige Umsetzung für Smartphones – inklusive der beliebten Erweiterung Undead Nightmare. Netflix-Mitglieder können die mobile Version ganz einfach über die App herunterladen und anschließend spielen, ohne zusätzliche Käufe oder Mikrotransaktionen.

Rockstar hat die Steuerung für mobile Geräte optimiert und gleichzeitig darauf geachtet, dass Atmosphäre, Spielgefühl und die offene Welt, die damals Maßstäbe setzte, unangetastet bleiben. Damit wird das Spiel nicht nur auf einer neuen Plattform verfügbar, sondern für viele unterwegs erstmals vollständig spielbar.

Release auf PS5, Xbox Series X|S und Switch 2 mit starken technischen Upgrades

Parallel zur Mobile-Fassung erscheinen die überarbeiteten Konsolenversionen auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Die modernen Systeme ermöglichen ein deutlich flüssigeres und visuell beeindruckenderes Erlebnis als die bisherigen Fassungen. Besonders auf PS5 und Xbox Series X|S zeigt sich das in stabilen 60 Bildern pro Sekunde, verbesserter HDR-Darstellung und einer Auflösung von bis zu 4K. Die Welt wirkt dadurch klarer, heller und lebendiger, ohne den ursprünglichen Look zu verfälschen.

Auch die Switch-2-Version fällt positiv auf und bietet Funktionen, die man eher von High-End-Systemen kennt. Dank DLSS-Unterstützung, HDR-Modus und einer überraschend hohen Renderauflösung kann das Spiel auch auf Nintendos neuester Hardware überzeugen. Der Umstand, dass die Switch 2 sogar eine optionale Maussteuerung bietet, zeigt zudem, wie flexibel Rockstar die neue Version gestaltet hat und wie viel Mühe in die Modernisierung geflossen ist.

Kostenlose Upgrades für Besitzer älterer Versionen

Für bestehende Fans ist eine weitere Nachricht besonders erfreulich: Wer das Spiel bereits auf PS4, Nintendo Switch oder über die digitale Xbox-One-Version besitzt, erhält automatisch ein kostenloses Upgrade für die neue Konsolenversion. Der Fortschritt kann übernommen werden, sodass man nahtlos weiterspielen kann, ohne neu beginnen zu müssen. Gerade im heutigen Spielemarkt, in dem Neuauflagen oft als separate Käufe vermarktet werden, ist dieses Angebot ein starkes Signal an die Community.

Zusätzliche Boni: Verfügbarkeit in PlayStation Plus & GTA+

Red Dead Redemption wird zusätzlich auch über zwei große Gaming-Abonnements verfügbar sein. Im PlayStation-Plus-Spielekatalog ist der Titel ab dem 2. Dezember sofort abrufbar, während GTA+-Mitglieder auf PlayStation und Xbox ebenfalls Zugriff erhalten. Dadurch wird der Klassiker für ein noch breiteres Publikum spielbar, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Für Rockstar ist das ein strategisch cleverer Schritt, der die Verfügbarkeit maximiert und gleichzeitig neue Spieler in das Red-Dead-Universum führt.

Nicht der zweite Teil, aber immer noch ein Meisterwerk

Auch wenn es sich nicht um Red Dead Redemption 2 handelt, bleibt das Original ein Meilenstein des Open-World-Storytellings. Die Geschichte um den ehemaligen Outlaw John Marston, der gezwungen wird, seine alte Bande zur Strecke zu bringen, gilt bis heute als eine der eindrucksvollsten und emotionalsten Erzählungen, die Rockstar je entwickelt hat.

Viele Momente, darunter die legendäre Überquerung der Grenze nach Mexiko, haben längst Kultstatus erreicht. Die Rückkehr dieses Spiels auf moderne Systeme ist deshalb nicht nur eine technische Aktualisierung, sondern auch eine Einladung, eine der stärksten Western-Erzählungen der Gaming-Geschichte neu zu erleben oder zum ersten Mal zu entdecken.

Warum der Mobile-Release so bedeutend ist

Besonders die Mobile-Version sticht heraus, denn sie beweist erneut, wie stark sich Smartphones in den letzten Jahren entwickelt haben. Dass ein so großes, atmosphärisches Open-World-Spiel nativ auf iOS und Android laufen kann, wäre vor einem Jahrzehnt unvorstellbar gewesen.

Netflix positioniert sich damit weiterhin als ernstzunehmender Akteur im Gamingmarkt und zeigt, dass hochwertige Premiumtitel mittlerweile selbstverständlich zum Abo-Angebot gehören. Für Spieler bedeutet das: Red Dead Redemption lässt sich nun überall spielen – zu Hause, unterwegs, offline oder auf dem großen Bildschirm.

Teaser-Trailer: Erste Eindrücke anschauen

Rockstar hat parallel zur Ankündigung einen kurzen Teaser veröffentlicht, der die technischen Verbesserungen der neuen Fassungen hervorhebt und bereits zeigt, wie viel atmosphärischer das Spiel mit modernem HDR und höherer Auflösung wirken kann.

Ein würdiges Comeback des Western-Klassikers

Mit der Veröffentlichung auf modernen Konsolen, Netflix und neuen Mobilgeräten feiert Red Dead Redemption ein Comeback, das sowohl nostalgische Fans als auch völlig neue Spielergruppen ansprechen dürfte. Dank der kostenlosen Upgrades, der technischen Verbesserungen und der breiten Verfügbarkeit über Streaming-Abos bietet Rockstar einen der kundenfreundlichsten Re-Releases der letzten Jahre.

Red Dead Redemption wirkt heute genauso kraftvoll wie vor 15 Jahren, nur eben schöner, schneller und zugänglicher.