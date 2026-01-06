High Zaptitude Event in Pokémon GO – Erstauftritt von Wattrel und Kilowattrel!

Pokémon GO startet mit einem elektrisierenden Event ins neue Jahr: Vom 13. Januar 2026 um 10:00 Uhr bis zum 18. Januar 2026 um 20:00 Uhr findet das High Zaptitude Global Challenge Event statt. Im Fokus stehen dabei Elektro-Pokémon, neue Debüts aus der Paldea-Region und erhöhte Chancen auf schillernde Exemplare.

Was erwartet dich beim High Zaptitude Event?

Welche neuen Pokémon feiern ihr Debüt? Erstmals kannst du Wattrel und seine Entwicklung Kilowattrel in Pokémon GO fangen. Die beiden Pokémon stammen ursprünglich aus der Paldea-Region und sind vom Typ Elektro und Flug. Wattrel wird als Sturmvogel-Pokémon bezeichnet und ist für seine hohe Initiative und seinen Spezial-Angriff bekannt. Um Wattrel zu Kilowattrel zu entwickeln, benötigst du 50 Wattrel-Bonbons.

Welche Pokémon erscheinen häufiger? Neben Wattrel und Kilowattrel werden auch andere Elektro-Pokémon wie Chinchou, Shinx, Helioptile und Tadbulb häufiger in der Wildnis auftauchen – alle mit erhöhter Chance, als Schillernde zu erscheinen.

Shiny-Jagd und Ei-Inhalte

Welche Pokémon können aus 2-km-Eiern schlüpfen? Während des Events lohnt sich das Ausbrüten besonders: Aus 2-km-Eiern können Tadbulb, Pichu, Elekid und Toxel schlüpfen – alle mit erhöhter Schillernd-Chance. Besonders begehrt dürfte dabei das schillernde Tadbulb sein, das zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gibt es kostenpflichtige Inhalte? Ja, für 1,99 € kannst du dir eine Zeitlich begrenzte Forschung sichern, die die Brutdauer deiner Eier um die Hälfte reduziert. Diese Forschung ergänzt die regulären Feldforschungen, die sich thematisch rund um Elektro-Pokémon drehen.

Belohnungen durch globale Herausforderungen

Welche Boni kannst du freischalten? Während des Events werden globale Herausforderungen aktiviert, bei denen du gemeinsam mit anderen weltweit Aufgaben erfüllen kannst. Je nachdem, wie viele Aufgaben bewältigt werden, schalten sich drei Belohnungslevel frei:

Level Belohnungen Level 1 2-fache Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon Level 2 2-facher Sternenstaub beim Fangen von Pokémon, Wattrel und Kilowattrel erscheinen häufiger in der Wildnis und durch Feldforschung Level 3 2-fache Erfahrungspunkte und 2-facher Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern

Parallele Events und Highlights

Läuft das Event parallel zu anderen Inhalten? Ja, High Zaptitude überschneidet sich mit dem Pokémon GO Pass-Event im Januar 2026. Dort hast du unter anderem die Möglichkeit, ein schillerndes Dialga zu fangen und Items wie das Glücks-Amulett zu erhalten.

Warum ist dieses Event besonders? Neben dem Debüt von Wattrel und Kilowattrel markiert High Zaptitude den Beginn der Season „Precious Paths“. Die erhöhte Chance auf viele Schillernde, darunter auch neue, macht das Event zu einem Highlight für Sammler und Shiny-Jäger.

Ausblick auf das Pokémon-Jahr 2026

Was bringt das Jahr 2026 für Pokémon GO? Mit dem 10-jährigen Jubiläum von Pokémon GO und dem 30-jährigen Bestehen der Pokémon-Reihe dürfen dich dieses Jahr zahlreiche thematische Events erwarten. High Zaptitude könnte dabei der Auftakt zu einem ereignisreichen Jubiläumsjahr sein.

Wie gefällt dir das High Zaptitude Event? Wirst du versuchen, ein schillerndes Tadbulb oder Wattrel zu ergattern? Teile deine Pläne und Fänge mit uns in den Kommentaren!