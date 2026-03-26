Crimson Desert – So erweiterst du dein Inventar und lagerst Items beim Händler

In Crimson Desert sammelt sich unterwegs schnell alles an, was irgendwie nützlich sein könnte: Materialien fürs Crafting, Rezepte, Notizen, Beute aus Banditenlagern, neue Ausrüstung und natürlich Münzen. Das Problem ist nur, dass der Platz im Inventar anfangs ziemlich knapp bemessen ist. Wer nicht ständig im Menü sortieren oder Dinge wegwerfen will, sollte früh verstehen, wie man mehr Slots freischaltet und welche Notlösung es fürs Einlagern von Items gibt.

Gerade weil Crimson Desert als Open-World-Abenteuer zum Erkunden einlädt, stolperst du ständig über Loot, Nebenaktivitäten und kleine Aufgaben am Wegesrand. Wenn du das clever angehst, wächst dein Inventar Stück für Stück mit, und du kannst auch ohne klassische Truhe temporär Zeug parken, ohne es direkt endgültig zu verlieren.

Inventarplätze durch Hilfsanfragen und Händler ausbauen

Wie bekommst du in Crimson Desert mehr Inventarplatz? Der wichtigste Weg führt über Hilfsanfragen, also kleinere Aufträge, die du bei Figuren aus unterschiedlichen Fraktionen annehmen kannst. Viele NPCs lassen sich ansprechen, und über die entsprechende bekommst du Aufgaben, die oft bewusst simpel gehalten sind, aber dein Inventar dauerhaft erweitern.

Diese Hilfsanfragen können ganz unterschiedlich ausfallen: mal sammelst du Ressourcen wie Holz, mal lieferst du etwas ab, mal stellst du etwas per Crafting her, oder du räumst ein Banditenlager auf. Als Belohnung gibt es eine Erweiterung eures Inventars. Pro erledigter Hilfsanfrage kommen nur wenige Slots dazu, aber über die Masse lohnt sich das enorm.

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Welche Hilfsanfragen lohnen sich besonders? Grundsätzlich alle, die dir schnell und ohne großen Umweg vor die Füße fallen. Am besten machst du es dir zur Routine, regelmäßig auf die Karte zu schauen, welche Hilfsanfragen verfügbar sind und welche Belohnungen dranhängen. Wenn ein Auftrag nah an deiner aktuellen Route liegt, nimm ihn mit, selbst wenn er unspektakulär klingt. Diese kleinen Erweiterungen summieren sich über Stunden Spielzeit deutlich.

Kannst du Inventarplatz auch kaufen? Ja, zusätzlich zu den Quest-Belohnungen kannst du bei Händlern in Hernand Taschen kaufen. Diese kosten in etwa 50 Kupfermünzen und geben dir beim Kauf eine kleine Erweiterung von 1+ Inventarplatz. Die Taschen sind pro Händler nur begrenzt verfügbar, sind aber trotzdem eine der schnellsten Methoden, dein Inventar spürbar zu entlasten, besonders in den frühen Spielstunden.

Methode Was du tun musst Belohnung Wichtige Einschränkung Hilfsanfragen bei Fraktionen Hilfsanfragen wählen, Aufgabe erledigen automatische Slot-Erweiterung Nur wenige Slots pro Hilfsanfrage, lohnt sich über viele Abschlüsse Kleiner Beutel beim Händler Bei Vendor kaufen 1+ Inventar-Erweiterung Pro Händler nur begrenzte Menge, kostet ca. 50 Kupfermünzen

Private Lager in Crimson Desert

Wie kannst du in Crimson Desert Items einlagern? In Crimson Desert kannst du deine Items ganz normal einlagern, auch wenn das Spiel das nicht besonders gut erklärt. Es gibt globale Lagertruhen, auf die du von mehreren Orten aus zugreifen kannst. Im Spiel heißen sie schlicht und einfache privates Lager.

Die erste findest du bereits ab Kapitel 1 im provisorischen Lager in Hernand (Königlicher Handelsposten), also in dem Zelt, in dem Kliff nach dem Intro unterkommt. Später stehen dir auch im regulären Camp sowie an weiteren Orten entsprechende Lageroptionen zur Verfügung.

Der Vorteil: Deine gelagerten Gegenstände sind nicht an einen einzelnen Ort gebunden, sondern können über diese Truhen wieder abgerufen werden.

Wie funktioniert die Händler-Aufbewahrung? Du nutzt dafür die Rückkauf-Funktion eines Händlers. Die Idee ist simpel: Du verkaufst Items an einen Händler und kaufst sie später über Rückkauf wieder zurück. Wichtig ist nur, dass du dir merkst, bei welchem Händler du verkauft hast, damit du nicht lange suchen musst.

Verkaufe die gewünschten Items an einen Händler und notiere dir den Standort oder den Namen. Wenn du die Items zurückhaben willst, öffne beim gleichen Händler die Option Rückkauf und kaufe sie zurück. Beachte das Zeitlimit: Händler behalten diese Items nur ungefähr 7 Ingame-Tage, danach verschwinden sie dauerhaft.

Welche Risiken hat der Trick? Das Zeitfenster ist die große Einschränkung. Wenn du zu lange wartest oder dich verzettelst, ist das Zeug weg. Nutze diese Methode deshalb eher für Dinge, die du bald wieder brauchst, etwa eine alternative Waffe, ein Rüstungsteil für einen späteren Abschnitt oder seltenere Materialien, die du nicht sofort verarbeiten willst.

Praktische Tipps für sauberes Inventarmanagement

Welche Items solltest du lieber loswerden? Gerade Kleinkram wie Rezepte und Notizen kann das Inventar schneller verstopfen, als einem lieb ist. Wenn du merkst, dass sich Papierkram stapelt, triff eine harte Entscheidung: verkaufen oder entsorgen, bevor es dich in wichtigen Momenten ausbremst.

Wie vermeidest du unnötiges Horten? In Crimson Desert gilt oft: Nicht alles, was wertvoll aussieht, ist es auch langfristig. Wenn du etwas nicht aktiv nutzt oder in absehbarer Zeit brauchst, ist Verkaufen meistens die bessere Wahl als Blockieren von Slots. Wirklich entscheidend sind am Ende die Gegenstände, die das Spiel gar nicht erst verkaufen lässt, oder Ausrüstung, die du konkret für deinen Build und deine nächsten Ziele eingeplant hast.

Wie handhabst du dein Inventar in Crimson Desert: eher Sammlermentalität oder radikales Ausmisten? Schreib es gern in die Kommentare.

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