Ark Survival Evolved kostenlos behalten – Steam-Aktion läuft bis 5. März 2026

Wer gerade Lust auf ein neues Survival-Projekt hat, kann auf Steam aktuell ein Survival-Crafting-Spiel kostenlos abstauben und danach dauerhaft in der Bibliothek behalten. Das Angebot läuft nur bis zum 5. März 2026, danach gilt wieder der reguläre Preis. Entscheidend ist wie immer: Einmal innerhalb des Aktionszeitraums zur Bibliothek hinzufügen, dann bleibt es für immer.

Inhaltlich richtet sich das Free-to-keep-Game vor allem an Fans von offenen Welten, Crafting-Schleifen und dem typischen Survival-Alltag zwischen Ressourcenfarm, Basisbau und dem ständigen Kampf gegen Umweltgefahren.

Das steckt spielerisch hinter dem Gratis-Deal

Worum geht es im Survival-Crafting-Spiel? Bei Ark: Survival Evolved strandet ihr in einer riesigen offenen Welt, in der ihr euch mit gesammelten Rohstoffen ausrüstet, Werkzeuge herstellt und euch Schritt für Schritt eine sichere Basis aufbaut. Neben Hunger und anderen Überlebensfaktoren werden vor allem die Kreaturen der Spielwelt schnell zum bestimmenden Thema.

Das Besondere: Ark setzt stark auf das Zusammenspiel aus Crafting, Erkundung und Kreaturen-Management. Ihr könnt euch nicht nur verteidigen, sondern viele Tiere auch zähmen und später als Reittiere oder als Unterstützung im Kampf und beim Transport einsetzen. Gerade dieser Mix sorgt dafür, dass aus einem einfachen Start mit Steinwerkzeug ziemlich schnell ein ausgewachsenes Technik- und Dino-Imperium werden kann.

Gespielt wird wahlweise in der Ego- oder Third-Person-Perspektive. Dazu kommt eine dynamische Tag-Nacht-Abfolge, die Erkundung und Risiko spürbar beeinflusst, wenn es dunkel wird und die Orientierung sowie Sichtbarkeit leiden.

Singleplayer, Multiplayer und der typische Ark-Sog

Für wen lohnt sich das kostenlose Mitnehmen besonders? Ark: Survival Evolved bietet sowohl Singleplayer als auch Multiplayer, und genau hier kann der Zeitfresser-Faktor richtig zuschlagen. Im Multiplayer könnt ihr euch zu Stämmen zusammenschließen, gemeinsam Strukturen bauen und gezähmte Tiere teilen. Je nach Server-Regeln entstehen dadurch entweder kooperative PvE-Abenteuer oder die bekannten Revierkämpfe um Ressourcen und Basenplätze.

Wer lieber ohne Stress spielt, findet in PvE-Umgebungen eher die entspanntere Variante, während PvP den Fokus stärker auf Verteidigung, Taktik und Progress unter Druck legt. Ark ist dabei bekannt dafür, dass kleine Fortschritte schnell in große Projekte ausarten. Noch ein Run für Holz, noch schnell ein Upgrade der Palisade und plötzlich ist es zwei Uhr nachts.

So sichert ihr euch das Spiel rechtzeitig

Wie bekommt ihr das Spiel dauerhaft kostenlos? Ihr müsst Ark: Survival Evolved auf Steam bis spätestens 5. März 2026 eurer Bibliothek hinzufügen. Danach bleibt es dort dauerhaft freigeschaltet. Wenn ihr erst nach Ablauf der Aktion reinschaut, ist die Gratis-Option in der Regel weg.

Praktisch ist es auch, das Spiel direkt zu beanspruchen, selbst wenn ihr es erst später installieren wollt. Gerade Survival-Crafting-Spiele landen bei vielen ohnehin auf dem Stapel für lange Abende, an denen man einfach nur sammeln, bauen und optimieren möchte.

Habt ihr Ark: Survival Evolved schon gespielt oder nehmt ihr den Free-to-keep-Deal mit und startet jetzt neu? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr eher Solo baut oder direkt auf Multiplayer und Stamm-Action setzt.