Steam Machine 2026 wohl deutlich teurer – Prognose sieht 1.299 bis 1.599 Euro

Die Gerüchteküche rund um Valves Steam Machine brodelt weiter, jetzt landet auch noch eine konkrete Preisprognose auf dem Tisch. Der bekannte Marktforscher Mat Piscatella rechnet damit, dass die Living-Room-Kiste deutlich teurer werden könnte, als viele Fans zuletzt gehofft hatten.

Hintergrund ist ein aktuell sehr nervöser Hardware-Markt, der bereits bei bestehenden Valve-Geräten für spürbare Preissprünge gesorgt hat. Und genau diese Entwicklung könnte sich laut Piscatella auch auf eine Steam-Machine-Veröffentlichung im Jahr 2026 auswirken.

Neue Preisprognose sorgt für Sticker-Schock

Wie teuer könnte die Steam Machine in Euro werden? Piscatella nennt als grobe Hausnummern einen Basispreis von rund 1.399 Dolar sowie eine besser ausgestattete Variante für etwa 1.699 Dollar. Die Zahlen sind eine Prognose und keine offizielle Ansage von Valve, würden die Steam Machine aber klar in ein Premium-Segment schieben.

Seine Einschätzung veröffentlichte Piscatella am 31. Mai über Bluesky. Dort machte er auch deutlich, dass Preisvorhersagen aktuell besonders schwer sind, weil der Markt aus seiner Sicht nicht normal funktioniert und externe Faktoren die Kalkulation stark beeinflussen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Alright, based on absolutely nothing if the Steam Machine actually launches I'll throw out a $1,399 base and $1,699 fancy version US price prediction. Why not. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-05-31T19:56:24.266Z

Dieser Markt verhält sich nicht normal, mehrere externe Faktoren erschweren Vorhersagen mit hoher Sicherheit.

Interessant: Zuvor hatte Piscatella noch eine niedrigere Einstiegsschwelle im Kopf, damals ging er von umgerechnet etwa 1.100 Euro als Startpunkt aus. Der neue Ausblick ist also ein deutlicher Sprung nach oben.

Warum Valve-Hardware zuletzt deutlich teurer wurde

Welche Entwicklungen treiben die Preise bei Valve nach oben? Erst vor wenigen Tagen gab es bei Valves Handhelds heftige Anpassungen, vor allem bei den höherwertigen OLED-Ausführungen. Valve führte die Erhöhungen öffentlich auf eine weltweit schwierige Beschaffungslage bei SSD-Komponenten und auf steigende Kosten für Speicherbausteine zurück.

Diese Bauteile werden aktuell stark von anderen Branchen nachgefragt, insbesondere durch den KI-Boom und die damit verbundenen Rechenzentrums- und Server-Aufrüstungen. Für Gaming-Hardware bedeutet das in der Praxis: teurere Teile, teurere Endgeräte.

Für die Steam Machine wäre das ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ein Wohnzimmer-PC ohnehin schwer zu positionieren ist. Er muss sich preislich und vom Komfort her irgendwo zwischen klassischer Konsole und selbstgebautem PC behaupten.

Technik und Varianten der Steam Machine im Überblick

Was steckt technisch in der Steam Machine? Leaks und Spezifikationsangaben zeichnen das Bild eines kompakten Mini-PCs, der für große PC-Titel im Wohnzimmer gedacht ist. Genannt wird unter anderem ein angepasster Zen-4-Prozessor mit sechs Kernen und zwölf Threads sowie eine RDNA-3.5-Grafikeinheit mit 28 Compute Units.

Das Gehäuse soll sehr klein ausfallen und laut aktuellen Infos bei etwa 162,4 × 156 × 152 Millimetern liegen. Dazu kommen wechselbare Frontpanels, was klar in Richtung Modding und Individualisierung zielt.

Welche Modelle könnten erscheinen? Aktuelle Produktionsgerüchte sprechen von vier Optionen, die sich vor allem bei Speicher und Bundle unterscheiden:

512-GB-Modell

2-TB-Modell

Bundle mit offiziellem Controller

zweites Bundle mit offiziellem Controller (separate Variante)

Auch beim Termin bleibt Valve bislang vage. Allerdings wurden zuletzt in internen Datenbank-Strukturen Hinweise entdeckt, die auf eine nähere Enthüllung hindeuten könnten. Ob das am Ende wirklich in einen Release im Juni 2026 mündet, ist weiterhin offen.

Würdet ihr für eine Steam Machine im Bereich von 1.4300 bis 1.700 Dollar zuschlagen, oder ist das für euch preislich schon zu weit weg von einer wohnzimmertauglichen Alternative? Schreibt es gerne in die Kommentare.