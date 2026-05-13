Assassin’s Creed Hexe-Leaks – Würzburg 1625, Anika und möglicher Ezio-Bezug

Zu Assassin’s Creed Codename Hexe sind neue Leaks aufgetaucht, die das Bild des nächsten großen Serienablegers deutlich schärfen sollen. Neben einem konkreten historischen Zeitraum geht es dabei auch um den echten Namen der Hauptfigur, neue Gameplay-Details und eine potenziell brisante Verbindung zu Ezio Auditore.

Die Infos stammen aus der üblichen Leak-Ecke, klingen aber so spezifisch, dass sie bei vielen Fans bereits die Fantasie anwerfen. Besonders spannend: Der angebliche Schauplatz wäre nicht nur generell Hexenverfolgung, sondern eines der größten und düstersten Kapitel dieser Epoche.

Schauplatz und Zeitfenster

Wo und wann soll Assassin’s Creed Codename Hexe spielen? Laut den aktuellen Gerüchten ist das Spiel nicht einfach nur irgendwo im Umfeld der Hexenprozesse angesiedelt, sondern konkret während der Würzburger Hexenverfolgung. Der Zeitraum soll dabei die Jahre 1625 bis 1631 abdecken.

Das würde das Spiel mitten in eine Phase führen, die historisch als eine der größten Hexenprozesswellen im Heiligen Römischen Reich gilt. Entsprechend wäre der Ton wohl deutlich düsterer als in vielen anderen Teilen der Reihe, inklusive massiver sozialer Paranoia, Denunziation und staatlich legitimierter Gewalt als ständige Bedrohung im Hintergrund.

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Die bisherigen Hinweise auf ein Deutschland-Setting bekämen damit auch ein klareres Zentrum. Würzburg und das Umland bieten sich zudem als Kontrastkulisse an: Stadt, kirchliche Machtstrukturen und umliegende Natur, die in den Leaks ebenfalls eine auffällig große Rolle spielt.

Protagonistin, Abstammung und Ezios Rückkehr

Wie heißt die Hauptfigur wirklich? Eine der auffälligsten Aussagen: Die Protagonistin soll nicht Elsa heißen. Elsa sei demnach nur ein interner Name gewesen. Der tatsächliche Name der Figur soll Anika sein.

Noch größer ist allerdings die behauptete Verbindung zur Auditore-Linie. Anika soll angeblich eine Nachfahrin von Claudia Auditore sein, also der Schwester von Ezio. Damit würde Hexe eine Brücke zu einem der beliebtesten Seriencharaktere schlagen, ohne ihn zwingend als spielbaren Helden zurückzubringen.

Genau das soll aber trotzdem passieren, nur anders als erwartet: Ezio soll Anika laut Leak als eine Art Geist oder spiritueller Mentor begleiten. Wie das in die Lore passt, wäre natürlich die große Frage. Gleichzeitig ist die Idee reizvoll, weil sie die Familie Auditore narrativ wieder ins Zentrum rücken könnte, ohne einen klassischen Zeitsprung in die Renaissance zu erzwingen.

Anika zu Ezio: Dieses weiße Kapuzenteil sieht aus wie in den Zeichnungen meiner Mutter.

Ezio zu Anika: Sie wollte, dass du ein Leben hast.

Ezio: Komm. Spring mit mir. Ein letztes Mal für einen alten Mann.

Ezio zu Anika: Sie fürchten immer, was sie nicht kontrollieren können. Uns nannten sie auch einmal Dämonen. Aber vergiss nie, Anika: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.

Anika: Sie nennen mich eine Hexe. Sie wollen mich verbrennen für das, was ich kann. Für das, was ich weiß.

Sonstige Rufe: Bildet einen Kreis, lasst sie nicht verschwinden!

Sonstige Rufe: Sie sagen, der Wald bewegt sich nachts.

Sonstige Rufe: Prüft die Schatten! Sie kann nicht weit sein.

Gameplay-Details: Wälder, Parkour und erhöhte Wachsamkeit

Welche neuen Features sollen in Hexe stecken? Die Leaks sprechen von mehreren Mechaniken, die den Hexenverfolgungs-Kontext spielerisch aufgreifen. Dazu gehören Blutpakte und Gifte, außerdem Aktivitäten rund um Ritualorte sowie das Wiederbeschaffen gestohlener Relikte.

Besonders interessant ist das angeblich verschärfte NPC- und Feindverhalten. Verdächtige Aktionen sollen deutlich schneller gemeldet werden, was im Setting Sinn ergibt: Misstrauen als Grundrauschen, ein permanenter Jagdmodus und weniger Spielraum für offene Eskalation. Das könnte Stealth wieder stärker in den Fokus rücken.

Auch beim Movement soll sich etwas tun. Es heißt, Hexe setze stark auf Waldgebiete, inklusive einer Parkour-Fähigkeit, bei der man von Ast zu Ast und von Baum zu Baum springen kann. Das wäre eine klare Erinnerung an Assassin’s Creed 3, das in der Natur deutlich mehr Bewegungsfreiheit bot als viele spätere Teile in reinen Stadtkulissen.

Blutpakte und Gifte als Gameplay-Elemente

Aktivitäten rund um Ritualorte

Wiederbeschaffung gestohlener Relikte

Erhöhte NPC-Wachsamkeit mit schnellerem Melden von Verdacht

Viele Waldareale und Baum-zu-Baum-Parkour

Was haltet ihr von den neuen Hexe-Leaks, vor allem von Anika als Nachfahrin von Claudia und einem möglichen Geist-Mentor Ezio? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.