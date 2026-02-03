Battlefield 6-Patch im Februar-Update: Verbesserungen bei Bewegung und Cosmetics

Electronic Arts und DICE haben das neue Februar-Update 1.1.3.6 für Battlefield 6 veröffentlicht. Der Patch wurde am 3. Februar 2026 ausgerollt und bringt zahlreiche Verbesserungen, insbesondere bei der Spielerbewegung sowie bei kosmetischen Inhalten des Spiels.

Battlefield 6 zählt weiterhin zu den meistdiskutierten Shootern des aktuellen Gaming-Jahres. Nach einem erfolgreichen Start im Oktober 2025 hat das Spiel mit sinkenden Spielerzahlen und kontroversen Designentscheidungen zu kämpfen. Der neue Patch zeigt jedoch, dass das Entwicklerteam weiterhin aktiv auf das Feedback der Community reagiert.

Optimierungen an der Bewegung im Spiel

Was wurde an der Spielerbewegung geändert? Die auffälligste Anpassung im Update betrifft das Verhalten bei Sprint- und Sprungbewegungen. Ein Problem mit übermäßiger Sprungdynamik wurde behoben, das zu unnatürlichem Momentum in bestimmten Spielsituationen führte. Laut DICE handelt es sich dabei um gezielte Korrekturen, die keine Auswirkungen auf die allgemeine Bewegungsfreiheit im Spiel haben sollen.

Diese Änderungen zielen darauf ab, sogenannte Edge Cases zu eliminieren – also Bewegungsmuster, die das Gameplay ungewollt beeinflussen. Damit soll das Spielgefühl wieder konsistenter werden, insbesondere im kompetitiven Bereich.

Kritik an Cosmetics führt zu Anpassungen

Welche kosmetischen Inhalte wurden überarbeitet? Zwei Skins standen zuletzt im Fokus der Community: das Objective Ace-Set und das Winter Warning-Banner. Beide wurden nun optisch überarbeitet, um besser zur realistischen Ästhetik von Battlefield 6 zu passen. Konkrete Details zur neuen Gestaltung wurden allerdings nicht veröffentlicht.

Gerade das Objective Ace-Masken-Design wurde wegen Ähnlichkeit zum Call of Duty: Ghosts-Logo kritisiert. Das Winter Warning-Banner wiederum sorgte für Spott, da es wirkte, als sei es mithilfe generativer KI entworfen worden – inklusive anatomisch fragwürdiger Handhaltungen und eines zweiläufigen Gewehrs.

Weitere Gameplay- und Technik-Fixes

Welche weiteren Fehler wurden im Patch behoben? Neben den Bewegungs- und Cosmetic-Anpassungen enthält das Update zahlreiche technische Fixes. Besonders der Modus REDSEC Battle Royale wurde überarbeitet. Hier gab es Probleme mit dem Paragleiten, Einsätzen und der Benutzeroberfläche beim Wiedereinstieg. Auch ein kritischer Fehler, bei dem Matches nicht korrekt beendet wurden, wurde behoben.

Fehlerhafte Anzeige von Squadmitgliedern auf der Minimap wurde angepasst

Audio-Bug beim UAV-Scan, der alle Teammitglieder betraf, wurde korrigiert

Mehrere Absturzursachen auf Xbox Series S und PlayStation 5 beseitigt

und beseitigt Lighting-Artefakte auf der Map Eastwood wurden in mehreren Bereichen beseitigt

Battlefield 6 kämpft um seine Community

Wie reagiert die Community auf die jüngsten Entwicklungen? Nach dem fulminanten Start im Herbst 2025 mit überragenden Verkaufszahlen hat sich der Ton in der Community zuletzt deutlich verändert. Kritisiert wurden neben Balancing-Problemen vor allem kosmetische Inhalte, die nicht zum Ton des Spiels passten.

Mit dem neuen Patch versuchen EA und Battlefield Studios, das Ruder herumzureißen und das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. Vor allem die Verschiebung von Season 2 wurde von vielen als Chance gesehen, um notwendige Verbesserungen umzusetzen. Der Start von Season 2 ist aktuell für den 17. Februar 2026 geplant.

Ein Blick auf die vollständigen Patch Notes

Welche Änderungen listet der offizielle Changelog? Im offiziellen Änderungsprotokoll zum Update 1.1.3.6 sind unter anderem diese Punkte enthalten:

Kategorie Änderung Spielerbewegung Korrektur des Sprint-Sprung-Verhaltens bei Momentum-Bugs Cosmetics Überarbeitung von Objective Ace & Winter Warning Map Eastwood Behebung von Lichtfehlern bei Gebäudezerstörung UI & HUD Fehlerhafte Anzeigen bei Downed Squadmates korrigiert Audio Fix für UAV-Detektionsgeräusche Stabilität Abstürze auf Xbox Series S & PS5 behoben REDSEC-Modus Mehrere Wiedereinstiegs- & Paragleitfehler gefixt

Ausblick auf Season 2 im Februar

Was erwartet dich ab dem 17. Februar 2026? Die zweite Season von Battlefield 6 steht bereits in den Startlöchern. Nach der verschobenen Veröffentlichung hoffen viele Fans, dass DICE mit frischem Content, neuen Karten und vielleicht auch neuen Spielmodi punkten kann.

Ob die jüngsten Qualitätsverbesserungen ausreichen, um die Community zurückzuholen, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Battlefield 6 hat noch längst nicht aufgegeben – und das neue Update zeigt, dass das Team hinter dem Spiel weiter an einer langfristigen Stabilisierung arbeitet.

Wie findest du die Änderungen aus dem aktuellen Februar-Update? Hat DICE den richtigen Fokus gesetzt oder fehlen dir wichtige Anpassungen?