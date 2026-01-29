Highguard verliert Zuschauer – Wird die neue Content-Roadmap das Spiel retten?

Der neue Free-to-Play-Shooter Highguard ist erst seit dem 26. Januar 2026 erhältlich – und dennoch scheint das Interesse auf Twitch bereits massiv eingebrochen zu sein. Dabei wurde das Spiel von Wildlight Entertainment medienwirksam als letzter großer Titel bei den Game Awards 2025 enthüllt und sollte mit frischem PvP-Gameplay und einem ambitionierten Content-Plan punkten.

Zum Release war die Neugier groß: In den ersten 24 Stunden verzeichnete Highguard auf Twitch einen Spitzenwert von 382.943 Zuschauern gleichzeitig. Doch schon drei Tage später fiel dieser Wert drastisch – auf nur noch rund 2.500 gleichzeitige Zuschauer. Auch die Steam-Spielerzahlen spiegeln diesen Trend wider: Vom beeindruckenden Start mit 97.000 gleichzeitigen Spielern ging es nur einen Tag später auf unter 20.000 herunter.

Ein starker Start mit schwacher Nachhaltigkeit

Was hat den Hype rund um Highguard so schnell einbrechen lassen? Trotz solider Grundlagen und einem erfahrenen Entwicklerteam, das bereits an Spielen wie Apex Legends und Titanfall gearbeitet hat, scheint Highguard das Publikum nicht langfristig zu binden. Kritikpunkte reichen von technischen Problemen über unausgewogene Balance bis hin zu einem Gefühl der Austauschbarkeit im überfüllten Genre der Live-Service-Shooter.

Während einige Kritiker das Spiel als frische Mischung aus Raid-Shooter und Helden-Shooter loben, bemängeln andere die fehlende Innovation. Highguard kombiniert bekannte Shooter-Elemente mit einem Fantasy-Setting und besonderen Mechaniken wie Reittieren, zerstörbaren Umgebungen und Fähigkeiten – doch der Funke scheint nur kurzfristig übergesprungen zu sein.

Die Community ist gespalten

Welche Reaktionen gibt es aus der Gaming-Szene? Auf Plattformen wie Steam wurde das Spiel schnell mit negativen Nutzerbewertungen überflutet. Gleichzeitig verteidigen Entwickler aus anderen Studios öffentlich das Projekt, betonen den Anspruch und den Mut, ein neues Franchise im schwierigen Live-Service-Markt zu etablieren. Auch Geoff Keighley, der das Spiel als Finale der Game Awards präsentierte, äußerte öffentlich seine Unterstützung für Highguard.

Die Spaltung zeigt sich auch im Twitch-Bereich: Während große Streamer wie Ninja das Spiel anfangs aufgriffen, ließ das Interesse der Community rasch nach. Diskussionen darüber, ob Highguard zu sehr an gescheiterte Titel wie Concord erinnert, häufen sich online.

Content-Roadmap als Hoffnungsträger

Welche Zukunftspläne hat Wildlight Entertainment für Highguard? Trotz des holprigen Starts gibt sich das Entwicklerstudio kämpferisch. Bereits im Februar 2026 soll Episode 2 erscheinen – inklusive neuem Warden, zusätzlicher Karte, Ranglistenmodus und einem neuen Reittier. Insgesamt sind sieben Episoden für das Jahr geplant, die monatlich neue Inhalte bringen sollen.

Diese regelmäßige Pflege könnte langfristig helfen, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. Highguard setzt auf vollständige Cross-Platform-Funktionalität und Cross-Progression, was die Einstiegshürden für neue Spieler niedrig hält. Sollte das Studio ein verlässliches Update-Modell etablieren, stehen die Chancen gut, dass sich das Spiel stabilisiert.

Ein früher Dämpfer, aber kein endgültiges Urteil

Ist Highguard schon gescheitert? Noch ist es zu früh für ein endgültiges Urteil. In der Welt der Live-Service-Spiele sind schwankende Spielerzahlen nicht ungewöhnlich – insbesondere bei Shadowdrops, die ohne lange Marketingkampagnen erscheinen. Highguard wurde bewusst ohne große Vorabwerbung veröffentlicht, um „für sich selbst zu sprechen“.

Ob das Spiel seinen Platz im Genre finden kann, hängt nun stark von der Umsetzung der kommenden Episoden und dem Community-Feedback ab. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Highguard sich als langfristiges Projekt etablieren kann oder als weiteres Beispiel für einen ambitionierten, aber kurzlebigen Shooter endet.

Wie siehst du die Entwicklung rund um Highguard? Hast du es selbst ausprobiert oder schaust du lieber bei Streams zu? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!