PS Plus Januar 2026 – Need for Speed Unbound und mehr als Gratis-Highlight

Sony hat die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele für Januar 2026 offiziell vorgestellt. Trotz der Umstellung des Fokus weg von der PlayStation 4, die Anfang 2025 angekündigt wurde, dürfen sich auch PS4-Nutzer weiterhin über Gratis-Games freuen. Die Line-up umfasst drei Titel, zwei davon auch für PS4.

Ab dem 6. Januar 2026 stehen Need for Speed Unbound, Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper für alle aktiven PS-Plus-Abonnenten zum kostenlosen Download bereit. Besonders erfreulich: Die befürchtete Reduzierung der Anzahl monatlicher Gratisspiele für PS Plus ist nicht eingetreten.

Die neuen PS Plus Spiele im Überblick

Welche Spiele gibt es im Januar 2026 kostenlos mit PS Plus? Hier ist die vollständige Liste der Gratis-Spiele für aktive PlayStation Plus-Abonnenten im Januar 2026:

Need for Speed Unbound (nur PS5)

(nur PS5) Epic Mickey: Rebrushed (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Core Keeper (PS4 & PS5)

Während Need for Speed Unbound nur für die PlayStation 5 verfügbar ist, können die beiden anderen Titel auch auf der PS4 gespielt werden. Damit wird deutlich: Obwohl Sony den Fokus auf PS5 legt, bleibt die PS4 nicht komplett außen vor – zumindest solange es sich um Cross-Gen-Spiele handelt.

Details zu den einzelnen Spielen

Was macht die Spiele im Januar-Line-up besonders? Die drei Titel decken ein breites Spektrum an Genres ab und bieten sowohl Solo- als auch Koop-Erlebnisse.

Need for Speed Unbound ist der jüngste Ableger der traditionsreichen Rennspielreihe von EA. Entwickelt von Criterion Games, kombiniert das Spiel realistische Autos mit einem auffälligen Cel-Shading-Stil und überzeichneten Effekten. Seit seinem Release 2022 erhielt der Titel weitgehend positive Kritiken und wird Fans von Arcade-Racern mit Stil ansprechen.

Epic Mickey: Rebrushed ist ein Remake des 2010 erschienenen Wii-Klassikers. Das 3D-Plattformspiel wurde grafisch modernisiert und bringt nostalgische Disney-Magie auf aktuelle Konsolen. Mickeys magischer Pinsel steht wieder im Mittelpunkt, mit dem du Umgebungen verändern und Rätsel lösen kannst – ideal für Fans klassischer Jump’n’Run-Abenteuer.

Core Keeper ist ein Indie-Hit, der oft mit Spielen wie Minecraft oder Stardew Valley verglichen wird. Die finale Version erschien 2024 nach einer langen Early-Access-Phase. Du erkundest prozedural generierte Höhlen, sammelst Ressourcen, baust deine Basis aus und kannst mit bis zu acht Freunden im Koop spielen. Besonders im Multiplayer entfaltet Core Keeper sein volles Potenzial.

Letzte Chance für die Dezember-Spiele

Welche Spiele verlassen bald das PS Plus-Angebot? Noch bis zum 5. Januar 2026 kannst du dir die fünf Gratisspiele aus dem Dezember 2025 sichern. Danach verschwinden sie aus dem monatlichen Angebot:

Killing Floor 3 – Koop-FPS mit Horden-Shooter-Gameplay

– Koop-FPS mit Horden-Shooter-Gameplay LEGO Horizon Adventures – Familienfreundliche Koop-Version von Horizon

– Familienfreundliche Koop-Version von Horizon Neon White – Stylischer Ego-Shooter mit Kartenmechanik

– Stylischer Ego-Shooter mit Kartenmechanik Synduality: Echo of Ada – Sci-Fi-Extraction-Shooter

– Sci-Fi-Extraction-Shooter The Outlast Trials – Multiplayer-Survival-Horror

Wer diese Titel noch nicht seiner Bibliothek hinzugefügt hat, sollte das schnell nachholen. Denn nach dem 5. Januar sind sie nicht mehr kostenlos verfügbar.

Was PS4-Spieler jetzt wissen sollten

Wie geht es für PS4-Nutzer mit PS Plus weiter? Sony hat bereits angekündigt, dass der Fokus ab Januar 2026 stärker auf PS5-Spiele gelegt wird. Dennoch werden vereinzelt PS4-Titel im Line-up enthalten sein – insbesondere dann, wenn es sich um Cross-Gen-Releases handelt. Wer langfristig das volle PS Plus-Erlebnis nutzen will, sollte über ein Upgrade auf die PS5 nachdenken.

Immerhin: Mit Core Keeper und Epic Mickey: Rebrushed bleiben auch im Januar 2026 zwei vollwertige Optionen für PS4-Nutzer erhalten.

Ausblick auf das PS Plus-Jahr 2026

Was erwartet uns in den kommenden Monaten? Der Januar macht Hoffnung: Trotz der strategischen Neuausrichtung bleibt das monatliche Angebot hochwertig und vielfältig. Ob dies auch in den restlichen Monaten so bleibt, ist zwar noch offen – aber mit einem starken Start ins neue Jahr setzt Sony ein positives Zeichen.

Welche der drei neuen Titel wirst du zuerst spielen? Oder hast du dir noch schnell die Dezember-Spiele gesichert? Teile deine Meinung und Lieblingsspiele gerne in den Kommentaren!