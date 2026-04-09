Pokémon Pokopia – Update 1.0.3 fixt verschwundene Pokémon und Softlocks

Pokémon Pokopia bekommt im April 2026 das nächste Stabilitäts-Update: Nintendo hat Patch 1.0.3 für die Life-Simulation auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Neue Inhalte sind diesmal nicht dabei, dafür soll das Update mehrere nervige Fehler aus dem Weg räumen, die in den letzten Wochen bei vielen für hängende Quests, verschwundene Pokémon und sogar Softlocks gesorgt haben.

Der Titel hat sich seit dem Release am 5. März 2026 zum Überraschungshit entwickelt und wird von Nintendo auffällig eng mit kleineren Aktionen und regelmäßigen Patches begleitet. Nach zeitlich begrenzten Events, darunter auch eine April-Scherz-Aktion mit einer Copycat-Challenge und einer aufblasbaren Sudowoodo-Belohnung, steht nun erst einmal die Technik im Vordergrund.

Update 1.0.3 setzt genau dort an und nimmt sich vor allem Problemen an, die Fortschritt blockieren oder wichtige Spielsysteme aushebeln.

Die wichtigsten Bugfixes im April-Patch

Was behebt Update 1.0.3 in Pokémon Pokopia? Im Mittelpunkt steht ein Fehler, bei dem Pokémon nicht mehr auffindbar waren, wenn ihre Lebensräume im Spiel verschwunden sind. Selbst über die Suchfunktion im Pokédex tauchten sie in manchen Fällen nicht mehr auf. Laut Patch-Hinweis soll das Update solche Fälle nachträglich korrigieren, sofern das Problem bereits im Spielstand aufgetreten ist.

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Zusätzlich nimmt sich Nintendo einer Reihe weiterer, teils sehr spezifischer Bugs an, die von ungewöhnlichem Verhalten beim Reisen bis hin zu harten Progress-Stoppern bei Bauprojekten reichen.

Die offiziellen Patch-Notes zu Update 1.0.3 listen folgende Punkte:

In einigen Fällen können Pokémon, deren Lebensräume verschwunden sind, selbst bei der Suche über die Funktion Search im Pokédex nicht gefunden werden.

Wenn ihr unter bestimmten Umständen zu einer Trauminsel reist, landet ihr in Alabastia und könnt nicht in den ursprünglichen Ort zurückkehren.

Wenn ihr zwischen Orten wechselt oder sich das Ingame-Datum ändert, bleibt der Bildschirm dunkel und die Bedienung wird erschwert.

Wenn ihr bestimmte Aktionen ausführt, wird es unmöglich, Pokémon-Lebensräume erneut zu platzieren.

Wenn Bauarbeiten auf eine bestimmte Art ausgeführt werden, werden Bauprojekte erst abgeschlossen, wenn sich das Ingame-Datum ändert.

Am Trübstrand verhindern bestimmte Aktionen den Fortschritt in der Anfrage Power up the charging station!

In den Funkelnden Himmelslanden sorgen bestimmte Aktionen dafür, dass das Pokémon, von dem ihr Bauhilfe angefordert habt, entfernt wird. Dadurch wird es schwer, die Anfrage zum Wiederaufbau des riesigen Gebäudes abzuschließen.

Auf Wolkeninseln können durch bestimmte Aktionen saisonale Pokémon aus dem Ort und von der Wolkeninsel verschwinden.

Beim Erstellen einer neuen Wolkeninsel kann ein Fehler auftreten, wodurch die Insel nicht erstellt werden kann.

Teilweise behoben und nun weniger wahrscheinlich: Durch bestimmte Aktionen kann es passieren, dass der Controller dauerhaft vibriert.

Was das Update für die nächsten Wochen bedeutet

Warum sind diese Fixes für Pokopia gerade jetzt wichtig? Viele der genannten Fehler treffen Kernsysteme wie Reisen, Inselverwaltung, das Platzieren von Lebensräumen und die Quest-Struktur. Gerade bei einem Spiel, das stark auf tägliche Routinen, Baufortschritt und Sammelziele setzt, können Softlocks und verschwindende saisonale Pokémon schnell die Motivation ausbremsen.

Spannend ist auch, dass Nintendo weiter einen hohen Patch-Takt fährt, während neue Events bereits in Aussicht stehen. Als nächster größerer Termin steht ein Event am 29. April 2026 im Raum, zu dem bisher vor allem Erwartungen an zeitlich begrenzte Belohnungen und neue Aufgaben kursieren.

Langfristig bleibt die große Frage, wie Nintendo und die beteiligten Studios den Erfolg ausbauen wollen. Da Pokémon Pokopia eine eigene Version von Kanto nutzt, spekulieren viele Fans auf zusätzliche Orte, die im Grundspiel fehlen, sowie auf weitere Pokémon, denn längst nicht alle der ursprünglichen 151 sind derzeit im Spiel vertreten. Ebenso denkbar sind weitere Komfortfunktionen, die die täglichen Abläufe beschleunigen oder die Inselverwaltung noch flexibler machen.

Wie läuft Pokémon Pokopia bei euch seit dem Update 1.0.3: merkt ihr die Verbesserungen schon, und welche Features oder Inhalte wünscht ihr euch als Nächstes? Schreibt es in die Kommentare.