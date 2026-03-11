In Eiichiro Odas weltberühmten und höchst beliebten Piratenepos One Piece sind bereits viele liebenswerte, abgebrühte, gefährliche, mysteriöse, unvergessliche und nicht selten auch komplett durchgeknallte Charaktere eingeführt worden, die sich teilweise für immer in die Herzen der Fans eingebrannt haben.

Unzählige Umfragen und Abstimmungen haben weltweit versucht herauszufinden, welche Charaktere zu den Beliebtesten gehören und es ist kaum überraschend, dass die Mitglieder der Strohhut-Piratenbande stets ganz oben mitspielen. Doch wer sind eigentlich die 15 beliebtesten Figuren in One Piece, die eben nicht Teil von Ruffys Bande sind?

One Piece: Die 15 weltweit beliebtesten Nicht-Strohhüte

Seit Monkey D. Luffy seine epische Suche nach dem geheimnisvollen One Piece begonnen hat, sind ihm so allerlei Charaktere über den Weg gelaufen. Mal Freund, mal Feind und manchmal weder noch, doch fast immer deutlich mehr als nur irrelevante Nebenfiguren. Manche von ihnen haben spannende Hintergrundgeschichten, andere sind Bücher sieben Siegeln.

Doch fast alle haben ihre Anhängerschaft. Manch einer, wie beispielsweise Don Quichotte Rocinante, hat eine kleine aber treue Gemeinde hinter sich. Andere, wie Rothaar Shanks, sind so beliebt, dass sie in jedem Ranking in den Top 10 landen. In diesem Special wollen wir jedoch herausfinden, welche Piraten, Marinesoldaten und andere Gesellen zu den All-Time-Favorites gehören.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Bedenkt bitte, dass diese Auflistung einen Querschnitt von vielen Fanumfragen darstellt, deren Antworten teilweise extrem auseinandergehen. Außerdem hat sich die Beliebtheit von einigen Figuren in der Vergangenheit oft stark geändert, je nachdem, welche Arcs gerade aktuell waren und auf welchen Charakteren der Fokus lag.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 15: Smoker

Bereits in Band 11 beziehungsweise Kapitel 97 wurde Kapitän Smoker eingeführt, ein echter Freigeist unter den Marinesoldaten und ein Mann, der sich nur selten an die Befehle seiner Vorgesetzten hält. Smoker, der unlängst zum Vizeadmiral aufgestiegen ist, ist einer der frühsten Widersacher des Strohhuts.

Nach den Vorfällen auf Enies Lobby werden sich alle Piraten auf der Welt die Strohhutbande als Vorbild nehmen. Bei meinem Stolz… Ich werde sie in der Neuen Welt aufspüren … und vernichten!

Über die Vergangenheit dieses grummeligen Soldaten ist nicht viel bekannt. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hat er von der Smoke-Frucht gegessen und trat zu einem ebenfalls unbekannten Zeitpunkt gleichzeitig mit Hina in die Marine ein. Er gilt als Sorgenkind der Marine und hat sich bereits mehrmals aus der Notwendigkeit heraus mit Ruffy verbündet.

Smoker ist einer der wenigen bekannten Charaktere, die bei der Hinrichtung des Piratenkönigs anwesend waren, obwohl dieser Sachverhalt lediglich im Anime vorkommt und im Manga nie gezeigt wurde.

Herkunft : Grandline

: Grandline Rang : Vizeadmiral, davor Flottillen-Admiral, davor Kapitän

: Vizeadmiral, davor Flottillen-Admiral, davor Kapitän Einheit : Hauptquartier

: Hauptquartier Teufelsfrucht : Smoke-Frucht (Moku Moku no Mi), kann sich in Rauch verwandeln

: Smoke-Frucht (Moku Moku no Mi), kann sich in Rauch verwandeln Alter : 36

: 36 Geburtstag : 14. März

: 14. März Größe : 2,09 m

: 2,09 m Hobbys : Töpfern, Glücksspiel

: Töpfern, Glücksspiel Lieblingsgericht: Geräuchertes Hühnerfleisch

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 14: Buggy, der Clown

Einer der schwächsten Gegner, mit denen es Ruffy jemals zu tun hatte, und dennoch ein Pirat, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Wenn auch aus den falschen Gründen. Buggy ist ein wiederkehrender Charakter, den manche Leser*innen schrecklich finden, während andere ihn lieben und überzeugt davon sind, dass er noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Wenn wir uns zusammentun, machen wir die Marine platt! Ich schaff das… Ich sehe mich schon … als König der Welt!

Der ehemalige Kabinenjunge der Roger-Piratenbande war Ruffys dritter Gegner auf dessen Reise und der zweite Charakter in One Piece mit einer Teufelsfrucht. Dank der Leichtgläubigkeit vieler Impel-Down-Insassen wurde er zum Samurai der Meere und dank eines dummen Missverständnisses später sogar einer der Vier Kaiser.

Der 1000-Münzen-Clown, wie er sich mittlerweile selbst nennt, ist Odas Lieblingsbösewicht in dem Piratenepos. Seine Teufelskraft gilt als Gegenstück zu Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten und man kann weiterhin behaupten, dass seine und Trafalgar Laws Kräfte die jeweiligen Umkehrungen zueinander sind.

Herkunft : Grandline

: Grandline Piratenbande : Buggys Piratenbande, davor Roger-Piratenbande

: Buggys Piratenbande, davor Roger-Piratenbande Gruppierung : Vier Kaiser, Cross Guild

: Vier Kaiser, Cross Guild Teufelsfrucht : Trenn-Trenn-Frucht (Bara Bara no Mi), kann seinen Körper teilen und die Teile schweben lassen

: Trenn-Trenn-Frucht (Bara Bara no Mi), kann seinen Körper teilen und die Teile schweben lassen Alter : 39

: 39 Geburtstag : 08. August

: 08. August Größe : 1,92 m

: 1,92 m Hobbys : Sammeln von Schatzkarten

: Sammeln von Schatzkarten Lieblingsgericht: Hotdogs

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 13: Enel

Obwohl der selbsternannte Gott Skypias nach seiner Niederlage nicht wieder aufgetaucht ist, halten ihm viele Fans bis heute einen Platz in ihrem Herzen frei. Vielleicht ist es sein Charisma, vielleicht der Umstand, dass Rapper-Legende Eminem für ihn Pate stand, oder manche Leser*innen lieben ihn einfach aufgrund seiner teuflischen Persönlichkeit.

Ja, ich gehöre an einen bestimmten Ort… Da, wo ich herkomme, glauben alle an ein Reich Gottes. Sie nennen es Fairy Earth! Dort gibt es Erde, soweit das Auge reicht. Das ist das wahre Paradies!

Nachdem Ruffy Enel im Kampf bezwungen hat, war der Besitzer der Donner-Frucht lediglich in den Coverstorys im Manga noch einmal zu sehen, wo er mit seiner beschädigten Arche tatsächlich den Mond erreichen konnte. Dort traf er auf Roboter und Weltraumpiraten, die er allesamt im Handumdrehen erledigte.

Anschließend fand Enel eine Höhle, in welcher sich eine antike Stadt befindet, die er mit seiner Kraft wieder in Betrieb nehmen konnte. So reaktivierte er eine Armee aus Robotern, die ihm die Treue schworen und somit zum Herrscher von Fairy Earth machten. Viele Fans nehmen an, dass Enel in One Piece erneut in Aktion treten wird.

Herkunft : Birka (Himmelsinsel)

: Birka (Himmelsinsel) Teufelsfrucht : Donner-Frucht (Goro Goro no Mi), er kann Blitze werfen und sich in Elektrizität verwandeln

: Donner-Frucht (Goro Goro no Mi), er kann Blitze werfen und sich in Elektrizität verwandeln Alter : 39

: 39 Geburtstag : 09. Mai

: 09. Mai Größe : 2,66 m

: 2,66 m Lieblingsgericht: Äpfel, Bananen

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 12: Rob Lucci

Eine der vielen Figuren in Eiichiro Odas Werk, die die Fangemeinde spaltet, denn obwohl ihn viele aus tiefstem Herzen zu hassen scheinen, gibt es mindestens genauso viele Leser*innen beziehungsweise Zuschauer*innen, die Rob Lucci über alles lieben. Der Typ mit der Taube war einer von Ruffys schwierigsten Kontrahenten und ist selbst in der Finalen Saga noch relevant.

Du wertloser Abfall nennst dich selbst einen Agenten der CP9? Du musst alle sechs Techniken meistern, bevor du dich Übermensch nennen kannst! Kalifa, für den Bericht: Der neue Typ war zu schwach, er war wertlos!

Lucci ist ein arroganter und ebenso gnadenloser Mann, der schon in jungem Alter im Dienste der Weltregierung stand. Mit gerade einmal 13 Jahren tötete er nicht nur alle Mitglieder einer Piratenbande, die auf einer unbekannten Insel 500 Geiseln genommen hatten, sondern zuvor auch eben genau diese Geiseln, um die Piraten aus der Reserve zu locken.

Nachdem Ruffy ihn im Zweikampf bezwingen konnte, musste Rob mit seinen Kameraden vor der Regierung flüchten, konnte seinen Namen jedoch während des Zeitsprungs reinwaschen und wurde schlussendlich sogar Mitglied der höchst elitären Cipherpol Nr. 0. Definitiv ein Kerl, der nicht so leicht aufgibt.

Herkunft : Guanhao, Grandline

: Guanhao, Grandline Gruppierung : CP0, davor CP9

: CP0, davor CP9 Teufelsfrucht : Katzen-Frucht, Modell: Leopard (Neko Neko no Mi Modell: Leopard), er kann sich in einen Leopard-Menschen verwandeln

: Katzen-Frucht, Modell: Leopard (Neko Neko no Mi Modell: Leopard), er kann sich in einen Leopard-Menschen verwandeln Alter : 30

: 30 Geburtstag : 02. Juni

: 02. Juni Größe : 2,12 m

: 2,12 m Lieblingsgetränk : Kognak

: Kognak Motto: Notwendiges Übel

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 11: Bentham

Auch bekannt als Bon Curry und Mister 2. Die stolze Transe mit der Transen-Frucht hat eine sehr bewegende Vergangenheit mit der Strohhut-Piratenbande und obwohl er für kurze Zeit ihr Feind war, ist seine Freundschaft zu Monkey D. Ruffy doch ungebrochen und der Protagonist verdankt ihm sogar sein Leben.

Selbst, wenn man sich vom Weg des Mannes verirrt… Selbst, wenn man sich vom Weg der Frau verirrt… Man kann den Weg des Menschen nicht verlassen! (…) Okama Way!

In der Baroque-Firma, in welcher die Agentenpaare stets aus einem Mann und einer Frau bestanden, hatte Bentham eine Sonderstellung, denn er hatte sowohl einen männlichen Decknamen mit einer Ziffer als auch einen weiblichen Decknamen mit einem Feiertag. Bon Curry leitet sich von Bon Kure ab, das Ende des buddhistischen Bon Festivals.

Nachdem er dem Strohhut geholfen hat, aus Impel Down zu flüchten, war sein Schicksal ungewiss, stand er doch Magellan gegenüber, der in einer deutlich anderen Gewichtsklasse spielt. Doch nach dem Zeitsprung hat er es wohl irgendwie in das Level 5.5 geschafft, wo er nun, wie einst Emporio Ivankov, über das Newcomer-Land herrscht.

Herkunft : Eastblue

: Eastblue Gruppierung : Newcomer, davor Bon Currys Bande

: Newcomer, davor Bon Currys Bande Teufelsfrucht : Transen-Frucht (Mane Mane no Mi), er kann sich in jede Person verwandeln, die er zu einem beliebigen Zeitpunkt mit der linken Hand im Gesicht berührt hat

: Transen-Frucht (Mane Mane no Mi), er kann sich in jede Person verwandeln, die er zu einem beliebigen Zeitpunkt mit der linken Hand im Gesicht berührt hat Alter : 32

: 32 Geburtstag : 15. August

: 15. August Größe : 2,38 m

: 2,38 m Motto : Ungewiss

: Ungewiss Lieblingsgericht : Oktopus-Parfait

: Oktopus-Parfait Lieblingsgetränk: Kamairicha (Grüner Tee)

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 10: Marshall D. Teach

Auch bekannt als Blackbeard und möglicherweise der Hauptantagonist in One Piece. Dieses Gegenstück zu Monkey D. Ruffy ist dem Protagonisten in vielerlei Hinsicht ziemlich ähnlich, hat in seiner Vorgehensweise aber einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Teach schreckt vor Mord nicht zurück und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um das One Piece zu erreichen.

Was wären Piraten ohne Träume?! Die spinnen doch! Piraten werden immer träumen! (…) Wer großes plant … kann sich nicht mit Kleinkram abgeben!

Blackbeard ist in vielerlei Hinsicht ein sehr spezieller Charakter. Er hat laut einigen Augenzeugen einen ungewöhnlichen Körperbau, seine Teufelsfrucht, die Finsterfrucht, ist die wohl außergewöhnlichste Logia-Frucht in ganz One Piece, und zudem ist er der einzig bekannte Charakter, der anderen die Teufelskräfte rauben kann.

So kam das ehemalige Mitglied der Whitebeard-Piratenbande auch in den Besitz von Newgates Gura Gura no Mi, der Erdbebenfrucht. Seit er selbst zum Kaiser der Meere ernannt worden ist, sammelt er für seine Kameraden fleißig starke beziehungsweise ungewöhnliche Teufelskräfte, was ihn zu einer Gefahr für alle macht, egal ob Pirat oder Marine.

Herkunft : Grandline

: Grandline Piratenbande : Blackbeard-Piratenbande, davor Whitebeard-Piratenbande

: Blackbeard-Piratenbande, davor Whitebeard-Piratenbande Gruppierung : Vier Kaiser, davor Samurai der Meere

: Vier Kaiser, davor Samurai der Meere Teufelsfrucht #1 : Finsterfrucht (Yami Yami no Mi), er kann Dunkelheit erzeugen und sich in diese verwandeln

: Finsterfrucht (Yami Yami no Mi), er kann Dunkelheit erzeugen und sich in diese verwandeln Teufelsfrucht #2 : Erdbebenfrucht (Gura Gura no Mi), er kann Erdbeben erzeugen

: Erdbebenfrucht (Gura Gura no Mi), er kann Erdbeben erzeugen Alter : 40

: 40 Geburtstag : 03. August

: 03. August Größe : 3,44 m

: 3,44 m Hobbys : Glücksspiel, Geschichte

: Glücksspiel, Geschichte Lieblingsgericht: Kebab, Kirschkuchen

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 09: Don Quichotte de Flamingo

Obwohl sein Bruder, Don Quichotte Rocinante, um einiges sympathischer ist, hält ein großer Teil der One-Piece-Leser*innen doch noch immer fest zu Flamingo, einem der wohl gemeinsten Bösewichte, mit denen es Ruffy je zu tun hatte. Der Anführer der Don Quichotte Piratenbande ist nicht nur ein waschechter Diktator, sondern auch ein Handelspartner der Unterwelt.

Bald geht’s los! Bereitet euch darauf vor! Nur echte Piraten können überleben! Weg mit den Schwachen! Mit dem unaufhaltsamen Lauf der Zeit beginnt die Neue Ära der Piraten!

Der Pirat, dessen Erscheinungsbild möglicherweise auf dem Wrestler Jesse Ventura oder auf dem französischen Sänger Michel Polnareff basiert, war einer der Sieben Samurai der Meere, König von Dress Rosa, Waffenlieferant für die Unterwelt und Oberhaupt der Don Quichotte Familie. Außerdem ist er ein Nachfahre einer der Gründerväter der Weltregierung.

Viele Fans von One Piece lieben an diesem Sklavenhändler sein Auftreten, seine markante Lache und nicht zuletzt auch seine skrupellose Art, die im Kontrast zu seinem Familienverständnis steht. Er liebt dramatische Reden und zeigt sich selbst nach seiner Niederlage in Marinegewahrsam noch als Mensch, der seinen Humor bewahrt hat.

Herkunft : Mary Joa

: Mary Joa Piratenbande : Don Quichotte Piratenbande

: Don Quichotte Piratenbande Familienmitglieder : Don Quichotte Rocinante (Bruder) †, Don Quichotte Homing (Vater) †

: Don Quichotte Rocinante (Bruder) †, Don Quichotte Homing (Vater) † Gruppierung : Ehemals König von Dress Rosa, ehemals Samurai der Meere, ehemals Weltaristokrat

: Ehemals König von Dress Rosa, ehemals Samurai der Meere, ehemals Weltaristokrat Teufelsfrucht : Faden-Frucht (Ito Ito no Mi), kann Fäden entstehen lassen

: Faden-Frucht (Ito Ito no Mi), kann Fäden entstehen lassen Geburtstag : 23. Oktober

: 23. Oktober Größe : 3,05 m

: 3,05 m Lieblingsgericht: Hummer

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 08: Bartholomäus Bär

Ein wortkarger Charakter, über den wir erst über viele Jahre mehr erfahren haben. Bär ist der Vater von Jewelry Bonney und war einst der König von Sorbet, bevor er zum Gründungsmitglied der Revolutionsarmee wurde. Lange Zeit war er zudem einer der Samurai der Meere, bis er von Dr. Vegapunk in die Waffe Pacifista PX-0 umgebaut wurde.

Vertraue mir, ich werde mein Wort halten. Aber dafür werde ich dir … die Hölle zeigen!

Obwohl Bär nach der Schlacht in Marine Ford von Vegapunk scheinbar komplett zur willenlosen Maschine umgebaut wurde, hat er zwei Jahre lang auf dem Sabaody-Archipel ausgeharrt, um die Thousand Sunny zu verteidigen. Diese Mission ließ er sich aus damals noch unbekannten Gründen von dem Wissenschaftler einprogrammieren.

Seit sich One Piece in der Finalen Arc befindet, ist Bartholomäus wieder im Mittelpunkt der Ereignisse und es werden nach und nach alle Geheimnisse rund um diesen mysteriösen Charakter gelüftet. Was ganz im Sinne der Leser*innen sein dürfte, denn Bär ist bis heute einer der All-Time-Favorites.

Herkunft : Sorbet, Southblue

: Sorbet, Southblue Familienmitglieder : Jewelry Bonney (Tochter)

: Jewelry Bonney (Tochter) Gruppierung : Ehemals Samurai der Meere, davor Revolutionsarmee (Offizier)

: Ehemals Samurai der Meere, davor Revolutionsarmee (Offizier) Teufelsfrucht : Tatzen-Frucht (Nikyu Nikyu no Mi), kann alles mit seinen Tatzenhänden reflektieren und so beispielsweise auch Luft mit Lichtgeschwindigkeit abfeuern

: Tatzen-Frucht (Nikyu Nikyu no Mi), kann alles mit seinen Tatzenhänden reflektieren und so beispielsweise auch Luft mit Lichtgeschwindigkeit abfeuern Alter : 47

: 47 Geburtstag : 09. Februar

: 09. Februar Größe: 6,89 m

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Platz 07: Mihawk Dulacre

Der aktuell beste Schwertkämpfer der Welt und damit das Ziel von Zorro, der genau diesen Titel inne haben will. Paradoxerweise ist Mihawk aber auch genau der Mann, der dem Piratenjäger geholfen hat, so stark zu werden, wie er nach dem Zeitsprung geworden ist. Mihawk war einst einer der 7 Samurai und ist mittlerweile Teil der Cross Guild.

Tut mir leid, Rothaar … ich werde mich bei dieser Kraft nicht zurückhalten können. Also Schicksal… Wird das Leben dieses Wunderknaben der nächsten Generation hier enden oder wird er dieser Schwarzklinge irgendwie entkommen?

Der geheimnisvolle Mann, über den wir bis heute quasi nicht viel mehr wissen, als dass er ein Freund von Rothaar Shanks ist, ist Besitzer von dem Schwert Black Sword Yoru, was eines der Drachenschwerter ist. Er erinnert entfernt an Cyrano, dem Bösewicht aus Odas Wanted! und wurde wohl teilweise der Romanfigur Graf Dracula nachempfunden.

Herkunft : Unbekannt

: Unbekannt Gruppierung : Cross Guild, davor Samurai der Meere

: Cross Guild, davor Samurai der Meere Waffe : Black Sword Yoru (Drachenschwert)

: Black Sword Yoru (Drachenschwert) Alter : 43

: 43 Geburtstag : 09. März

: 09. März Größe : 1,98 m

: 1,98 m Lieblingsgetränk: Rotwein