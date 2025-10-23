One Piece Staffel 2: Episodentitel und Folgenanzahl der Netflix-Serie bekannt – Auf zur Grand Line!

Die Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande gehen weiter! Netflix hat die zweite Staffel der Live-Action-Adaption von „One Piece“ offiziell bestätigt und nun sind auch neue spannende Details bekannt. Eine Eintragung in der Datenbank der Writers Guild of America West enthüllt sowohl die Episodentitel als auch die Gesamtzahl der Folgen der kommenden Staffel.

Demnach wird Staffel 2, genau wie der Auftakt, aus acht Episoden bestehen. Die Produktion knüpft direkt an die Ereignisse im East Blue an, wo Ruffy und seine Crew nun Kurs auf die sagenumwobene Grand Line nehmen.

Episodentitel voller Filmanspielungen

Die Titel der neuen Folgen wurden in der Datenbank alphabetisch gelistet und geben damit noch keine offizielle Reihenfolge wieder. Fans haben jedoch bereits versucht, die Episoden den passenden Handlungsbögen des Manga zuzuordnen.

Hier sind alle bekannten Titel der zweiten Staffel:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Episode 1: The Beginning of the End

The Beginning of the End Episode 2: Good Whale Hunting

Good Whale Hunting Episode 3: Whisky Business

Whisky Business Episode 4: Big Trouble in Little Garden

Big Trouble in Little Garden Episode 5: Wax On, Wax Off

Wax On, Wax Off Episode 6: Nami Deerest

Nami Deerest Episode 7: Deer and Loathing in Drum Kingdom

Deer and Loathing in Drum Kingdom Episode 8: Reindeer Shames

Für Filmfans sind die zahlreichen Anspielungen kaum zu übersehen, darunter auf „Good Will Hunting“, „Big Trouble in Little China“ oder „Karate Kid“. Während Staffel 1 ihre Episodentitel noch stark an den Manga-Kapiteln orientierte, scheint Netflix diesmal auf kreative Wortspiele und cineastische Referenzen zu setzen.

Welche Arcs uns erwarten

Basierend auf der Fan-Analyse adaptiert die zweite Staffel voraussichtlich folgende Handlungsabschnitte aus Eiichiro Odas Manga:

Episode 1: Loguetown-Arc (Kapitel 96–100)

Loguetown-Arc (Kapitel 96–100) Episode 2: Reverse Mountain-Arc (Kapitel 101–105)

Reverse Mountain-Arc (Kapitel 101–105) Episode 3: Whiskey Peak-Arc (Kapitel 106–114)

Whiskey Peak-Arc (Kapitel 106–114) Episode 4–5: Little Garden-Arc (Kapitel 115–129)

Little Garden-Arc (Kapitel 115–129) Episode 6–8: Drum Island-Arc (Kapitel 130–154)

Damit dürfte auch das lang erwartete Debüt des beliebten Rentier-Arztes Chopper endlich bevorstehen – ein Moment, auf den Fans seit Staffel 1 hinfiebern.

Neue Charaktere und Darsteller

Neben der Rückkehr der bekannten Crew dürfen sich Zuschauer auf mehrere Neuzugänge freuen.

Bestätigt sind unter anderem:

Callum Kerr (Monarch) als Captain Smoker,

(Monarch) als Captain Smoker, Joe Manganiello (Zack Snyder’s Justice League) als Mr. 0,

(Zack Snyder’s Justice League) als Mr. 0, Lera Abova (Anna) als Miss Bloody Sunday,

(Anna) als Miss Bloody Sunday, Charithra Chandran (Dune: Prophecy) als Miss Wednesday.

Wann startet Staffel 2?

Die zweite Staffel von „One Piece“ erscheint 2026 exklusiv auf Netflix. Ein konkreter Starttermin steht noch aus, doch die Vorfreude auf die Rückkehr der Strohhutpiraten ist schon jetzt riesig. Nach dem Erfolg der ersten Staffel gilt die Fortsetzung als eine der meist erwarteten Netflix-Neuerscheinungen des kommenden Jahres.

Rückblick: So erfolgreich war Staffel 1 von One Piece

Die erste Staffel von „One Piece“ feierte im Sommer 2023 auf Netflix Premiere und avancierte rasch zu einem weltweiten Hit. Die Serie begeisterte mit liebevoller Umsetzung, starker Chemie unter den Darstellern und zahlreichen Anspielungen auf Eiichiro Odas legendäre Manga-Vorlage.

Mit einer Mischung aus Abenteuer, Humor und emotionalen Momenten gelang es Netflix, sowohl Fans der Vorlage als auch Neueinsteiger zu überzeugen. Staffel 2 soll diesen Erfolg mit neuen Figuren, größeren Sets und einer noch epischeren Reise über die Grand Line fortsetzen.

Mit den nun enthüllten Episodentiteln und der bestätigten Folgenzahl nimmt die Vorfreude auf „One Piece“ Staffel 2 weiter Fahrt auf. Fans dürfen sich auf neue Arcs, spektakuläre Kämpfe und die Einführung ikonischer Figuren freuen – allen voran Chopper.

Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, findet sie weiterhin exklusiv auf Netflix. Der perfekte Zeitpunkt also, um vor dem Start der zweiten Staffel wieder in See zu stechen.