Das große Piratenzeitalter begann mit den letzten Worten des legendären Piratenkönigs Gol D. Roger. Kurz vor seiner Hinrichtung verriet er der Welt, dass er einen gewaltigen Schatz hinterlassen habe: das sogenannte One Piece.

Seine Botschaft löste eine Welle von Piraten aus, die sich auf den Weg machten, um diesen Schatz zu finden. Auch Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Piraten verfolgen genau dieses Ziel.

Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem legendären Schatz?

Nach über 1100 Kapiteln im Manga und zahlreichen Anime-Episoden gehört das One Piece noch immer zu den größten Geheimnissen der gesamten Geschichte.

Das große Rätsel um das One Piece

Was ist das One Piece? Das One Piece ist der sagenumwobene Schatz, der am Ende der Grand Line auf denjenigen wartet, der ihn zuerst findet.

Der Ort, an dem er versteckt sein soll, ist die geheimnisvolle Insel Laugh Tale. Diese kann allerdings nicht wie andere Inseln mithilfe der Log-Ports angesteuert werden, die normalerweise als Navigationsgeräte für Piraten dienen.

Um Laugh Tale zu erreichen, müssen Piraten stattdessen die Standorte von vier sogenannten Road-Porneglyphen entschlüsseln. Diese antiken Steintafeln sind über die gesamte Grand Line verteilt und enthalten Hinweise auf die Position der Insel.

Roger kriegt sich gar nicht mehr vor Lachen ein, als er den Schatz sieht. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation.

Was wir über das One Piece bereits wissen

Auch wenn das Geheimnis bis heute nicht vollständig gelöst wurde, gibt es einige Hinweise darauf, was das One Piece sein könnte.

Mangaka Eiichiro Oda bestätigte bereits in einem Interview, dass es sich bei dem Schatz tatsächlich um etwas Materielles handelt. Das One Piece ist also kein symbolischer Schatz wie „Freundschaft“ oder „Abenteuer“, sondern ein echter Gegenstand.

Viele Fans vermuten deshalb, dass das One Piece möglicherweise mit der Wahren Geschichte der Welt, den Antiken Waffen oder einem Wissen über das verlorene Jahrhundert zusammenhängen könnte.

Gol D. Rogers Reise nach Laugh Tale

Die einzige Piratencrew, die bislang Laugh Tale erreicht hat, war die Crew von Gol D. Roger. Als sie schließlich auf der Insel ankamen, fanden sie dort einen Schatz vor, der sie offenbar zum Lachen brachte. Genau deshalb erhielt die Insel ihren heutigen Namen: Laugh Tale.

Der Schatz selbst soll ursprünglich von Joy Boy hinterlassen worden sein. Diese mysteriöse Figur lebte rund 800 Jahre vor den Ereignissen von One Piece zur Zeit der sogenannten Wahren Geschichte.

Das größte Geheimnis von One Piece

Bis heute haben weder Manga- noch Anime-Fans das One Piece selbst zu Gesicht bekommen. Mangaka Eiichiro Oda hat mehrfach angedeutet, dass die Auflösung dieses Rätsels eine zentrale Rolle für das Finale der gesamten Geschichte spielen wird.

Bis dahin bleibt das One Piece eines der größten Geheimnisse der Anime- und Manga-Welt.

Was glaubt ihr: Was könnte sich wirklich hinter dem One Piece verbergen?