Fallout 1st für Xbox in Japan entfernt – Bethesda sorgt für Verwirrung

Die Premium-Mitgliedschaft Fallout 1st steht erneut im Zentrum der Diskussion, nachdem Bethesda offenbar ohne Vorwarnung einige Abonnements in Japan beendet hat. Betroffen sind Spieler, die Fallout 76 über den Microsoft Store erworben haben. Obwohl die Mitgliedschaft nach jahrelanger Instabilität erst seit April 2024 verlässlich über den Xbox Store in Japan verfügbar war, wurde sie nun plötzlich entfernt – laut Bethesda war sie dort „versehentlich verfügbar“.

Die Fallout-1st-Mitgliedschaft bietet zahlende Nutzer unter anderem Zugang zu privaten Welten, einer unbegrenzten Schrottbox, monatlichen Atoms, exklusiven kosmetischen Items und mehr. Gerade für engagierte Fallout-76-Spieler ist sie ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Umso größer ist das Unverständnis in der japanischen Community angesichts der erneuten Abschaltung auf Microsofts Plattform.

Fallout 1st in Japan: Ein holpriger Verlauf

Was lief bisher schief mit Fallout 1st auf Xbox in Japan? Schon vor April 2024 war Fallout 1st über den Xbox Store in Japan kaum oder nur unzuverlässig nutzbar. Spieler berichteten von Verbindungsproblemen, nicht auffindbaren Abos oder plötzlich abgebrochenen Mitgliedschaften. Das änderte sich scheinbar mit dem Start der stabilen Verfügbarkeit im April 2024 – viele gingen von einer dauerhaften Lösung aus.

Doch nun kam die überraschende Kehrtwende. Ohne offizielle Ankündigung wurde die Mitgliedschaft Ende 2026 wieder entfernt. Laut Bethesda war die Verfügbarkeit in Japan über Xbox nie offiziell vorgesehen. Diese Aussage wirft viele Fragen auf, insbesondere da über Steam und PlayStation weiterhin problemlos Abonnements abgeschlossen werden können.

Unmut in der Community wächst

Wie reagieren betroffene Spieler auf die Änderungen? Unverständnis und Frust dominieren die Reaktionen in Foren und sozialen Medien. Ein japanischer Spieler namens „freezedmouse“ berichtet auf Reddit, dass Bethesda die Verfügbarkeit gegenüber ihm als Fehler bezeichnete. Die fehlende Kommunikation und die plötzliche Entfernung sorgen laut seiner Aussage für „anhaltende Unsicherheit“ unter den Nutzern.

Diese Intransparenz ist umso bemerkenswerter, da Microsofts Phil Spencer die Bedeutung des japanischen Marktes immer wieder betont hat. Gerade in den letzten Jahren versuchte Xbox, mit Japan-exklusiven Releases, Kooperationen mit Studios wie Kojima Productions oder der Einführung des Xbox Game Pass in Japan im Jahr 2020, stärker Fuß zu fassen.

Widersprüchliche Signale von Microsoft und Bethesda

Warum ist Fallout 1st nur auf Xbox betroffen? Während Steam- und PlayStation-Spieler in Japan weiterhin Zugriff auf Fallout 1st haben, lässt sich das Abo über den Microsoft Store nicht mehr verlängern oder neu abschließen. Technisch wäre die Umsetzung also möglich, doch offensichtlich fehlt eine offizielle Freigabe – oder es bestehen ungenannte rechtliche Hürden.

Die Situation wirkt besonders widersprüchlich im Licht der Aussagen von Xbox-Chef Spencer, der betonte:

„Der japanische Markt ist unglaublich wichtig für mich und das Team Xbox.“

Dass ausgerechnet ein zentraler Service wie Fallout 1st auf Microsofts eigener Plattform nicht verfügbar ist, steht in starkem Kontrast zu dieser Aussage. Eine offizielle Erklärung für das Vorgehen oder das Ende der Verfügbarkeit gibt es bislang nicht.

Fallout 76 bleibt trotz Kontroversen erfolgreich

Wie wichtig ist Fallout 1st für Fallout 76? Fallout 76 erlebte seit seiner Veröffentlichung 2018 eine wechselvolle Geschichte. Nach einem holprigen Start mit viel technischer Kritik und negativem Feedback entwickelte sich das Spiel mit Updates wie Wastelanders oder dem jüngsten Burning Spring-Update zu einem stabileren Online-Erlebnis. Die Einführung von Fallout 1st im Oktober 2019 ermöglichte zudem exklusive Inhalte für zahlungsbereite Nutzer und sorgte für zusätzliche Einnahmen.

Gerade durch die Einführung der Fallout-TV-Serie auf Amazon Prime im Jahr 2024 stieg das Interesse an der Marke wieder deutlich an, was auch Fallout 76 neue Spieler einbrachte. Umso schwerer wiegt die Einschränkung für Xbox-Nutzer in Japan, die nun keinen Zugriff mehr auf einen zentralen Teil des Spiels haben.

Wie geht es weiter?

Wird Fallout 1st auf Xbox in Japan zurückkehren? Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür. Bethesda hat erklärt, dass die Verfügbarkeit ein Fehler gewesen sei – was bedeutet, dass eine Rückkehr eher unwahrscheinlich ist. Ob dahinter geschäftliche Entscheidungen, lizenzrechtliche Probleme oder schlichtweg technische Umstände stecken, bleibt unklar.

Für japanische Fallout-Fans auf Xbox ist das ein herber Rückschlag. Viele fühlen sich zu Recht übergangen – besonders, wenn dieselbe Leistung auf konkurrierenden Plattformen weiterhin verfügbar ist. Solange Bethesda und Microsoft keine konkreten Erklärungen liefern, bleibt nur Spekulation – und die Hoffnung auf mehr Transparenz in Zukunft.

