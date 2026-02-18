Fallout 5 – Greenlight sorgt für Frust wegen erwartet langer Wartezeit

Ein kurzer Teaser zu Fallout 5 sollte eigentlich Vorfreude schüren, doch in der Community hat er vor allem Frust ausgelöst. Der Grund ist weniger das Gezeigte, sondern das, was zwischen den Zeilen mitschwingt: Fallout 5 wurde zwar Mitte 2025 offiziell vollständig freigegeben, aber genau diese Formulierung klingt für viele so, als wäre das Projekt noch deutlich weiter von einem Release entfernt, als Fans nach dem Erfolg der TV-Serie gehofft hatten.

Viele hatten damit gerechnet, dass Bethesda längst im Hintergrund an einem neuen Fallout arbeitet und die Bestätigung nur noch Formsache ist. Stattdessen wirkt das Greenlight wie ein Signal, dass die große Produktion erst jetzt richtig anläuft. Und wenn man sich die jüngere Bethesda-Historie anschaut, ahnt man schnell, warum die Stimmung kippt.

Der Kern des Ärgers in der Community

Warum regt der Fallout-5-Teaser so viele auf? Weil er eher wie ein Status-Update klingt als wie ein echter Ausblick auf Gameplay oder ein Release-Zeitfenster. Auf Reddit machte dazu ein Kommentar besonders die Runde, der die Wartezeit bitter auf den Punkt bringt.

Wir erleben eher einen echten Fallout, bevor Fallout 5 erscheint.

Der Spruch ist natürlich überspitzt, spielt aber klar auf das Gefühl an, dass Bethesda-Spiele dieser Größenordnung mittlerweile extrem lange brauchen. Und genau diese Erwartung setzt sich in den weiteren Reaktionen fort: Viele rechnen nicht mit einem Release in absehbarer Zeit, sondern eher mit einer Wartezeit, die sich über Jahre zieht.

Dass es grünes Licht bekommt, war doch klar. Jetzt warten wir halt ungefähr acht Jahre, bis es rauskommt.

Bethesdas Zeitplan-Problem mit großen Rollenspielen

Welche Rolle spielt The Elder Scrolls VI für Fallout 5? Eine ziemlich große. In den Diskussionen wird immer wieder auf The Elder Scrolls VI verwiesen, das bereits 2018 angekündigt wurde, seitdem aber ohne konkrete, neue Meilensteine in der Öffentlichkeit bleibt. Für viele ist das der Beleg, dass ein Fallout 5 selbst nach einem offiziellen Produktionsstart noch sehr lange brauchen kann.

Dazu kommt: Bethesda priorisiert aktuell klar The Elder Scrolls VI. Das heißt im Umkehrschluss, dass Fallout 5 vermutlich nicht die volle Hauptaufmerksamkeit bekommt, bis der Fantasy-Riese auf Kurs ist. Für ein Studio, das traditionell riesige Open-World-Rollenspiele baut, ist das zwar logisch, für Fallout-Fans aber schwer zu schlucken, gerade weil die TV-Serie dem Franchise zuletzt so viel Rückenwind gegeben hat.

Realistisches Release-Fenster und die unbequeme Wahrheit

Wann könnte Fallout 5 realistisch erscheinen? Eine schnelle Produktion wäre heutzutage schon fünf Jahre ein sportlicher Wert für ein modernes RPG dieser Größenordnung. In der Community ist deshalb eher eine Spanne von acht bis zehn Jahren das dominante Bauchgefühl, besonders wenn man die Größe und Komplexität aktueller AAA-Rollenspiele mitdenkt und parallel andere Großprojekte im Studio laufen.

Das führt direkt zum nächsten Dilemma, das in den Diskussionen mitschwingt: Würde Bethesda versuchen, das Spiel deutlich schneller zu veröffentlichen, wächst die Sorge, dass am Ende eine Version erscheint, die technisch zu wacklig ist. Gleichzeitig will nach Fallout 4, Fallout 76 und all den Lessons Learned kaum jemand wieder eine Release-Phase, in der Patches das Spiel erst über Monate in den gewünschten Zustand bringen.

Unterm Strich steckt Fallout 5 damit in einem klassischen Catch-22: Entweder lange warten, oder das Risiko eingehen, dass Tempo auf Kosten der Qualität geht. Und genau das erklärt, warum ein eigentlich positives Signal wie das Greenlight bei vielen nicht als Jubelmeldung ankommt.

Was Fans jetzt wirklich sehen wollen

Welche Erwartungen hat die Community an Fallout 5? Vor allem Klarheit. Viele wollen weniger Teaser-Flair und mehr Substanz: ein grobes Release-Zeitfenster, eine Einordnung zur Priorität im Vergleich zu The Elder Scrolls VI und irgendwann erste handfeste Hinweise darauf, was Fallout 5 spielerisch und technisch anders machen will als Fallout 4 und Fallout 76.

Der Erfolg der TV-Serie hat gezeigt, wie viel Hunger nach Fallout gerade da ist. Umso verständlicher ist der Ärger, wenn die Botschaft bei vielen als verlängerte Wartebank ankommt, statt als Startschuss in eine neue Ödland-Ära.

Wie seht ihr das: Ist euch eine lange Entwicklung lieber, wenn Fallout 5 dafür sauber und rund erscheint, oder wünscht ihr euch ein früheres Release auch mit dem Risiko eines holprigen Starts? Schreibt es gern in die Kommentare.