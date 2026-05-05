Fallout – Nuka-Girl-Statue kehrt 2026 zurück, Preise und Editionen im Überblick

Im Fallout-Universum ist es gerade nicht nur die Suche nach dem nächsten großen Game, die Fans bei Laune hält: Im Juli 2026 kehrt eine der beliebtesten Sammelfiguren der Reihe zurück in den Handel. Die ikonische Nuka-Girl-Statue soll damit nach Jahren wieder regulär bestellbar werden und trifft auf eine Community, die spätestens seit dem Serienboom wieder massiv Lust auf Merch und Erinnerungsstücke hat.

Für Sammler ist das vor allem deshalb spannend, weil die erste Auflage vor einigen Jahren schnell vergriffen war und die Figur seitdem auf dem Zweitmarkt teils zu extremen Preisen gehandelt wurde. Der Re-Release ist damit eine seltene zweite Chance, Nuka Girl ins Regal zu stellen, ohne auf Glück oder überzogene Angebote angewiesen zu sein.

Die Rückkehr der Nuka-Girl-Statue

Was erscheint im Juli 2026 genau? Die Neuauflage bringt Nuka Girl als hochwertige Statue zurück, gefertigt aus Polystone-Harz und mit viel Fokus auf die typischen Retro-Details aus der Fallout-Welt. Die Figur ist rund 13 Zoll groß und orientiert sich optisch klar an dem bekannten Pin-up-Maskottchen von Nuka-Cola.

Besonders auffällig ist der rote Jetpack, bei dem sogar Sterne aus den Triebwerken modelliert sind, damit das Ganze dynamischer wirkt. Auch bei der Präsentation gibt es Spielraum: Du kannst Nuka Girl mit hoch- oder heruntergeklapptem Visier ausstellen, je nachdem, ob du eher den klassischen Maskottchen-Look oder mehr Gesicht und Charakter im Vordergrund willst.

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Passend zur Rolle im Franchise steht Nuka Girl für den optimistischen Werbegeist der Vorkriegszeit, der in Fallout überall in Form von verrosteten Plakaten und Reklamen durchscheint. Am prominentesten ist sie vielen aus dem Nuka-World-DLC für Fallout 4 bekannt, wo ihr ikonischer Stil sogar direkt in Ausrüstung und Items für den eigenen Run übergeht.

Editionen, Limitierungen und Release-Fenster

Welche Varianten der Statue werden angeboten? Der Re-Release ist erneut limitiert und wird in drei Editionen aufgelegt, die sich bei Ausstattung, Stückzahl und Preis unterscheiden. Damit soll die Figur weiterhin ein Sammlerstück bleiben, statt zur Massenware zu werden.

Exclusive Edition: 549,99 Euro, limitiert auf 500 Stück weltweit, inklusive besonderem Radiant-Sphere-Hintergrund mit Halo -Effekt

-Effekt Standard Edition: 499,99 Euro, limitiert auf 1.000 Stück weltweit

Collector Edition: 399,99 Euro, unbemalt, gedacht für Hobbyisten zum eigenen Bemalen und Weathering

Wann kommt die Statue in den Versand? Der Release ist für Juli 2026 angesetzt, die Auslieferung soll sich je nach Kontingent und Abwicklung bis in den Zeitraum Juli 2026 bis September 2026 ziehen. Wer unbedingt eine bestimmte Edition will, sollte früh dran sein, denn bei limitierten Chargen ist erfahrungsgemäß schnell Schluss.

Warum Fallout-Merch gerade jetzt wieder so gefragt ist

Warum trifft der Re-Release gerade einen Nerv? Fallout erlebt seit einiger Zeit einen klaren Popkultur-Peak, befeuert durch den Erfolg der Amazon-Prime-Serie, die in kurzer Zeit ein riesiges Publikum erreicht hat. Das merkt man nicht nur an steigenden Spielerzahlen in den Games, sondern auch an der Nachfrage nach Sammlerobjekten, Repliken und hochwertigem Franchise-Merch.

Während ein großes neues Hauptspiel noch auf sich warten lässt, füllen genau solche Releases die Lücke: limitierte Statuen, Requisiten und Premium-Repliken, die das Fallout-Gefühl ins Wohnzimmer holen. Gerade Nuka Girl ist dafür ein starkes Symbol, weil sie diese Mischung aus Retro-Futurismus und bitterer Endzeit-Ästhetik perfekt auf den Punkt bringt.

Wie wichtig ist euch Fallout-Merch aktuell: Sichert ihr euch die Nuka-Girl-Statue im Juli 2026, oder wartet ihr lieber auf neue Game-Ankündigungen? Schreibt es mir in die Kommentare.