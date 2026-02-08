Fallout 4 Anniversary Edition kommt am 24. Februar 2026 digital auf Switch 2

Der nächste Abstecher ins Ödland steht kurz bevor: Fallout 4: Anniversary Edition erscheint noch in diesem Monat digital für die Nintendo Switch 2. Der Release-Termin wurde während der Nintendo Direct Partner Showcase genannt. Laut Ankündigung von Bethesda Game Studios geht es am 24. Februar 2026 im Nintendo eShop los.

Damit löst Bethesda auch das Versprechen ein, die Anniversary Edition 2026 auf Nintendos neue Konsole zu bringen. Auf anderen Plattformen ist das Paket bereits seit dem 10. November 2025 erhältlich.

Release auf Switch 2 und Format

Wann erscheint Fallout 4: Anniversary Edition auf Switch 2? Der digitale Release ist für den 24. Februar 2026 angesetzt. Eine Box-Version wurde in der Ankündigung nicht genannt, stattdessen ist explizit von einem digitalen Release die Rede.

Auch interessant: Vor der Präsentation hielten sich Gerüchte, das Spiel könnte direkt am Showcase-Tag überraschend veröffentlicht werden. Dazu kam es jedoch nicht, Bethesda hat stattdessen ein konkretes Datum genannt.

Inhalte der Anniversary Edition

Was steckt in Fallout 4: Anniversary Edition drin? Die Anniversary Edition bündelt Fallout 4 mit sämtlichen sechs offiziellen Add-ons und packt zusätzlich eine große Sammlung an Creation-Club-Inhalten dazu. Insgesamt sind es laut Bethesda über 150 Inhalte aus dem Creation Club, also kuratierte Mods und Erweiterungen.

Zur Orientierung, was euch inhaltlich erwartet, hier die wichtigsten Bestandteile auf einen Blick:

Das Hauptspiel Fallout 4

Sechs offizielle Add-ons

Über 150 Creation-Club-Inhalte

Neues In-Game-Menü namens Creations zum schnelleren Entdecken und Herunterladen von Inhalten

Das neue Creations-Menü soll das Stöbern vereinfachen und Inhalte sowohl von professionellen Entwicklern als auch aus der Fan-Community besser auffindbar machen.

Einordnung und Bethesdas Sicht auf spontane Releases

Warum wurde ein Shadow Drop erwartet? Das Thema spontane Veröffentlichungen hat bei Bethesda zuletzt sichtbar an Bedeutung gewonnen. In einem Interview mit GQ im November 2025 sprach Game Director Todd Howard darüber, dass er die Idee mag, Spiele ohne lange Vorlaufzeit zu veröffentlichen.

Ich mag es, Dinge einfach anzukündigen und dann zu veröffentlichen. Meine perfekte Version, und ich sage nicht, dass das passieren wird, ist: Es dauert eine Weile und dann taucht das Spiel eines Tages einfach auf.

Auch auf die Frage, ob Bethesda The Elder Scrolls 6 ähnlich veröffentlichen könnte, deutete Howard an, dass frühere Aktionen dafür als eine Art Probelauf gesehen werden könnten.

Man könnte sagen, das war ein Testlauf. Es hat gut funktioniert.

Für Fallout 4: Anniversary Edition auf Switch 2 ist es nun aber ein klassischer Termin geworden, was für viele trotzdem angenehm ist: Ihr könnt gezielt planen, wann die Reise nach Boston auf Nintendos Hardware startet.

Wie sieht es bei euch aus: Holt ihr Fallout 4: Anniversary Edition zum Launch am 24. Februar 2026 auf der Switch 2, oder wart ihr eher auf eine spontane Veröffentlichung aus dem Nichts eingestellt? Schreibt es gerne in die Kommentare.