Fallout 76 – Gewinner des C.A.M.P.-Wettbewerbs Rip Daring vs Aliens stehen fest

Fallout 76 hat die Gewinner des aktuellen C.A.M.P.-Designwettbewerbs Rip Daring vs Aliens Showdown enthüllt und die Community liefert einmal mehr den Beweis, wie kreativ sich Appalachia inzwischen umbauen lässt. Im Mittelpunkt standen dieses Mal zwei extreme Pole der Fallout-Lore: die Zetaner auf der einen Seite und Rip Daring als Held aus der Pulp-Reihe Astoundingly Awesome Tales auf der anderen.

Der Wettbewerb startete am 2. April 2026, Einsendeschluss war der 27. April 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Woche lang wurde anschließend ausgewertet, jetzt stehen die Sieger fest und die beiden Gewinner-C.A.M.P.s könnten optisch kaum unterschiedlicher sein.

Mehr Freiheit beim Bauen seit dem großen C.A.M.P.-Update

Warum sind C.A.M.P.-Wettbewerbe gerade jetzt so beliebt? Ein wichtiger Auslöser war das große C.A.M.P.-Update vom September 2025, mit dem Bethesda die Platzierungsregeln spürbar gelockert hat. Seitdem sind deutlich kreativere Bauweisen möglich, weil Objekte weniger strikt einrasten müssen und viele Tricks mit Wänden und Oberflächen einfacher umsetzbar sind.

Genau diese neue Freiheit wird seitdem mit regelmäßigen Community-Aktionen gefeiert. Der Rip Daring vs Aliens Showdown passte thematisch perfekt, weil er sowohl die schrägen Sci-Fi-Elemente als auch den trashig-charmanten Abenteuergeist von Fallout 76 abdeckt.

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Für den Wettbewerb waren C.A.M.P.-Entwürfe gefragt, die sich entweder an den Zetanern orientieren oder an Rip Daring. Rip Daring ist dabei nicht irgendeine Figur, sondern der Abenteuer-Protagonist aus Astoundingly Awesome Tales, dessen Hefte sich in Appalachia finden lassen.

Die Gewinner und ihre Belohnungen

Wer hat den Rip Daring vs Aliens Showdown gewonnen? Gewonnen haben zwei Discord-User mit ihren Builds: AppleMentats mit dem Mobile Cryptid Hunter HQ und RadRux mit dem Zetan Crawler. Beide Entwürfe wurden als Gesamtsieger gekürt.

Mobile Cryptid Hunter HQ von AppleMentats

von AppleMentats Zetan Crawler von RadRux

Die Belohnungen fallen passend zum Aufwand aus: Beide Gewinner erhalten jeweils 5.000 Atome für den Atom-Shop. Zusätzlich gab es laut Wettbewerb auch 5.000 Atome für alle Halbfinalisten.

Darüber hinaus werden die Erfolge mit exklusiven C.A.M.P.-Titeln markiert. AppleMentats bekommt den Titel Daring Supporter, RadRux erhält Alien Supporter.

So sehen Mobile Cryptid Hunter HQ und Zetan Crawler aus

Was macht die beiden Sieger-C.A.M.P.s so besonders? AppleMentats setzt bei Mobile Cryptid Hunter HQ auf ein Konzept, das direkt aus einem Fallout-Abenteuer stammen könnte: ein überladenes Expeditionsfahrzeug, das wie eine rollende Festung wirkt. Außen dominieren geschichtete Metallplatten, Gitter, Spikes, Flutlicht-Scheinwerfer, Antennen, Warnschilder und improvisierte Panzerung.

Der Look trifft Rip Darings Vibe ziemlich genau: weniger Komfort, mehr Feldarbeit, mehr Gefahr. Die Front mit Lichtanlage und die vielen defensiven Details lassen das C.A.M.P. wie eine Mischung aus Expeditionstruck und Monsterjäger-Van wirken, passend zu einer Figur, die es mit Kryptiden aufnehmen würde.

RadRux geht mit dem Zetan Crawler in die entgegengesetzte Richtung und baut ein C.A.M.P. als alienhafte Kriegsmaschine. Das Konstrukt erinnert an einen stampfenden Walker mit zentraler Pilotenkammer, massiven mechanischen Gliedmaßen, waffenartigen Auswüchsen und auffälligen Lichtquellen.

Stilistisch lehnt sich das Design stark an die klassische Fallout-Alien-Ästhetik an: runde UFO-Geometrie, metallische Oberflächen, sichtbare Rohre, Lüftungen und Gelenke. Auch wenn Zetaner im Lore-Kontext nicht gerade für Laufmaschinen bekannt sind, wirkt der Build wie gemacht für ein künftiges Invaders-from-Beyond-artiges Event.

Ausblick auf die nächsten Fallout-76-Inhalte

Wie geht es nach dem Wettbewerb in Fallout 76 weiter? Der positive Zuspruch zu den letzten Aktionen scheint Bethesda zu motivieren, diese Art von C.A.M.P.-Wettbewerben künftig regelmäßiger zu veranstalten. Wer also gern baut, sollte die nächsten Community-Aufrufe im Blick behalten.

Inhaltlich läuft die aktuelle Saison Cryptids from Beyond the Cosmos noch rund einen Monat und endet voraussichtlich im Juni 2026. Danach folgt Saison 25 Appalachia Under Siege, einen konkreten Termin dafür gibt es bislang aber noch nicht.

Wie sieht euer perfektes Rip-Daring- oder Zetaner-C.A.M.P. aus, und welche Art Wettbewerb würdet ihr als Nächstes gern sehen? Schreibt es in die Kommentare.