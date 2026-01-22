Beast of Reincarnation – Game Freak startet Abenteuer auf Xbox, PS5 und PC 2026

Game Freak, bekannt als das Studio hinter Pokémon, wagt sich mit Beast of Reincarnation auf neues Terrain. Der Titel erscheint im Sommer 2026 und wird am Erscheinungstag direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein – eine echte Premiere für das japanische Studio, das bislang fast ausschließlich Nintendo-Plattformen bedient hat.

In Beast of Reincarnation begleitest du Emma, eine sogenannte Versiegelin, und ihren Hund Koo durch ein postapokalyptisches Japan im Jahr 4026. Die Welt ist von einer mysteriösen Verderbnis befallen, deren Ursprung das titelgebende Biest der Wiedergeburt ist. Gemeinsam stellen sich Emma und Koo der Aufgabe, das Land zu reinigen und die Ursache der Korruption zu beseitigen.

Ein mutiger Schritt von Game Freak

Warum ist Beast of Reincarnation für Game Freak so besonders? Das Action-RPG ist der erste große Titel des Studios außerhalb des Pokémon-Universums und erscheint erstmals gleichzeitig für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X|S. Mit dieser Multiplattform-Veröffentlichung verlässt Game Freak seine langjährige Komfortzone und zeigt, dass das Team mehr kann als Taschenmonster.

Game Director Kota Furushima, der zuvor an Kampfsystemen und Sounddesign für verschiedene Pokémon-Spiele gearbeitet hat, übernimmt die Leitung des Projekts. Der visuelle Stil erinnert an Werke von Studio Ghibli wie Prinzessin Mononoke und verspricht eine atmosphärische Spielerfahrung mit emotionaler Tiefe.

Einzigartiges Duo aus Mensch und Hund

Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Emma und Koo? Emma kann Pflanzen manipulieren, um sich durch die Welt zu bewegen oder Gegner zu bekämpfen. Koo, ihr tierischer Begleiter, unterstützt im Kampf mit einem Kampfsystem, das an rundenbasierte Rollenspiele erinnert. Während Emma in Echtzeit kämpft, kannst du für Koo im Menü bestimmte Aktionen auswählen, während die Zeit verlangsamt wird.

Diese Kombination bringt taktische Tiefe: Du koordinierst Emmas Schwertangriffe und Koo’s Spezialfähigkeiten, um gegen übergroße Mutanten, Maschinenwesen und andere bizarre Gegner zu bestehen.

Inspiriert von Genre-Größen

Welche Spiele dienten als Vorlage? Die Kämpfe erinnern an moderne Action-RPGs wie Nier: Automata, Black Myth: Wukong oder Sekiro: Shadows Die Twice. Paraden, Ausweichrollen und das richtige Timing spielen eine zentrale Rolle, auch wenn das Spiel kein klassisches Soulslike ist.

Damit du deinen Spielstil anpassen kannst, gibt es drei Schwierigkeitsgrade: Story-Modus für ein entspanntes Erlebnis, Normal-Modus für ausgewogene Kämpfe und Hard-Modus für besonders herausfordernde Gefechte.

Release und Plattformen

Wann und wo erscheint Beast of Reincarnation? Der Release ist für den Sommer 2026 geplant. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Neben dem Xbox Game Pass erscheint das Spiel auch regulär für PlayStation 5 und PC. Am Tag der Veröffentlichung ist es für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ohne Zusatzkosten spielbar.

Beast of Reincarnation war einer von vier Titeln, die beim Xbox Developer Direct 2025 als Day-One-Game für den Game Pass bestätigt wurden. Mit dabei waren auch Forza Horizon 6 (Release: 19. Mai 2026), Kiln von Double Fine (Frühjahr 2026) und das Fable-Reboot (Herbst 2026).

Spannendes Jahr für Xbox Game Pass

Wie stark entwickelt sich der Game Pass 2026? Mit mehreren hochkarätigen Day-One-Releases wie Beast of Reincarnation wird 2026 zu einem besonders attraktiven Jahr für Abonnenten. Gerade die Zusammenarbeit mit Studios wie Game Freak zeigt, dass Microsofts Abo-Dienst zunehmend als relevante Plattform für große Entwickler wahrgenommen wird.

