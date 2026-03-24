ARC Raiders Update 1.21.0 – neue Kosmetik und wichtige Bugfixes

Embark Studios hat am 24. März 2026 ein neues Update für ARC Raiders auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Der Patch dient vor allem als Zwischen-Update vor dem größeren Flashpoint-Update, das für den 31. März 2026 geplant ist. Neue Gameplay-Systeme oder große Inhalte bleiben diesmal aus, dafür gibt es frische Kosmetik und mehrere wichtige Bugfixes, die eure Runs Topside spürbar stabiler machen sollen.

Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.21.0 und konzentriert sich auf technische Korrekturen, Exploit-Schließungen sowie kleinere Probleme in der Spielwelt. Gerade wer zuletzt mit Abstürzen oder ungünstigen Situationen durch Geometrie-Kollisionen zu kämpfen hatte, dürfte von den Anpassungen direkt profitieren.

Update 1.21.0 bringt neue Kosmetik und Reparaturen

Was steckt im ARC-Raiders-Update vom 24. März 2026? Neben Bugfixes ergänzt Embark Studios auch neue kosmetische Inhalte, die ihr im Spiel erwerben könnt. Im Mittelpunkt stehen dabei ein neues Werkzeug-Design und ein passendes Rucksack-Set, mit denen ihr euren Raider optisch weiter anpassen könnt.

Auf der technischen Seite ist Update 1.21.0 vor allem ein Wartungs-Patch, der mehrere Fehler behebt, die im normalen Spielfluss besonders nervig werden können, etwa wenn man in Objekten hängen bleibt oder sich Gegner an Stellen materialisieren, die eigentlich nicht begehbar sind.

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Neues Raider-Tool

Neues Rucksack-Set

Absturz behoben, der gelegentlich mit DirectX 11 auftreten konnte

Problem behoben, bei dem man im Harvester und zwischen zerstörten ARC-Teilen feststecken konnte

Problem behoben, bei dem ARC innerhalb von Geometrie spawnen konnten

Exploit behoben, der das Durchlaufen von Wänden beim Aufheben einer Brennstoffzelle oder Feldkiste erlaubte

Flashpoint steht kurz bevor und bekommt erste Andeutungen

Wann erscheint das Flashpoint-Update für ARC Raiders? Das nächste große Inhalts-Update ist für den 31. März 2026 angekündigt und soll als Flashpoint das dritte von insgesamt vier größeren Updates in der ersten Jahreshälfte 2026 werden. Embark Studios betont, dass das Team aktuell daran arbeitet, das Paket rechtzeitig für den Termin fertigzustellen.

Konkrete Patch-Details zu Flashpoint sind bislang noch rar, aber ein kurzer Teaser deutet an, dass der gefährliche Shredder künftig auf einer weiteren Karte auftauchen könnte. Im Clip sind die unterirdischen Tunnel von Blue Gate zu sehen, dazu der Hinweis, dass jemand die Türen von Stella Montis nicht geschlossen habe. Das wirkt wie ein klarer Wink, dass die Bedrohung nicht länger nur an einen einzelnen Schauplatz gebunden bleibt.

Jemand hat auf dem Weg nach draußen offenbar vergessen, die Türen von Stella Montis zu schließen.

Roadmap 2026 und der Blick auf Riven Tides

Welche Updates sind nach Flashpoint geplant? Laut der bereits veröffentlichten Roadmap folgt im April 2026 noch das Update Riven Tides. Dafür sind ein neues Gebiet sowie ein großer neuer ARC-Gegner angekündigt. In der Community wird schon länger spekuliert, welche Form diese neue Gefahr annehmen könnte, auch weil frühe Aufnahmen aus der Entwicklung auf einen großen fliegenden ARC hindeuteten.

Der nächste Meilenstein kommt zudem nur rund einen Monat nach Shrouded Sky, einem Update, das zuletzt bereits deutlich mehr Inhalt geliefert hat. Dazu zählten unter anderem eine neue Hurricane-Map-Condition mit gefährlichen Wettereffekten, zwei neue ARC-Gegner namens Firefly und Comet, ein neues Raider Deck, Gesichtsbehaarungs-Anpassungen sowie ein zusätzlicher Ort auf Dam Battlegrounds.

Wie läuft es bei euch aktuell in ARC Raiders: Freut ihr euch mehr auf Flashpoint Ende März 2026 oder auf Riven Tides im April 2026? Schreibt es gerne in die Kommentare.