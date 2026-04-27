ARC Raiders Riven Tides kommt am 28. April 2026 – neue Map Azzurro Beach﻿

Embark Studios legt bei ARC Raiders im April 2026 noch einmal nach und hat mit Riven Tides das nächste große Content-Paket offiziell terminiert. Das Update erscheint am 28. April 2026 und bringt nicht nur eine komplett neue Map, sondern auch frische Gegner, eine neue Map-Condition, zusätzliche Traversal-Tools sowie ein zeitlich begrenztes Event mit Cosmetics und Währung.

Wer ARC Raiders seit dem Release begleitet, kennt das Tempo: 2026 lieferte Embark bislang monatlich größere Updates. Riven Tides soll diese Update-Serie mit einem besonders „explorationslastigen“ Schwerpunkt fortsetzen, inklusive neuer Loot-Risiken und einer Expedition, die langfristige Progression weiter anschiebt.

Neue Küsten-Map Azzurro Beach

Welche neue Map kommt mit Riven Tides? Statt einer Vulkanregion, auf die viele spekuliert hatten, geht es in Riven Tides an die Küste: Die neue Map heißt Azzurro Beach und führt euch an einen verlassenen Küstenabschnitt, der nach dem Scheitern der First Wave von Maschinen übernommen wurde.

Die Map setzt laut den bisher bekannten Details auf ein deutlich offeneres, exponiertes Gelände. Zu den markanten Points of Interest gehören ein Resort namens Panorama Azzurro sowie ein hoch aufragendes Dockyard, das nicht nur als Landmarke dient, sondern durch seine vertikale Struktur voraussichtlich auch neue Rotationen und Sichtlinien in Runs erzwingt.

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Neuer Gegnertyp ARC Turbine und neue Herausforderungen

Was ist die ARC Turbine? Mit Riven Tides kommt ein neuer ARC-Feind ins Spiel: die ARC Turbine. Anders als viele der bisherigen Maschinen soll sie euch nicht sofort aktiv jagen. Stattdessen schwebt sie zunächst ruhig am Himmel und wirkt auf den ersten Blick beinahe passiv.

Das bleibt allerdings nicht so, sobald ihr euch nähert. Embark deutet an, dass die Turbine ein komplett neues Kampfgefühl liefert, weil sie über brutale defensive Fähigkeiten verfügt. Der Schlüssel soll weniger roher Schaden sein, sondern Geduld und sauberes Ausspielen von Skill bei Positionierung und Timing.

Beachcombing als neue Condition mit Dockmaster’s Detector

Was bedeutet Beachcombing in ARC Raiders? Azzurro Beach bekommt mit Beachcombing eine spezielle, kleinere Map-Condition. Dabei nutzt ihr den Dockmaster’s Detector, ein Gerät, das vom Prinzip her an einen Metalldetektor erinnert. Damit lassen sich vergrabene Loot-Spots aufspüren, was Runs um eine zusätzliche Such- und Risikoebene erweitert.

Der Haken: Der Detector belegt einen Waffen-Slot. Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass der beste Loot oft eher offen liegt. Das zwingt euch zu Entscheidungen, die im Extraction-Loop richtig wehtun können: lieber sicherer Schaden und Flexibilität im Kampf oder die Chance auf versteckte Funde, während ihr mit weniger Feuerkraft unterwegs seid.

Neue Traversal-Tools für mehr Beweglichkeit

Welche neuen Items helfen bei der Fortbewegung? Passend zur Küstenmap und ihren Höhenunterschieden kommen mit Riven Tides zwei Tools für das Traversal: Crash Mat und Powered Descender. Beide sind darauf ausgelegt, Fallschaden zu reduzieren und riskante Abkürzungen oder Fluchtwege praktikabler zu machen.

Gerade auf einer Map mit Dockyard-Vertikalität kann das den Unterschied machen, ob ihr nach einem Loot-Grab oder einem schiefgelaufenen Fight noch sauber exfiltriert oder euch der Absturz erledigt, bevor die Maschinen es tun.

Expedition 3 mit mehr Stash, Catch-up und stapelnden Buffs

Was bringt die neue Expedition? Parallel zu Riven Tides startet die nächste Expedition. Für einige ist es bereits die dritte seit Launch, inklusive bekannter Struktur: eigene Belohnungen, schrittweise Upgrades und ein paar handfeste Komfort-Verbesserungen für den Account.

Diese Expedition setzt die Entwicklung von Patchwork Outfit und Indicator Icon fort, verpasst Scrappy außerdem einen Turban und liefert spürbaren Progress: 12 zusätzliche Stash-Slots sowie einen Skill-Point-Catch-up.

Interessant ist vor allem das Stapeln der Expedition-Buffs über mehrere Saisons hinweg. Mit drei abgeschlossenen Expeditionen summieren sich die Boni aktuell auf:

15 Prozent Basis-XP-Boost

Basis-XP-Boost 18 Prozent Material-Boost für Scrappy

Material-Boost für Scrappy 80 Prozent erhöhte Reparaturwert-Steigerung

Last Resort Event mit Cosmetics, Merits und Raider Tokens

Wann läuft das Last Resort Event? Das zeitlich begrenzte Last Resort Event läuft vom 28. April 2026 bis zum 25. Mai 2026. Belohnt wird ihr Fortschritt über Merits, die sich an der Menge an verdienten XP aus erfolgreichen Runs orientieren.

Es warten drei Seiten an kosmetischen Rewards, darunter das Junior Outfit sowie ein Hydrologist-Rucksack. Zusätzlich könnt ihr Bonus-Merits über sammelbare Ship Model-Collectibles verdienen, wobei höher seltene Varianten mehr abwerfen.

Obendrauf sind bis zu 250 zusätzliche Raider Tokens drin. Diese könnt ihr im Ingame-Shop einsetzen, unter anderem für die neuen Rachetta– oder Solare-Sets. Weitere Cosmetic-Outfits sollen im Verlauf des Mai 2026 folgen.

Avian Alarm als neues Raider Project

Was steckt hinter Avian Alarm? Mit Riven Tides startet außerdem ein neuer Raider-Project-Strang namens Avian Alarm. Ziel ist der Bau eines improvisierten Sicherheitssystems, das Erschütterungen und atmosphärische Veränderungen wahrnimmt, also thematisch stark an Frühwarnsysteme angelehnt ist.

Dafür platziert ihr Bojen entlang der Riven-Tides-Küste, um Vögel zu fangen. Insgesamt gibt es fünf Stufen zu absolvieren. Als Rewards winken unter anderem:

Dockmaster’s Detector

Gel Patches

Bird House als Rucksack-Aufsatz

als Rucksack-Aufsatz weitere Projekt-Belohnungen im Verlauf der Stufen

Wie steht ihr zu Riven Tides: Klingt Azzurro Beach nach einer starken neuen Extraction-Spielwiese, oder hättet ihr lieber eine komplett andere Region gesehen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.