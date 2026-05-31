ARC Raiders gewinnt Nordic Game Awards 2026 – Game of the Year, Technik, Audio

ARC Raiders hat sich bei den Nordic Game Awards 2026 die wichtigste Auszeichnung des Abends geschnappt: Nordic Game of the Year. Damit krönt der Sci-Fi-Extraction-Shooter ein ohnehin schon beeindruckendes erstes Jahr nach dem Release am 30. Oktober 2025.

Für das schwedische Studio Embark ist es nicht nur ein Prestige-Sieg, sondern auch ein Signal, wie fest sich der Titel in der nordischen Spielelandschaft etabliert hat. Zusätzlich zur Haupttrophäe gewann ARC Raiders auch noch zwei weitere Kategorien und war damit der große Abräumer der Show am 29. Mai 2026.

Der große Abend für Embark

Welche Preise hat ARC Raiders bei den Nordic Game Awards 2026 gewonnen? Neben dem Sieg als Nordic Game of the Year holte sich ARC Raiders auch die Awards für Best Technology und Best Audio. Gerade diese Kombination passt wie die Faust aufs Auge: Das Spiel setzt stark auf dichte Atmosphäre, wuchtigen Sound und ein technisch sauberes Fundament, das die harten Gefechte und unberechenbaren Runs trägt.

In der Dankesrede betonte das Team, wie viel ihnen diese Anerkennung bedeutet und rückte dabei vor allem Community, Entwicklerteam und Publisher in den Vordergrund.

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Im Namen von Embark und des gesamten ARC-Raiders-Teams sind wir sehr demütig, heute hier zu sein. Nicht nur unter den Besten der Nordics, sondern auch einfach als Teil dieser Branche. Das ist ein unglaublich besonderer Moment für uns. Zuerst müssen wir unseren Spielern danken. Ohne euch wären wir nicht hier. Zweitens natürlich dem ARC-Raiders-Team. Ihr seid großartig, so viel Leidenschaft und so viel Talent. Es ist jeden Tag beeindruckend, dort zu arbeiten. Und drittens sind wir Nexon sehr dankbar für die Unterstützung. Vielen Dank an alle.

Auch der Rest des Abends hatte starke Gewinner, was den Stellenwert von ARC Raiders umso mehr unterstreicht.

Kategorie Gewinner Studio Land Nordic Game of the Year ARC Raiders Embark Studios Schweden Best Art The Midnight Walk MoonHood Schweden Best Game Design Split Fiction Hazelight Studios Schweden Best Technology ARC Raiders Embark Studios Schweden Best Audio ARC Raiders Embark Studios Schweden Best Fun for Everyone LEGO Voyagers Light Brick Studio Dänemark Best Debut Discounty Crinkle Cut Games Dänemark

Warum ARC Raiders gerade überall gewinnt

Was macht ARC Raiders so erfolgreich? Der Extraction-Loop gilt als schnell, hart und unvorhersehbar, trifft dabei aber genau den Nerv von Fans, die Risiko, Beutejagd und Spannung in jeder Runde suchen. Kritiker zeigten sich ebenfalls angetan: Auf OpenCritic kommt das Spiel laut den vorliegenden Angaben auf einen Top-Critic-Average von 87 sowie eine Empfehlung von 91 Prozent.

Auch kommerziell scheint ARC Raiders auf der Überholspur zu sein. Nexon nannte in einem Finanzbericht vom Februar 2026 eine Marke von über 14 Millionen verkauften Exemplaren seit Launch, was den Titel in eine Liga hebt, die für neue Multiplayer-Marken alles andere als selbstverständlich ist.

Dass ARC Raiders nun auch bei Technik und Audio ausgezeichnet wurde, wirkt wie eine Bestätigung dessen, was viele im Spiel direkt spüren: Die Mischung aus Druck, Soundkulisse und sauberer Performance ist ein Kernbestandteil der Spannung, wenn es im Run um Ausrüstung, Extraktion und den nächsten Fight geht.

Eine Trophäen-Serie seit dem Release

Welche großen Awards hat ARC Raiders seit 2025 noch gewonnen? Die Nordic Game Awards sind für ARC Raiders nur der nächste Eintrag in einer wachsenden Liste. Schon kurz nach dem Start im Oktober 2025 folgten internationale Auszeichnungen, die vor allem den Multiplayer-Fokus des Spiels betonten.

Dezember 2025: Best Multiplayer Game bei den Game Awards 2025

Danach: Most Innovative Gameplay bei den nutzergewählten Steam Awards

Awards 2026: Online Game of the Year bei den D.I.C.E. Awards

2026: British Academy Game Award für Multiplayer

Mit dem aktuellen Dreifachsieg in Technologie, Audio und der Hauptkategorie wirkt es so, als sei ARC Raiders längst nicht mehr nur ein Kritiker-Liebling, sondern eine feste Größe, die Awards und Aufmerksamkeit zuverlässig anzieht.

Wie gefällt dir ARC Raiders aktuell, und hat der Titel für dich den Game-of-the-Year-Sieg verdient? Schreib es gern in die Kommentare.