Tomb Raider Legacy of Atlantis – Insider nennt Release am 12. Februar 2027

Die Hinweise auf eine Verschiebung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis werden aktuell immer konkreter. Nachdem zuletzt bereits ein Leak die Runde machte, meldete sich nun mit Tombs, Teas and Trauma eine weitere gut vernetzte Insiderquelle zu Wort und nennt sogar ein konkretes Release-Datum.

Crystal Dynamics hatte das Projekt im Rahmen der Game Awards im vergangenen Jahr offiziell vorgestellt. Neben dem komplett neuen Ableger Tomb Raider: Catalyst wurde dort auch Tomb Raider: Legacy of Atlantis angekündigt, ein Remake des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996.

Die neue Terminlage für Legacy of Atlantis

Wann soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheinen? Laut den aktuellen Insiderangaben ist das Remake nicht mehr für 2026 eingeplant, sondern soll stattdessen ins Jahr 2027 rutschen. Damit würde sich die Planung deutlich von der ersten offiziellen Ansage entfernen, in der noch von einem Release in diesem Jahr die Rede war.

Schon Anfang April 2026 kursierte das Gerücht, dass sich Legacy of Atlantis auf 2027 verschiebt. Damals kamen die Informationen von Society of Raiders, einer Quelle, die zuvor bereits die Ankündigung des Remakes korrekt vorhergesagt haben soll.

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Jetzt zieht Tombs, Teas and Trauma nach und bestätigt nicht nur das Verschiebungsfenster, sondern wird beim Termin sogar auffällig konkret: Der Release soll demnach am Freitag, den 12. Februar 2027 stattfinden.

Trailer-Pläne rund um das Summer Game Fest 2026

Welche Ankündigung könnte als Nächstes folgen? Neben dem Release-Gerücht steht offenbar auch ein neuer Trailer im Raum. Laut Tombs, Teas and Trauma bereiten Crystal Dynamics und Flying Wild Hog als Co-Entwickler einen frischen Trailer vor, der neue Eindrücke aus Tomb Raider: Legacy of Atlantis liefern soll.

Der passende Zeitpunkt dafür könnte bereits sehr nah sein: Im Umfeld des Summer Game Fest 2026 Anfang Juni soll das Video gezeigt werden. Und genau dort, so die Insider, könnte dann auch der finale Veröffentlichungstermin offiziell enthüllt werden.

Offiziell haben sich Crystal Dynamics und Flying Wild Hog zu den jüngsten Spekulationen bislang nicht geäußert. Entsprechend bleibt offen, ob der Februar-Termin tatsächlich der neue Zielpunkt ist oder ob sich intern noch etwas verschiebt.

Auswirkungen auf Tomb Raider: Catalyst

Was bedeutet die Verschiebung für die restliche Tomb Raider-Planung? Spannend ist der Blick auf das zweite große Projekt: Tomb Raider: Catalyst soll laut offizieller Ankündigung auf den Game Awards 2025 im Laufe des Jahres 2027 erscheinen.

Sollte Legacy of Atlantis wirklich am 12. Februar 2027 kommen, lägen Remake und neuer Serienteil im selben Jahr. Das könnte bedeuten, dass Crystal Dynamics 2027 zum großen Tomb Raider-Jahr ausruft oder die Veröffentlichungen zeitlich so legt, dass sich beide Titel nicht gegenseitig im Rampenlicht stehen.

Was wünscht ihr euch für Tomb Raider: Legacy of Atlantis am meisten, ein möglichst originalgetreues Remake oder eine moderne Neuinterpretation mit größeren Änderungen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.