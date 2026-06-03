Lara Croft ist zurück: Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde im Rahmen der State of Play offiziell vorgestellt und erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

Bei dem neuen Spiel handelt es sich nicht um ein komplett neues Abenteuer, sondern um eine vollständige Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Crystal Dynamics entwickelt das Projekt gemeinsam mit Flying Wild Hog und setzt dabei auf die Unreal Engine 5.

Der Klassiker von 1996 wird komplett neu interpretiert

Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis kehrt Crystal Dynamics zu den Wurzeln der Reihe zurück. Das Spiel erzählt Laras erstes großes Abenteuer neu und führt Spieler erneut an legendäre Schauplätze wie das verlorene Tal in Peru, die Ruinen Griechenlands, Ägypten und weitere geheimnisvolle Orte.

Dabei soll es sich nicht um ein einfaches Remaster handeln. Stattdessen wurde das Original laut den Entwicklern umfassend überarbeitet und modernisiert. Umgebungen wurden erweitert, Rätsel neu aufgebaut und bekannte Momente mit aktueller Technik inszeniert.

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Das Ziel ist klar: Langjährige Fans sollen das Abenteuer wiedererkennen, während neue Spieler einen modernen Einstieg in die Geschichte von Lara Croft erhalten.

Neue Gameplay-Szenen zeigen T-Rex und Lost Valley

Der neue Trailer lieferte während der State of Play erstmals ausführlichere Gameplay-Eindrücke. Besonders auffällig war dabei die Rückkehr eines der bekanntesten Momente der Reihe: Lara trifft erneut auf einen gewaltigen T-Rex.

Schon im Original gehörte die Begegnung im Lost Valley zu den ikonischsten Szenen des Spiels. In Legacy of Atlantis soll dieser Moment nun deutlich größer, filmischer und actionreicher ausfallen.

Auch die Umgebungen wirken erheblich offener und detaillierter als früher. Statt einzelner, klar voneinander getrennter Räume sollen die Areale stärker miteinander verbunden sein und mehr Möglichkeiten zur Erkundung bieten.

Rätsel, Erkundung und Kämpfe werden modernisiert

Ein wichtiger Fokus liegt auf der Überarbeitung der klassischen Tomb-Raider-Formel.

Die Entwickler wollen Erkundung, Kämpfe und Rätsel an moderne Standards anpassen, ohne den Charakter des Originals zu verlieren. Besonders die Rätsel im Lost Valley wurden laut PlayStation Blog von Grund auf neu aufgebaut.

Bekannte Elemente wie das Zahnrad-Rätsel kehren zurück, sollen aber stärker in die Spielwelt eingebettet und organischer gestaltet sein.

Spieler sollen außerdem mehr Geheimnisse, Ressourcen und Sammelobjekte entdecken können. Damit dürfte Legacy of Atlantis deutlich stärker auf Erkundung setzen als viele moderne Action-Adventures.

Lara reist um die ganze Welt

Die Handlung dreht sich erneut um Laras Suche nach den verlorenen Geheimnissen von Atlantis. Dabei verschlägt es sie an verschiedene gefährliche Schauplätze rund um den Globus.

Genannt werden unter anderem:

die Dschungel Perus

die Ruinen Griechenlands

die Wüsten Ägyptens

eine geheimnisvolle Insel voller Mythen

Neben gefährlichen Umgebungen warten auch wilde Tiere, Söldner und Fabelwesen auf Lara. Mit ihren bekannten Doppelpistolen und weiteren freischaltbaren Waffen muss sie sich gegen zahlreiche Gegner behaupten.

Mehr Verbindung zur Zukunft von Lara Croft

Interessant ist außerdem, dass Crystal Dynamics die klassische Geschichte erweitern will.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis soll nicht nur das erste Abenteuer neu erzählen, sondern auch zusätzliche Zusammenhänge einbauen, die Laras prägende Reise stärker mit ihrer Zukunft verbinden.

Damit könnte das Spiel auch als Brücke zu kommenden Projekten der Reihe dienen.

Release im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

In Japan, Asien, Australien und Neuseeland erfolgt der Release laut PlayStation Blog einen Tag später am 13. Februar 2027.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Details zu den verschiedenen Editionen, Vorbestellerboni und der Collector’s Edition fassen wir in einer separaten Übersicht zusammen.