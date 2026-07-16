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Xbox Game Pass Juli 2026 – Termine und neue Spiele bis Februar im Überblick

Bild von Jens A. Jens A.16. Juli 2026
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© Microsoft

Der Xbox Game Pass schließt am 14. Juli 2026 eine Lücke, die viele Sportfans vermutlich gar nicht mehr auf dem Zettel hatten: Mit PBA Pro Bowling 2026 ist erstmals ein dediziertes Bowling-Spiel im Abo gelandet. Damit endet eine echte Genre-Durststrecke, denn obwohl der Dienst seit inzwischen neun Jahren regelmäßig Sporttitel rotiert, blieb Bowling bislang komplett außen vor.

Der Neuzugang ist zugleich der vierte Titel, der im Juli 2026 neu in den Game Pass aufgenommen wurde. Für alle, die gern mal etwas abseits von Fußball, Rennsport und Co. spielen, ist das eine willkommene Abwechslung, zumal Bowling-Spiele zwar eine kleinere, aber ziemlich treue Fanbasis haben.

Neuzugang mit Lizenz, Profis und Karriere

Was steckt in PBA Pro Bowling 2026 drin? Die Simulation erschien ursprünglich im Dezember 2025 und setzt wie die Reihe zuvor auf die offizielle Lizenz der Professional Bowlers Association. Laut den aktuellen Infos sind mehr als 30 lizenzierte PBA-Profis enthalten, als Cover-Athlet ist Kyle Troup mit dabei.

Im Mittelpunkt steht ein umfangreicher Karrieremodus: Du arbeitest dich von Amateur-Events bis in die großen lizenzierten Wettbewerbe hoch und baust deinen Weg durch verschiedene Turniere und Herausforderungen auf. Damit richtet sich das Spiel nicht nur an Party-Runden, sondern auch an Leute, die bei Sport-Sims gern langfristig Progression und Struktur haben.

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Welche Spielmodi sind möglich? PBA Pro Bowling 2026 unterstützt sowohl Online-Matches als auch Couch-Koop. Damit taugt es gleichermaßen für entspannte Abende auf dem Sofa wie für kompetitive Duelle gegen andere.

Game-Pass-Release und Plattformen im Überblick

Auf welchen Game-Pass-Stufen ist das Spiel verfügbar? PBA Pro Bowling 2026 ist ab dem 14. Juli 2026 in den Stufen Ultimate, Premium und PC enthalten. Gespielt werden kann auf Xbox Series-Konsolen, am PC sowie über Xbox Cloud Gaming.

Interessant am Timing: Der Bowling-Neuzugang ist der 112. neue Titel, der 2026 bisher im Abo aufgeschlagen ist, und folgt nur einen Tag nach dem Game-Pass-Debüt von Ascend to Zero. Microsoft setzt damit den dichten Release-Takt im Sommer fort, während gleichzeitig regelmäßig Spiele aus dem Katalog verschwinden.

Alle bestätigten Termine für Juli bis Februar

Welche Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass? Die folgende Liste fasst die im Kontext genannten Release-Termine inklusive Stufen, Plattformen und Hinweisen zusammen.

DatumSpielGame-Pass-Stufe(n)Plattform(en)Hinweise
14. Juli 2026PBA Pro Bowling 2026Ultimate, Premium, PCCloud, PC, SeriesErstes dediziertes Bowling-Spiel im Game Pass
15. Juli 2026Quarantine Zone: The Last CheckPremiumCloud, PC, SeriesAuf höheren Stufen seit Januar 2026 verfügbar
16. Juli 2026Mavrix by Matt JonesUltimate, Premium, PCCloud, Handheld, PC, Series
17. Juli 2026FogpiercerUltimate, PCPCDay-one-Release
17. Juli 2026FixForceUltimate, Premium, PCCloud, PC, SeriesDay-one, Series-Release
21. Juli 2026The Planet CrafterUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one, Series-Release
21. Juli 2026Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2Ultimate, Premium, PCCloud, PC, Series
28. Juli 2026Halo: Campaign EvolvedUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
4. August 2026Beast of ReincarnationUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
14. August 2026Grave SeasonsUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
27. August 2026Resonance: A Plague Tale LegacyUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
25. September 2026Valor MortisUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
29. September 2026Minecraft Dungeons 2Ultimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
6. Oktober 2026Gears of War: E-DayUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
8. Oktober 2026Forever AgoUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
18. Februar 2027Persona 4 RevivalUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release
23. Februar 2027FableUltimate, PCCloud, PC, SeriesDay-one-Release

Wie steht ihr zu dem Bowling-Neuzugang im Xbox Game Pass: Genau die Art von Nischen-Sportspiel, die im Abo bisher gefehlt hat, oder eher ein Titel, den ihr höchstens einmal kurz antestet? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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Bild von Jens A. Jens A.16. Juli 2026
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Bild von Jens A.

Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.
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