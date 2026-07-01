Hogwarts Mystery im Juli 2026 – diese Events feiern Harrys erstes Jahr

Im Juli 2026 bekommen Harry-Potter-Fans offiziell frischen Nachschub im Mobile-Rollenspiel Harry Potter: Hogwarts Mystery. Jam City bringt das Event Summer of Mystery zurück und setzt dabei voll auf Nostalgie rund um Harrys erstes Jahr in Hogwarts, passend zur 25-Jahre-Feier der Franchise.

Gerade wer seit Hogwarts Legacy auf die nächste große Konsolen-Ankündigung wartet, bekommt damit zumindest im Smartphone-Alltag wieder neue Aufgaben und kleine Story-Häppchen. Und weil es nicht bei einem einzelnen Event bleibt, ist der Juli in Hogwarts Mystery diesmal als kompletter Aktionsmonat geplant.

Die Juli-Events in Hogwarts Mystery

Welche neuen Inhalte sind im Juli 2026 geplant? Den Auftakt macht die Rückkehr von Summer of Mystery, das inhaltlich auf Der Stein der Weisen basiert. Dazu gehört das School of Witchcraft and Wizardry Mini Hogwarts Diary Event, das euch mit thematisch passenden Mini-Aufgaben durch den Zeitraum von Harrys erstem Schuljahr führt.

Zusätzlich läuft ein Scavenger Hunt-Event: Jeden Tag gibt es etwas Neues im Spiel zu finden, die Hinweise dafür werden über Social Media verteilt. Wer Spaß an täglichen Checks und kleinen Rätseln hat, dürfte hier besonders gut abgeholt werden.

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Die wichtigsten Termine im Überblick:

Ab Juli 2026: Summer of Mystery mit Sorcerer’s-Stone-Schwerpunkt, inklusive Mini Hogwarts Diary Event und täglicher Schatzsuche

Ab 8. Juli 2026: 3-Week Community Challenge, bei der so viele Hauspunkte wie möglich gesammelt werden sollen

29. Juli 2026: Norberts Transport Beyond Special Preview als Vorschau-Special im Spiel

24. bis 31. Juli 2026: 25 Years of Magic Sweepstakes mit Gewinnen von HarryPotter.com durch Einloggen ins Spiel

Teaser auf weitere Abenteuer und Sorcerer’s-Stone-Schwerpunkt

Welche Story-Inhalte wurden für später im Monat angeteasert? Jam City stellt für Juli 2026 außerdem noch drei zusätzliche Abenteuer in Aussicht, die später im Monat live gehen sollen. Konkrete Termine oder genaue Details stehen zwar noch aus, aber die grobe Richtung klingt nach einem ziemlich bunten Mix.

Angekündigt ist ein Abenteuer, das die Grenzen zwischen Zaubererwelt und Muggelwelt herausfordern soll. Ein weiteres soll sich darum drehen, einem beliebten Hogwarts-Professor bei den Vorbereitungen für ein neues Schuljahr zu helfen. Und als dritter Punkt wurde eine Reise angeteasert, die ausdrücklich dragon-filled ausfallen soll, also klar auf Drachen-Action setzt.

Gerade der Fokus auf Der Stein der Weisen wirkt dabei wie ein roter Faden: Das passt nicht nur zur Event-Rückkehr, sondern auch zu dem, was später im Jahr ansteht.

Ausblick auf Jahresende und ein großes Datum für September

Welche weiteren Harry-Potter-Termine sind bereits gesetzt? Wer lieber auf Serien-Content schielt, kann sich den 25. Dezember 2026 markieren: Dann soll die erste Staffel der Harry-Potter-Serie bei HBO starten, die den ersten Band adaptiert. Damit dürfte der Der-Stein-der-Weisen-Schwerpunkt in Games und Events in den kommenden Monaten noch öfter auftauchen.

Auch Hogwarts Mystery selbst teasert schon das nächste große Update an: Für den 1. September 2026 wurde ein weiteres größeres Update in Aussicht gestellt. Das Datum ist im Harry-Potter-Kanon bekanntlich der Start des Schuljahres, entsprechend naheliegend ist eine thematische Anbindung an den Schulbeginn in Hogwarts.

Wie sieht es bei euch aus: Steigt ihr für die Juli-Events wieder in Hogwarts Mystery ein, oder seid ihr eher Team Hogwarts Legacy und wartet auf die nächste große Ankündigung? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.