Unerwartete Filmfehler in Harry Potter 3 – Hast du sie bemerkt?

Harry Potter und der Gefangene von Askaban wird von vielen als ein Meisterwerk angesehen, das die Zauberwelt in einem neuen Licht zeigt. Unter der Regie von Alfonso Cuarón erhielt der Film eine düstere und stilvolle Atmosphäre, die den Ton für die folgenden Filme setzte. Doch bei aller Brillanz enthält der Film auch einige unerwartete Fehler, die dir, wenn du sie einmal bemerkt hast, nicht mehr aus dem Kopf gehen werden.

Malfoys verzauberte Stiefel

Welche seltsame Magie steckt hinter Malfoys schneefreien Stiefeln? Draco Malfoy, oft Ziel von Harrys Streichen, erlebt einen besonders lustigen Moment, als er von Harry unter dem Tarnumhang über den verschneiten Boden gezogen wird. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass seine Stiefel in einer Szene schneefrei sind, während sie in der nächsten plötzlich mit Schnee bedeckt sind. Ein einfacher Kontinuitätsfehler, der zeigt, dass selbst in der magischen Welt nicht alles perfekt ist.

Das Rätsel der Leaky Cauldron-Zahl

Warum taucht eine mysteriöse Zahl im Leaky Cauldron auf? In einer Szene im Leaky Cauldron spricht Arthur Weasley mit Harry und warnt ihn vor Sirius Black. Dabei erscheint plötzlich die digitale Zahl „300“ auf einem Steinpfeiler. In der Breitbildversion ist es sogar „301“. Ein Fehler im Schnitt, der bis heute Rätsel aufgibt und zeigt, dass die Muggelwelt die Zauberwelt manchmal unfreiwillig beeinflusst.

Das verfluchte Haus der Dursleys

Warum bleibt das Haus der Dursleys nicht gleich? Die schrecklichen Lebensumstände bei den Dursleys werden schnell deutlich, doch das Haus selbst scheint sich ständig zu verändern. In der Eröffnungsszene sieht man eine Küche, deren Fenster weit von der Veranda entfernt ist. Doch später, als Onkel Vernon stürzt, sind die Fenster plötzlich direkt daneben. Ein Indiz dafür, dass möglicherweise unterschiedliche Sets verwendet wurden oder Harry selbst ein wenig mit den Dursleys spielt.

Hagrids unsichtbarer Mitbewohner

Was passiert mit den Gegenständen auf Hagrids Fensterbank? Bei einem Besuch in Hagrids Hütte bemerken aufmerksame Zuschauer, dass die Fensterbank bei einem Besuch mit verschiedenen Gegenständen gefüllt ist, die bei einem späteren Besuch verschwunden sind. Ein weiterer Fehler in der Kontinuität, der zeigt, wie viele Aufnahmen es manchmal braucht, um eine Szene zu perfektionieren.

Technik im Zeitsprungsalat

Warum tragen Harry und Hermine Technik unter ihrer Kleidung? Während der Zeitsprung-Szenen sieht man unter Hermines Kapuzenpullover die rechteckige Form eines Funkmikrofon-Senders. Auch Harrys Kleidung zeigt ähnliche Formen. Ein kleiner Ausrutscher der Produktion, der zeigt, dass selbst in der Zauberwelt moderne Technik ihren Platz hat.

Die selbstfaltenden Laken der Krankenstation

Was passiert mit den Laken auf der Krankenstation? In der Krankenstation sind die Laken auf Harrys Bett ordentlich gefaltet, bevor sie plötzlich unordentlich werden, nur um später wieder perfekt gefaltet zu sein. Ein weiterer Hinweis auf die kleinen Ungereimtheiten, die entstehen, wenn viele Takes für eine Szene benötigt werden.

Der Boom-Mikrofon-Ghost

Wie schleicht sich ein Mikrofon in Lupins Büro? In einer emotionalen Szene, in der Professor Lupin mit Harry spricht, erscheint das Spiegelbild eines Boom-Mikrofons im Hintergrund. Ein Produktionsfehler, der zeigt, dass selbst in den emotionalsten Momenten die Technik nicht immer unsichtbar bleibt.

Hast du den Boom-Mikrofon-Fehler in Lupins Büro auch schon einmal bemerkt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit!