10 Fantasy-Anime für Harry-Potter-Fans – Magische Abenteuer warten auf dich!

Für viele von uns, die von der magischen Welt von Harry Potter fasziniert sind, stellt sich die Frage, welche Fantasy-Anime uns ein ähnliches Erlebnis bieten können. Während Harry Potter mit seiner Geschichte um magische Schulen, Zauberer und Auserwählte eine Ära geprägt hat, gibt es viele Anime, die thematisch und atmosphärisch an diese Welt erinnern. Hier sind zehn der besten Fantasy-Anime, die du dir ansehen solltest, wenn du Harry Potter magst.

Tweeny Witches

Warum solltest du Tweeny Witches schauen? Die Serie ist ein Klassiker im Fantasy-Genre und bietet eine dunkle, magische Welt voller Konflikte. Die Geschichte folgt Arusu, einem jungen Mädchen, das in das Magische Reich gezogen wird. Dort erkennt sie die Ungerechtigkeiten, die von den Hexen gegen die Feen begangen werden, und beschließt, gegen diese Mächte zu kämpfen.

Die Serie hebt sich durch ihre einzigartige Darstellung von Freundschaft, Glauben und den Folgen von Krieg ab. Trotz ihres Alters bleibt Tweeny Witches ein Highlight für Fans der dunklen Fantasy.

Flying Witch

Wie verbindet Flying Witch Magie mit dem Alltag? Im Gegensatz zu den meisten anderen Serien auf dieser Liste dreht sich Flying Witch nicht um eine magische Akademie, sondern integriert Magie nahtlos in den Alltag. Die Protagonistin Makoto Kowata zieht nach Aomori, um dort ihre Hexenkünste zu verbessern. Die Serie konzentriert sich auf das tägliche Leben und die kleinen Wunder des Alltags.

Flying Witch bietet eine erfrischende Perspektive auf Magie, bei der die Betonung auf Gemeinschaft und Freundschaft liegt. Die Serie lädt dazu ein, die Magie im Alltag zu entdecken und zu schätzen.

The Irregular at Magic High School

Welche Themen behandelt The Irregular at Magic High School? Diese Serie erforscht die Unterschiede zwischen verschiedenen Rängen von Magieanwendern. Die Geschwister Tatsuya und Miyuki Shiba besuchen eine magische High School, wo sie unterschiedliche Herausforderungen aufgrund ihrer magischen Fähigkeiten erleben.

Die Serie wirft Fragen über soziale Ungleichheit und die Beziehung zwischen Technologie und Magie auf. Mit spannenden Handlungsbögen und tiefgreifenden Themen bietet sie ein fesselndes Seherlebnis.

Soul Eater

Was macht Soul Eater einzigartig? Soul Eater kombiniert Elemente des Übernatürlichen, der Fantasy und des Horrors. Die Geschichte spielt an der Death Meister Academy, wo Schüler trainiert werden, um ihre Waffen in Death Scythes zu verwandeln. Trotz einiger Abweichungen vom Manga bleibt die Serie für ihre originelle Prämisse und die liebenswerten Charaktere beliebt.

Themen wie Moral, Wahnsinn und Freundschaft werden geschickt in die Handlung integriert, was Soul Eater zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Blue Exorcist

Warum ist Blue Exorcist einen Blick wert? Die Serie kombiniert Fantasy und Übernatürliches, um die Geschichte von Rin Okumura zu erzählen, der Sohn Satans, der sich entschieden hat, ein Exorzist zu werden. Die Serie beleuchtet Themen wie Selbstakzeptanz, Identitätsfindung und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.

Mit ihrer fesselnden Handlung und den komplexen Charakterdynamiken ist Blue Exorcist ein Muss für Fans von epischen Fantasy-Geschichten.

Mashle: Magic and Muscles

Wie verbindet Mashle Magie mit Humor? Die Serie folgt Mash Burnedead, einem jungen Mann ohne magische Fähigkeiten in einer Welt voller Magie. Trotz seiner Machtlosigkeit will Mash beweisen, dass Muskeln Magie übertreffen können. Die Serie nutzt diese Prämisse, um humorvolle Situationen zu schaffen, ohne das fantastische Setting zu vernachlässigen.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Komödie und Fantasy bietet Mashle eine erfrischende Perspektive auf die klassische Zauberer-Geschichte.

Black Clover

Was zeichnet Black Clover aus? Diese Shonen-Fantasy-Serie folgt Asta, einem jungen Waisen, der ohne magische Kräfte geboren wurde, aber trotzdem davon träumt, der nächste Zauberkönig zu werden. Mit Hilfe eines seltenen fünfblättrigen Grimoires, das ihm Anti-Magie verleiht, stellt sich Asta den Herausforderungen, die auf seinem Weg liegen.

Black Clover kombiniert Action, Abenteuer und Komödie zu einer spannenden Geschichte über Freundschaft, harte Arbeit und das Streben nach Träumen.

The Ancient Magus‘ Bride

Wie verbindet The Ancient Magus‘ Bride Fantasy mit Romantik? Die Serie erzählt die Geschichte von Chise Hatori, einer jungen Frau mit der seltenen Gabe, übernatürliche Wesen zu sehen. Sie wird von Elias Ainsworth gekauft, einem mysteriösen Magier, der sie in die magische Welt einführt.

Die Serie behandelt Themen wie Selbstakzeptanz, Trauma und die Bedeutung echter Bindungen und bietet eine emotionale und fesselnde Erzählung.

Wistoria: Wand and Sword

Was macht Wistoria: Wand and Sword besonders? Die Serie kombiniert Magie mit Schwertkampf und folgt Will Serfort, einem Jungen ohne magische Fähigkeiten, der sich seinen Weg in der magischen Welt erkämpft. Trotz seiner Herausforderungen zeigt Will, dass Entschlossenheit und Schwertkunst mächtiger sein können als Magie.

Mit ihren faszinierenden Charakteren und der spannenden Handlung ist Wistoria: Wand and Sword ein weiteres Highlight für Fantasy-Fans.

Little Witch Academia

Warum ist Little Witch Academia ein Muss für Harry Potter-Fans? Die Serie spielt in der Luna Nova Magical Academy und folgt Atsuko Kagari, die sich trotz fehlender magischer Fähigkeiten entschließt, eine Hexe zu werden. Von Shiny Chariot inspiriert, entdeckt Akko ihre eigene magische Begabung und versucht, die Welt von der Schönheit der Magie zu überzeugen.

Mit ihrer charmanten Erzählweise und den einprägsamen Charakteren bietet Little Witch Academia eine leichte und dennoch tiefgründige Geschichte über das Streben nach Träumen und die Kraft des Glaubens an sich selbst.

Hast du schon einige dieser Anime gesehen? Teile deine Meinung zu deinen Top-Fantasy-Serien in den Kommentaren!