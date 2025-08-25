HBO plant Harry Potter-Serie: Jedes Buch wird zur eigenen Staffel

Fast 25 Jahre nach der Premiere von Harry Potter und der Stein der Weisen, welches eine Milliarden-Dollar-Franchise ins Leben rief, bereitet HBO eine Rückkehr nach Hogwarts vor. Eine TV-Adaption der Romanserie von J.K. Rowling ist in Arbeit, die die magische Welt der Zauberer auf den Fernseher bringen wird. Während die Dreharbeiten zur HBO Harry Potter-Serie fortgesetzt werden, äußert sich der ursprüngliche Filmregisseur Chris Columbus dazu.

Chris Columbus und seine Meinung zur Kontroverse

Chris Columbus, bekannt für seine Regie bei den ersten beiden Harry Potter-Filmen, sprach kürzlich mit Variety über das HBO-Remake. Er äußerte sich zur Kontroverse um J.K. Rowlings Äußerungen, die in den letzten Jahren für Aufregung gesorgt haben. Columbus erklärte, dass er die Kunst vom Künstler trennen möchte und es sehr bedauerlich sei, was passiert ist.

Warum ist die Kontroverse um J.K. Rowling so bedeutend? Seit 2019 macht Rowling öffentliche Bemerkungen über Transgender-Personen, die von vielen als transphobisch empfunden werden. Diese Kommentare haben das Image der Autorin und ihre Beziehung zu den Fans und Kollegen beeinflusst.

HBOs neue Harry Potter Serie

Was können Fans von der HBO-Serie erwarten? Die Serie wird als eine „treue Adaption“ von Rowlings Romanen beschrieben. Jede Staffel soll ein einzelnes Buch der siebenbändigen Reihe abdecken, was die Möglichkeit bietet, alle Details der Bücher zu beleuchten.

Die Hauptrollen werden von Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley übernommen. Weitere bekannte Namen sind John Lithgow als Albus Dumbledore und Janet McTeer als Minerva McGonagall. Die Dreharbeiten begannen im Juli 2025 in den Leavesden Studios in England.

Chris Columbus‘ künftige Beteiligung

Wird Chris Columbus in die HBO-Serie involviert sein? Trotz seines großen Einflusses auf die ursprüngliche Filmreihe wird Columbus nicht in das TV-Projekt involviert sein. Er betonte, dass er seine Version bereits präsentiert habe und es für ihn nichts mehr im Potter-Universum zu tun gebe.

Die Serie, die ursprünglich für HBO Max geplant war, wird nun auf HBO veröffentlicht. Die Premiere ist für Anfang 2027 geplant, ein genaues Datum steht jedoch noch aus.

