LEGO Harry Potter Schloss – 19 % Rabatt auf ikonisches Hogwarts-Set sichern!

Das LEGO Harry Potter Hogwarts Castle and Grounds Set (76419) ist zurück im Angebot und bietet dir die Möglichkeit, das ikonische Hogwarts Schloss in dein Zuhause zu holen. Ursprünglich im Jahr 2023 veröffentlicht, ist dieses Set nun für 136,99 € erhältlich, was einem Rabatt von 19 % gegenüber dem ursprünglichen Preis von 169,99 € entspricht. Das Set umfasst 2.660 Teile und bietet eine beeindruckende Darstellung des Schlosses, der Höfe, Gewächshäuser, Pfade, Brücken sowie der felsigen Landschaft, die zum Schwarzen See führt.

Mit den enthaltenen Innenausstattungen kannst du berühmte Harry Potter Räume wie die Kammer des Schreckens oder das Zaubertrankklassenzimmer nachbilden. Für diejenigen, die ein kompletteres Erlebnis suchen, gibt es zwar das 6.020-teilige LEGO Harry Potter Hogwarts Castle (71043) für 469,99 €, aber dieses kleinere Set ist eine hervorragende Möglichkeit für Fans, ein eigenes Hogwarts zu besitzen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Was bietet das LEGO Harry Potter Hogwarts Castle and Grounds Set?

Welche zusätzlichen Elemente sind enthalten? Neben dem Schloss selbst enthält das Set eine Statue des Architekten von Hogwarts sowie ein Miniaturmodell des Durmstrang-Schiffs, der Beauxbatons-Kutsche, der Peitschenden Weide und des Ford Anglia. Mit einer Höhe von 21 cm, einer Breite von 35 cm und einer Tiefe von 25 cm ist es ein beeindruckendes Modell für jeden Sammler.

Außerdem wird der September 2025 ein aufregender Monat für neue Harry Potter LEGO Veröffentlichungen. Das Highlight wird die Hogsmeade Village Collector’s Edition (76457) sein, die am 1. September 2025 um 6 Uhr CET für LEGO Insider und am 4. September 2025 für die breite Öffentlichkeit erhältlich sein wird. Diese Sammleredition wird für 399,99 € angeboten.

Welche neuen LEGO Harry Potter Sets erwarten dich im September 2025?

Welche weiteren Sets werden veröffentlicht? Neben der Hogsmeade Village Collector’s Edition erwarten dich das Der Feuerkelch Brickheadz Set (40791) für 49,99 €, der LEGO Harry Potter Adventskalender 2025 (76456) für 44,99 € sowie Luna Lovegood & Thestral Figuren (40802) für 19,99 €.

Zusätzlich gibt es spezielle Angebote für Geschenke bei Einkäufen von LEGO Harry Potter Sets. So erhältst du beispielsweise das LEGO Harry Potter Schloss Hogwarts: Raum der Wünsche als Geschenk, wenn du mindestens 130 € für LEGO Harry Potter Sets ausgibst. Für Einkäufe ab 40 € gibt es die LEGO Harry Potter Quidditch Stunde gratis dazu. Für LEGO Insider Mitglieder, die die neue Hogsmeade Village – Collectors’ Edition (76457) kaufen, ist das LEGO Harry Potter Hogsmeade Sign als Geschenk erhältlich.

Was hältst du von diesen neuen LEGO Harry Potter Sets und Angeboten? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren mit!