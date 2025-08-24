Harry Potter-Reboot – Weasleys betreten Herzogtum von King’s Cross im HBO-Set-Video!

Die Weasley-Familie hat in einem neuen Set-Video des kommenden Harry Potter-Reboot-Serienprojekts King’s Cross Station erreicht. Dieser ikonische Ort in London ist im Harry-Potter-Universum bekannt als der Standort von Gleis 9¾, von dem aus Harry Potter und seine Freunde jedes Jahr den Hogwarts-Express besteigen. Da das HBO-Reboot die Romane originalgetreu adaptieren soll, wird King’s Cross auch in der Serie eine zentrale Rolle spielen. Nun gibt es erste Bilder von den neuen Schülern, die bereit sind, nach Hogwarts aufzubrechen.

Wer sind die Weasleys im Harry-Potter-Reboot von HBO?

Welche Schauspieler verkörpern die Weasleys? Alistair Stout ist der erste Schauspieler der weitläufigen Weasley-Familie, der für die HBO-Serie besetzt wurde. Er wird die zentrale Figur des Ron Weasley spielen, der als bester Freund von Harry Potter (gespielt von Dominic McLaughlin) und als Liebesinteresse von Hermine Granger (Arabella Stanton) bekannt ist. Das Set-Video von @portkey zeigt uns Stouts Ron Weasley, der ein Chudley Cannons T-Shirt trägt, das seinen Lieblings-Quidditch-Verein repräsentiert. Doch Ron wird nicht das einzige Mitglied der Weasley-Familie sein, das in der ersten Staffel von Harry Potter vorgestellt wird.

Im Juni 2025 wurde die Besetzung der Komödienschauspielerin Katherine Parkinson als Molly Weasley bekannt gegeben. Im August 2025 folgten die Besetzungen von Ginny, den Zwillingen Fred und George sowie dem älteren Bruder Percy Weasley. Gracie Cochrane (bekannt aus Blitz), Tristan und Gabriel Harland (aus The Last Kingdom) sowie Ruari Spooner (aus Syncopation) werden Rons Geschwister spielen. Die Schauspieler für die älteren Brüder Bill und Charlie Weasley sowie Vater Arthur Weasley, der zuvor von Mark Williams dargestellt wurde, wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die Bedeutung von King’s Cross im Harry-Potter-Reboot

Warum ist King’s Cross so wichtig für die Serie? King’s Cross Station ist nicht nur ein zentraler Schauplatz für die Harry-Potter-Geschichten, sondern schafft auch eine Verbindung zwischen der Muggelwelt und der zauberhaften Welt von Hogwarts. Jede neue Adaption der Romane muss diesen ikonischen Ort einfangen, um die Magie und die Nostalgie der Bücher aufleben zu lassen. Das Set-Video zeigt die Weasleys bei ihrer Ankunft, was die Vorfreude auf die Serie weiter steigert. Die Serie soll 2027 mit ihrer ersten Staffel starten und über zehn Jahre hinweg alle sieben Romane mit noch mehr Detailreichtum als die vorherigen Filme adaptieren.

Frühere Set-Videos und Fotos zeigten bereits Dominic McLaughlin als Harry Potter, Nick Frost als Hagrid, die Dursleys und einige bemerkenswerte nachgebildete Orte aus den Büchern und Filmen. Doch dies ist das erste Mal, dass die Weasleys in Aktion zu sehen sind, was die Vorfreude auf das HBO-Reboot noch weiter anheizt.

Was hältst du von der neuen Besetzung der Weasley-Familie? Welche Erwartungen hast du an das Harry-Potter-Reboot? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!