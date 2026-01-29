Harry Potter – Hogwarts Mystery startet Valentinstags-Event mit neuen Abenteuern

Im Februar 2026 dürfen sich Fans von Harry Potter: Hogwarts Mystery auf eine ganze Reihe neuer Inhalte freuen, die ganz im Zeichen des Valentinstags stehen. Das beliebte Mobile-Rollenspiel von Jam City, das seit seinem Release 2018 auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist, erweitert sein Storytelling rund um das Leben an der berühmten Zauberschule Hogwarts erneut um romantische und magische Elemente.

Die Entwickler setzen weiterhin auf saisonale Inhalte, die das Spiel über die Jahre hinweg frisch und spannend halten. Besonders die Beziehungsgeschichten und erzählerischen Entscheidungen, für die das Spiel bekannt ist, stehen diesmal im Mittelpunkt.

Valentinstag-Events und Belohnungen

Was erwartet dich zum Valentinstag in Hogwarts Mystery? Ab dem 1. Februar 2026 startet das Magical Milestones-Event mit neuen Belohnungen, die du durch das Abschließen spezieller Aufgaben freischalten kannst. Bereits einen Tag später, am 2. Februar 2026, beginnt außerdem eine tägliche Sammelaktion: Versteckte Liebesbriefe eines geheimen Verehrers tauchen im Spiel auf. Wenn du alle findest, winkt eine exklusive Belohnung.

Highlight des Monats ist das Special Adventure A Tale of True Love, das pünktlich zum Valentinstag erscheint. Diese neue Geschichte beleuchtet die Themen Vertrauen, Zuneigung und emotionale Entwicklung deiner Spielfigur und ihrer Beziehungen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Besuch von Apolline Delacour und ein neues Turnier

Wer ist Apolline Delacour und was bringt sie mit? Die Mutter der aus den Büchern bekannten Fleur Delacour stattet Hogwarts einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie das exklusive Love Extravaganza Tournament. Dieses romantisch angehauchte Abenteuer verspricht emotionale Tiefe, neue Herausforderungen und besondere Belohnungen für alle, die teilnehmen.

Diese Inhalte sind nicht nur nette Dreingaben zum Valentinstag, sondern erweitern das Universum von Hogwarts Mystery auch um weitere zauberhafte Persönlichkeiten aus dem erweiterten Harry-Potter-Kanon.

Neue Pflanzen, Kreaturen und Locations

Welche neuen Inhalte erweitern das Gameplay? Mit dem Valentinstags-Update kommt auch eine neue saisonale Pflanze ins Spiel: die Rose. Sie kann im Gewächshaus platziert werden, das bereits seit dem Harvest-Feature Teil des Spiels ist. Zusätzlich wird eine neue magische Kreatur eingeführt – bisher wurden noch keine Details bekannt, aber sie soll das bestehende Kreaturenarsenal erweitern.

Außerdem wirst du neue Orte erkunden können, darunter der Quidditch-Pitch in London. Dort kehrt im Februar das Quidditch-Spiel zurück – allerdings nicht für Schüler, sondern für Absolventen von Hogwarts, die ihre Besen erneut schwingen dürfen.

Story-Fortsetzung: Beyond Hogwarts

Wie geht die Hauptgeschichte weiter? Im Rahmen der Beyond Hogwarts-Erweiterung erscheint ein neues Kapitel der Hauptgeschichte. Thematisch dreht sich diesmal alles um familiäre Bindungen. Die Entwickler versprechen eine emotionale Handlung, die nicht nur deine Entscheidungen auf die Probe stellt, sondern auch deinen bisherigen Spielfortschritt berücksichtigt.

Diese Erweiterung ist Teil einer langfristigen Strategie, die das Leben nach dem Schulabschluss in den Mittelpunkt rückt – ein Konzept, das bei vielen Fans auf Begeisterung stößt.

Langfristiger Erfolg durch regelmäßige Updates

Warum bleibt Hogwarts Mystery so beliebt? Trotz gemischter Kritiken zum Launch – insbesondere wegen der stark kritisierten Mikrotransaktionen – hat sich das Spiel seit 2018 etabliert. Die ständige Erweiterung um neue Inhalte, die Einbindung bekannter Charaktere und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, machen Hogwarts Mystery auch 2026 zu einem der beliebtesten Mobile-Games im Harry-Potter-Universum.

Der Titel konnte laut offiziellen Angaben bis Juni 2022 weltweit rund 400 Millionen US-Dollar einspielen. Besonders lobenswert ist, dass viele Schauspieler aus den Filmen ihren Figuren ihre Stimmen leihen, was die Authentizität des Spiels unterstreicht.

Wie geht es weiter in der Zaubererwelt?

Was bringt die Zukunft für Hogwarts Mystery? Auch wenn der Februar ganz im Zeichen der Liebe steht, deuten die Entwickler an, dass noch viele weitere Events und Inhalte folgen werden. Neue Hauptquests, magische Kreaturen und interaktive Geschichten sollen das Spiel auch über 2026 hinaus frisch halten.

Wenn du also schon länger nicht mehr in die magischen Hallen von Hogwarts zurückgekehrt bist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ob du deine große Liebe findest, Quidditch spielst oder neue Zauber lernst – Hogwarts erwartet dich.

Was hältst du von den neuen Inhalten im Februar 2026? Wirst du an den Valentinstags-Events teilnehmen oder hast du andere Lieblingsaspekte in Harry Potter: Hogwarts Mystery? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!