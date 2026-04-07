PS6 wohl nicht verschoben – AMD-Leak spricht klare Sprache

Die nächste Konsolengeneration wirft bereits ihre Schatten voraus. Obwohl die PS6 noch nicht einmal offiziell angekündigt wurde, verdichten sich die Hinweise auf einen relativ klaren Release-Zeitraum. Ein neuer Leak aus dem Umfeld von AMD liefert jetzt ein besonders spannendes Argument gegen eine mögliche Verschiebung.

AMD würde keine Ressourcen „verschwenden“

Der bekannte Leaker Kepler_L2 sorgt aktuell erneut für Diskussionen. In einem Beitrag im NeoGAF-Forum reagierte er auf Spekulationen, dass sich die nächste Sony-Konsole deutlich verzögern könnte, etwa bis Ende 2028 oder sogar später.

Sein Argument ist dabei überraschend simpel, aber durchaus logisch: AMD würde schließlich keine wertvollen Ressourcen in die Validierung der Hardware investieren, wenn intern davon ausgegangen würde, dass sich das Projekt noch erheblich verzögert.

Die sogenannte „Validation“-Phase ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Hardware. Hier wird geprüft, ob Design, Architektur und Komponenten zuverlässig funktionieren und bereit für die Massenproduktion sind. Dieser Prozess ist teuer, zeitintensiv und wird normalerweise erst gestartet, wenn ein Produkt bereits relativ weit fortgeschritten ist.

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Release-Fenster verdichtet sich

Sollte diese Einschätzung zutreffen, spricht vieles dafür, dass die PlayStation 6 tatsächlich im aktuell oft genannten Zeitraum erscheint:

Ende 2027

oder Anfang 2028

Ein deutlich späterer Release würde kaum zu einem laufenden Validierungsprozess passen.

Vergleich mit der PlayStation 5

Ein weiteres Argument liefert ein Vergleich mit der PlayStation 5. Damals wurde die Konsole erstmals im April 2019 offiziell erwähnt und erschien im November 2020 – also rund eineinhalb Jahre später.

Auch heute ist die Situation ähnlich:

Die aktuelle Generation verkauft sich weiterhin gut

Offizielle Infos sind rar

Leaks häufen sich im Hintergrund

Das deutet darauf hin, dass Sony erneut eine vergleichbare Strategie verfolgen könnte.

Weitere Hinweise auf den Generationswechsel

Zusätzliche Leaks sprechen ebenfalls dafür, dass die nächste Generation näher ist, als viele denken. So sollen interne Richtlinien rund um Energiesparfunktionen und neue Systeme wie „PlayGo“ darauf hindeuten, dass Sony bereits aktiv den Übergang vorbereitet.

Besonders interessant: Es gibt Hinweise darauf, dass die neue Generation stärker verzahnt sein könnte, möglicherweise sogar mit Handheld-Elementen oder neuen Distributionsmodellen.

Der Preis bleibt die große Unbekannte

Während sich das Release-Fenster zunehmend konkretisiert, bleibt eine entscheidende Frage offen: der Preis.

Laut Leak könnte ein Einstiegspreis von rund 699 US-Dollar realistisch sein. Voraussetzung daafür ist allerdings, dass Sony die Hardware ähnlich wie bei früheren Generationen subventioniert.

Doch genau hier liegt das Risiko:

Steigende Produktionskosten

Unsichere globale Wirtschaftslage

Weniger direkter Wettbewerb durch Microsoft

Denn während frühere Generationen stark vom Konkurrenzkampf mit Xbox geprägt waren, könnte sich Microsoft mit neuen Strategien, Stichwort Cloud und Plattform, künftig anders positionieren.

Auch wenn offizielle Infos weiterhin fehlen, zeichnen Leaks wie dieser ein immer klareres Bild: Die PlayStation 6 ist näher, als viele denken.

Sollte AMD tatsächlich bereits tief in der Validierungsphase stecken, spricht vieles gegen eine größere Verschiebung. Ein Release Ende 2027 oder Anfang 2028 wirkt aktuell realistischer denn je.

Die entscheidende Frage bleibt jedoch: Wie teuer wird die nächste Generation und wie viel sind Spieler bereit zu zahlen?