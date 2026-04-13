Pokémon GO Community Day Mai 2026 – Ferkuli, Termin, Boni, Attacke

Niantic hat das nächste große Monats-Highlight für Pokémon GO bestätigt: Der Community Day im Mai 2026 dreht sich um Felori? Nein, diesmal steht ein anderes Paldea-Pokémon im Rampenlicht. Am Samstag, den 9. Mai 2026, übernimmt Ferkuli das Eventfenster und bringt wie gewohnt erhöhte Shiny-Chancen, starke Boni und eine exklusive Attacke fürs Weiterentwickeln mit.

Nach dem April-Community-Day rund um Tafforgita und der Event-Attacke Gigaton-Hammer bleibt Pokémon GO damit inhaltlich weiter nah an der neunten Generation. Wer im Mai gezielt Bonbons, Sternenstaub und ein optimiertes PvP-Setup farmen will, sollte sich den Termin schon mal im Kalender markieren.

Termin, Featured-Pokémon und Entwicklung

Wann findet der Community Day im Mai 2026 statt? Das Event läuft am Samstag, den 9. Mai 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit). Zusätzlich zählt ein Zeitfenster nach dem Event, in dem sich die exklusive Entwicklungs-Attacke noch sichern lässt.

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Im Mai ist Ferkuli das Featured-Pokémon. Das Normal-Pokémon stammt aus der Paldea-Region und ist in den Hauptspielen früh erhältlich. In Pokémon GO bedeutet das vor allem: viele Spawns, viele Bonbons und eine gute Gelegenheit, euch mehrere gute Exemplare für verschiedene Zwecke zu sichern.

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Aus Ferkuli wird bei der Entwicklung Oinkologne. Optisch gibt es dabei Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Form, was Sammler zusätzlich motivieren dürfte, sich während der drei Stunden mehrere Varianten zu sichern.

Exklusive Attacke und Event-Boni

Welche Attacke gibt es beim Entwickeln im Mai 2026? Wer Ferkuli während des Events oder bis zu 4 Stunden danach zu Oinkologne entwickelt, erhält die Sofort-Attacke Lehmschelle. Niantic beziffert die Stärke mit 11 in Trainerkämpfen sowie 19 in Raids und Arenakämpfen.

Welche Boni sind während des Community Days aktiv? Wie üblich bringt der Tag eine ganze Reihe an Vorteilen, die sich besonders für Ressourcen-Farming und Shiny-Jagd lohnen:

Erhöhte Chance auf schillernde Ferkuli

Lockmodule an PokéStops sorgen für mehr Ferkuli-Spawns und können die Chance auf eine schillernde oder eine Variante mit Spezialhintergrund erhöhen

Reduzierte Eier-Brutdistanz während des Events

Doppelte Bonbons beim Fangen

Rauch hält 3 Stunden lang

Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen für Trainer ab Level 31

Wer das Maximum herausholen will, plant idealerweise genug Pokébälle ein, setzt früh Rauch und kombiniert das Ganze mit Lockmodulen an einer Strecke mit vielen PokéStops.

Was sonst noch in Pokémon GO ansteht

Welche weiteren Events laufen Ende April 2026? Bis zum Community Day ist in Pokémon GO noch einiges los. Für den 28. April 2026 ist Steeled Resolve angekündigt, inklusive der Rückkehr von Meltan und dem Debüt von Orthworm.

Davor steht außerdem Replay: GO Bigger im Kalender, bei dem ihr an Max-Kampf-Schauplätzen gegen Gigadynamax-Versionen von Bisaflor, Glurak, Turtok und Gengar antreten und sie auch fangen könnt. Wer also gerade ohnehin aktiv ist, kann die Wochen bis zum Ferkuli-Community-Day gut nutzen, um Items aufzufüllen und Teams vorzubereiten.

Freut ihr euch auf Ferkuli als Community-Day-Pokémon und jagt ihr eher Shinys, XL-Bonbons oder eine gute PvP-Version von Oinkologne? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.